Del Toro y McDonagh lideran los nominados al BAFTA

La puntualidad británica es exquisita: la British Academy of Film and Television Arts (es decir, la Academia de Cine británica) siempre da a conocer sus nominaciones dos semanas antes de que la americana haga lo propio con los Óscar y dos días después de saber quiénes ganaron los Globos de Oro.



Los PREMIOS BAFTA son los decanos de Europa por su antigüedad y su envergadura. Por características e importancia, son los que más se asemejan a los Óscar o los Globos a este lado del charco. Pero no están exentos de críticas, casi siempre centradas en su excesivo mimetismo de los gustos americanos, cuyas películas suelen copar nominadas y ganadoras frente al producto nacional. De hecho, el 80% de las candidatas de este año podrían repetirse casi punto por punto en los premios de la Academia yanqui. Bien es cierto que siempre hay una o dos películas inglesas que figuran prominentemente entre sus candidatas, y muchas veces acaban ganando frente a los pesos pesados de Hollywood, pero eso solo suele ocurrir cuando ya son una seria amenaza en los galardones estadounidenses.



Los nominados de esta edición número 71 son:













Mejor pelí­cula



CALL ME BY YOUR NAME



EL INSTANTE MÁS OSCURO



DUNKERQUE



LA FORMA DEL AGUA



TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS





Mejor película británica



El instante más oscuro

The Death of Stalin

Tierra de Dios

Lady Macbeth

Paddington 2

Tres anuncios en las afueras





Mejor director



Guillermo del Toro por La Forma del Agua

Luca Guadagnino por Call me by your Name

Martin McDonagh por Tres anuncios en las afueras

Christopher Nolan por Dunkerque

Denis Villeneuve por Blade Runner 2049











Mejor actor



Jamie Bell por Las Estrellas del Cine no mueren en Liverpool

Timothée Chalamet por Call me by your Name

Daniel Day-Lewis por El Hilo Invisible

Daniel Kaluuya por Déjame Salir

Gary Oldman por El Instante más oscuro





Mejor actriz



Annette Bening por Las Estrellas del Cine no mueren en Liverpool

Sally Hawkins por La Forma del Agua

Frances McDormand por Tres anuncios en las afueras

Margot Robbie por Yo, Tonya

Saoirse Ronan por Lady Bird





Mejor actor secundario



Willem Dafoe por The Florida Project

Hugh Grant por Paddington 2

Woody Harrelson por Tres anuncios en las afueras

Christopher Plummer por Todo el Dinero del mundo

Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras





Mejor actriz secundaria



Allison Janney por Yo, Tonya

Lesley Manville por El Hilo Invisible

Laurie Metcalf por Lady Bird

Kristin Scott Thomas por El Instante más oscuro

Octavia Spencer por La Forma del Agua











Mejor guión original



Guillermo del Toro y Vanessa Taylor por La Forma del Agua

Greta Gerwig por Lady Bird

Steven Rogers por Yo, Tonya

Martin McDonagh por Tres anuncios en las afueras

Jordan Peele por Déjame Salir





Mejor guión adaptado



James Ivory por Call me by your Name

Armando Iannucci, Ian Martin y David Schneider por The Death of Stalin

Matt Greenhalgh por Las Estrellas del Cine no mueren en Liverpool

Aaron Sorkin por Molly's Game

Simon Farnaby y Paul King por Paddington 2





Mejor pelí­cula de habla no inglesa



Elle

Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya

La Doncella

Sin Amor

El Viajante





Mejor pelí­cula de animación



Coco

Loving Vincent

La Vida de Calabacín











Mejor documental



City of Ghosts

I Am Not Your Negro

Icarus

Una Verdad muy incómoda

Jane





Mejor debut de un productor, director o guionista británico



Gareth Tunley, Jack Healy Guttman y Tom Meeten por The Ghoul

Rungano Nyoni y Emily Morgan por I Am Not a Witch

Johnny Harris y Thomas Napper por Jawbone

Lucy Cohen por Kingdom of Us

Alice Birch, William Oldroyd y Fodhla Cronin O'Reilly por Lady Macbeth





Mejor fotografí­a



Roger Deakins por Blade Runner 2049

Hoyte Van Hoytema por Dunkerque

Dan Laustsen por La Forma del Agua

Ben Davis por Tres Anuncios en las afueras

Bruno Delbonnel por El Instante más oscuro





Mejor banda sonora



Alexandre Desplat por La Forma del Agua

Jonny Greenwood por El Hilo Invisible

Dario Marianelli por El Instante más oscuro

Benjamin Wallfisch y Hans Zimmer por Blade Runner 2049

Hans Zimmer por Dunkerque











Mejor dirección artí­stica



La Forma del Agua

La Bella y la Bestia

Blade Runner 2049

El Instante más oscuro

Dunkerque





Mejor vestuario



La Forma del Agua

La Bella y la Bestia

El Hilo Invisible

El Instante más oscuro

Yo, Tonya





Mejor montaje



Baby Driver

Tres Anuncios en las afueras

Dunkerque

La Forma del Agua

Blade Runner 2049





Mejor maquillaje



Blade Runner 2049

El Instante más oscuro

Yo, Tonya

La Reina Victoria y Abdul

Wonder











Mejor sonido



Baby Driver

Dunkerque

La Forma del Agua

Blade Runner 2049

Star Wars: Los Últimos Jedi





Mejores efectos especiales



Dunkerque

La Forma del Agua

Blade Runner 2049

La Guerra del Planeta de los simios

Star Wars: Los Últimos Jedi





Premio a la estrella emergente



Daniel Kaluuya

Florence Pugh

Josh O'Connor

Tessa Thompson

Timothée Chalamet

Encabeza las nominaciones La forma del agua, con 12, seguida por Tres anuncios en las afueras y El instante más oscuro (ambas dirigidas por británicos) con 9 cada una. Con 8 están Dunkerque (Nolan es inglés) y Blade Runner 2049 (segunda nominación consecutiva como mejor director para Denis Villeneuve ). Call me by your name completa los candidatos al premios principal, con 4 candidaturas.En la cuneta se han quedado las dos favoritas de la crítica americana, Lady Bird y Déjame salir, que se conforman con las migajas (3 y 2 nominaciones respectivamente, importantes pero fuera de la carrera principal). The Florida Project, por su parte, se conforma con 1. El que mayor golpe recibe con estas nominaciones es Spielberg: ni una sola mención en ningún apartado para Los Archivos del Pentágono , aunque lleva ya un mes en cartel en las islas.Así las cosas, se plantea una carrera entre McDonagh (que se podría situar como el favorito para el Óscar si sigue ganando premios importantes como este) y Del Toro (cuya película podría hacer un contraataque importante con los premios de los sindicatos y este). Gerwig se ve hasta cierto punto perjudicada para solidificar su estatus de favorita, aunque Lady Bird no es una 'película BAFTA', así que su ausencia ya se daba por muy probable.Los ganadores se darán a conocer en la gala que se celebrará el próximo 18 de febrero en el Royal Albert Hall de Londres.