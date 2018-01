Las mujeres dominan los Globos de Oro

Otro año más, y ya son 75, llegan los galardones menos respetados pero al mismo tiempo más adorados por las estrellas. Los GLOBOS DE ORO son unos premios donde ser famoso o popular te convierte automáticamente en favorito (sobre todo para la nominación, porque les gusta llenar su salón de cenas con la crème de la crème de la Meca del Cine y emborracharlos un poco para ver si montan algún espectáculo gratuito o sueltan alguna burrada en sus discursos). Entregados todos los años por la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), que en teoría agrupa a la prensa extranjera en Hollywood (en la realidad, ningún crítico o periodista de cine relevante parece formar parte de ella), son apodados por toda la prensa española como 'la antesala de los Óscar'... aunque en los últimos años su capacidad de influencia ha disminuido notablemente y sus resultados no coinciden tanto con los premios de la Academia.



De nuevo se apostó por un presentador de late night, en esta ocasión Seth Meyers, para presentar la gala. Una ceremonia que estuvo marcada por los escándalos de abusos sexuales en la industria que desde hace unos meses han surgido públicamente (recalquemos lo de 'públicamente' porque muchos de estos casos ya eran objeto de rumores o acusaciones nunca lo suficientemente creídas). El movimiento de apoyo a las víctimas, englobado en el hashtag #TimesUp, se reflejó en los vestidos negros (en los hombres, camisas negras con el esmóquin) que lucieron la mayoría de las celebridades, pero también en los discursos de agradecimiento, los comentarios de los presentadores y algunos chistes afilados del maestro de ceremonias. Fue una noche reivindicativa no solo respecto a este asunto, sino en general respecto al papel de las mujeres en la industria y a la necesidad de alcanzar una igualdad real, un tema que parece que va a vertebrar esta temporada de premios (y sin duda es el alma de las dos películas triunfadoras).



Los ganadores de la 75 edición de los Globos de Oro son:













Mejor pelí­cula (drama)



Tres anuncios en las afueras





Mejor actor (drama)



Gary Oldman por El instante más oscuro





Mejor actriz (drama)



Frances McDormand por Tres anuncios en las afueras









Mejor película (comedia/musical)



Lady Bird





Mejor actor (comedia/musical)



James Franco por The Disaster Artist





Mejor actriz (comedia/musical)



Saoirse Ronan por Lady Bird













Mejor director



Guillermo del Toro por La Forma del Agua





Mejor actor secundario



Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras





Mejor actriz secundaria



Allison Janney por Yo, Tonya





Mejor guión



Martin McDonagh por Tres anuncios en las afueras











Mejor pelí­cula de habla no inglesa



In the fade





Mejor pelí­cula de animación



Coco





Mejor banda sonora



Alexandre Desplat por La Forma del Agua





Mejor canción



This Is Me de El Gran Showman







Los ganadores en las categorías televisivas los podéis encontrar en su página web Parece que ya tenemos oficialmente nuestras dos favoritas para llevarse el Óscar, o al menos las que empiezan a destacarse respecto a las demás en términos publicitarios. Lady Bird se hace con dos premios en la categoría cómica, pero es Tres anuncios en las afueras la verdadera triunfadora, con 4 galardones, dejando en la cuneta a la otra candidata seria a llevarse este reconocimiento (La forma del agua, que se consuela con los Globos a director y banda sonora). Nada para Déjame Salir , ni para Los Archivos del Pentágono , ni para Call me by your Name , ni para Dunkerque , que aunque es cierto que no hay muchas categorías entre las que repartirse el oro, parece que confirman su estatus de meras comparsas en esta temporada, a falta del veredicto de los BAFTA y los sindicatos.