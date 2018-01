Las mujeres protagonizan los candidatos al PGA

El PRODUCERS GUILD OF AMERICA (PGA) es el sindicato de productores de cine y televisión. Nacido oficialmente en 1962, lleva entregando premios anuales solo desde 1989 y como respuesta a los cada vez más importantes (por aquella época) galardones del gremio de directores.



Su vocación ha sido siempre muy comercial, además de intentar ajustar sus criterios a los distintos vaivenes de la Academia. Por ejemplo, cuando los Óscar ampliaron su número de nominados a 10, el PGA también lo hizo. Cuando cambiaron su sistema de votación, el sindicato de productores les siguió. De hecho, en los últimos años la correspondencia entre ambos ha ido aumentando, mientras que la de sus colegas directores ya no es la que era. Siempre suele fallar una o dos de sus elecciones, especialmente ahora que la Academia tiene un número variable de nominadas (normalmente menos de 10). La ausentes suelen coincidir con las cintas más marcadamente comerciales o de género que siempre se cuelan en su terna (este año hay una muy clara). Sin embargo, la gran mayoría de los que están entre sus candidatos, que este año por primera vez son 11 debido a un empate, van camino de la estatuilla dorada:







MEJOR PELÍCULA









LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR









CALL ME BY YOUR NAME









DUNKERQUE









DÉJAME SALIR









YO, TONYA









LADY BIRD









MOLLY'S GAME









LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO









LA FORMA DEL AGUA









TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS









WONDER WOMAN









MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN









El Bebé Jefazo

Coco

Gru. Mi Villano favorito 3

Ferdinand

Batman. La Lego película







MEJOR DOCUMENTAL









Chasing Coral

City of Ghosts

Cries from Syria

Earth: One Amazing Day

Jane

Joshua: Teenager vs. Superpower

The Newspaperman: The Life and Times of Ben Bradlee

Además, podéis consultar los nominados en las categorías televisivas en su página web Ni con un equipo de fútbol ha conseguido colarse la película más pequeña de las presuntas favoritas, The Florida Project , algo que puede significar que se quedará fuera en los Óscar o que puede no ser indicativo de nada, ya que los productores tienden hacia films más comerciales y ya tenían muchas indies para elegir. Sin embargo, de 'Los Ocho' es sin duda la más vulnerable.Dado que la Academia tiene un límite de 10 nominadas, que quizá este año se alcance por primera vez desde el cambio de reglas, nos sobra una como mínimo. Y lo siento mucho por DC, pero Diana no va a ser nominada como no lo fueron en su día ni Harry Potter ni Star Trek, por poner dos ejemplos de este siglo. También parece un desvío puntual lo de Molly's Game, dado que no ha aparecido hasta ahora en la temporada de premios salvo nominaciones para su guion y alguna mención para Jessica Chastain . Ahora bien, La gran enfermedad del amor ha estado presente en los tres sindicatos importantes anunciados hasta ahora (SAG, WGA y ahora PGA), y Yo, Tonya en dos de ellos. Puede que tengamos que considerarlas ya entre las candidatas serias para la Academia, al menos más que El Hilo Invisible , que está siendo ignorada por la industria al completo. De hecho, esas 9 y el film de Sean Baker podrían considerarse ahora mismo en cabeza, con el comodín indescifrable de Mudbound (presente en SAG y WGA, ausente en lo demás) como alternativa.En cuanto al favorito para llevarse el galardón de los productores, el respeto crítico, popularidad y rentabilidad de Déjame salir es un caramelo muy goloso para premiar, pero no es el tipo de film que suele triunfar en este sindicato. Se ajustarían más los de Del Toro o McDonagh, siempre y cuando supongamos que los films de Spielberg y Nolan están de meras comparsas en esta carrera hacia el Óscar, como parece que está siendo la tónica general. En realidad, todo lo que no sea La forma del agua o Tres anuncios en las afueras sería una relativa sorpresa, incluyendo a Lady Bird: si Greta gana este galardón, ya podéis ir marcando su nombre al lado de una estatuilla dorada.Los ganadores se desvelarán en una gala que tendrá lugar el 20 de enero.