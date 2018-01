El sindicato de guionistas desvela sus nominados de 2017

El WRITERS GUILD OF AMERICA (WGA) es el sindicato de guionistas de cine y televisión, una organización con más de 20.000 miembros (la mayoría de ellos de la pequeña pantalla) nacida en 1954 y que este año entrega sus 69º galardones. Estos premios suponen el más importante reconocimiento para los guionistas y un buen indicativo de sus posibilidades de ser nominados al Óscar (suelen coincidir al 75%), con una salvedad: tienen un extenso y restrictivo reglamento que impide a muchas películas participar en esta elección. Si el guionista no es miembro del sindicato (que es el caso de la mayoría de escritores extranjeros y cineastas indies, estos últimos por propia elección porque encarece las producciones), la cinta es descalificada. Si rel guionista no ha seguido las mil y una reglas del sindicato, también. Y los films animados tienen un sindicato aparte, así que no participan aquí. Esto hace que la lista de cintas que se quedan fuera sea siempre muy extensa.



¿Cómo de grave es esta criba de descalificaciones? Bastante. Este año solo han participado 47 guiones adaptados y 59 originales de las más de 700 películas estrenadas en Estados Unidos en 2017 y las 341 cintas que compiten por el Óscar, con lo que su relevancia para premiar lo mejor del año es muy relativa. Las perjudicadas en esta edición son, entre otras, Tres anuncios en las afueras, Coco, El instante más oscuro, El sacrificio de un ciervo sagrado, Una razón para vivir, La Reina Victoria y Abdul o Film Stars don't die in Liverpool.



Hay que tener en cuenta que la exclusión en estas candidaturas no ha afectado de cara a los Óscar a películas como 12 Años de Esclavitud, El Discurso del Rey o cualquiera de Quentin Tarantino. De hecho, solo 49 de los últimos 80 nominados en las categorías de guiones han coincidido entre ambas organizaciones, con lo que es muy probable que al menos tres de los actuales candidatos se caigan de la lista de la Academia.



Con este panorama, los nominados de este año son:







MEJOR GUION ORIGINAL









LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR

Emily V. Gordon y Kumail Nanjiani









DÉJAME SALIR

Jordan Peele









YO, TONYA

Steven Rogers









LADY BIRD

Greta Gerwig









LA FORMA DEL AGUA

Guillermo del Toro y Vanessa Taylor











MEJOR GUION ADAPTADO









CALL ME BY YOUR NAME

James Ivory









THE DISASTER ARTIST

Scott Neustadter y Michael H. Weber









LOGAN

Scott Frank y James Mangold









MOLLY'S GAME

Aaron Sorkin









MUDBOUND

Dee Rees y Virgil Williams

Podéis consultar los nominados en las categorías televisivas y de documental en su página web La sorpresa de estas nominaciones (entre las cintas que sí competían) es la inclusión de Logan, aunque ese quinto puesto en guion adaptado está muy abierto porque no hay muchos competidores en esta categoría - y de ellos (como Wonder Z, la Ciudad perdida , por mencionar algunos que han aparecido aquí y allá en los premios de la crítica), quién sabe si estaban incluidos entre los que cumplían las reglas del WGA. En cualquier caso, el ganador entre los guiones adaptados sigue estando entre los films de Guadagnino y Franco.En cuanto a la categoría de guion original, la ausencia de Martin McDonagh (presumiblemente ocupada por Tonya Harding) la deja como una carrera a dos entre Peele y Gerwig. Lo que significa que puede que el ganador del premio de la Academia no esté siquiera entre estos competidores. Habrá que ver también si Kumail Nanjiani repite en los Óscar o sigue el destino de otros films cómicos y/o indies de esta década, como Y de repente tú Encuentros en Nueva York , que fueron candidatos al WGA (casi siempre en esta categoría) y olvidados por completo por la Academia. Ahí están Los Archivos del Pentágono El Hilo Invisible para ocupar ese hueco, duro golpe para ellos que haya sido la patinadora la elegida.Conoceremos los ganadores el próximo 11 de febrero.