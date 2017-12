'Tres anuncios en las afueras', favorita para el sindicato de actores

Más allá de los Óscar, los galardones más importantes de la temporada son los de la industria: los sindicatos de actores, directores, productores, etcétera. En el caso del SCREEN ACTORS GUILD (SAG), más de 25.000 intérpretes pueden participar en la votación (una cuarta parte de sus miembros). Compárese con los poco más de mil que representan al gremio en la Academia.



Ser nominado por el SAG es un paso casi imprescindible para estar en la carrera hacia el Óscar: de media, cuatro de los cinco nominados en cada categoría suelen coincidir con los respectivos candidatos en los premios de la Academia. Aún así, ni estar presente aquí asegura la estatuilla, ni ser ignorado significa que sus opciones queden eliminadas. Solo se les pone más difícil, sobre todo a los actores principales o a los que participan en películas que ya se han visto ampliamente en el circuito.



Aparte de eso, hay que tomar en consideración que muchas veces usan su categoría de Mejor Reparto como un trasunto de Mejor Película. Por eso, hay que estar especialmente atento a los casos en los que una cinta sin un reparto extenso consigue colarse en esta categoría: puede indicar un apoyo mayoritario que la lleve a premios más importantes.



Los actores nominados de esta 24 edición, cuyos ganadores se conocerán el 21 de enero, son:











Mejor reparto



LA GRAN ENFERMEDAD DEL AMOR

(Adeel Akhtar, Holly Hunter, Zoe Kazan, Anupam Kher, Kumail Nanjiani, Ray Romano y Zenobia Shroff)



DÉJAME SALIR

(Caleb Landry Jones, Daniel Kaluuya, Catherine Keener, Stephen Root, Lakeith Stanfield, Bradley Whitford y Allison Williams)



LADY BIRD

(Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Lucas Hedges, Tracy Letts, Stephen Henderson, Laurie Metcalf, Jordan Rodrigues,

Saoirse Ronan, Odeya Rush, Marielle Scott y Lois Smith)



MUDBOUND

(Jonathan Banks, Mary J. Blige, Jason Clarke, Garrett Hedlund, Jason Mitchell, Rob Morgan y Carey Mulligan)



TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS

(Abbie Cornish, Peter Dinklage, Woody Harrelson, John Hawkes, Lucas Hedges, Zeljko Ivanek, Caleb Landry Jones,

Frances McDormand, Clarke Peters, Sam Rockwell y Samara Weaving)













Mejor actor



Timothée Chalamet por Call me by your Name

James Franco por The Disaster Artist

Daniel Kaluuya por Déjame Salir

Gary Oldman por El Instante más oscuro

Denzel Washington por Roman Israel, Esq.











Mejor actriz



Judi Dench por La Reina Victoria y Abdul

Sally Hawkins por La Forma del Agua

Frances McDormand por Tres anuncios en las afueras

Margot Robbie por Yo, Tonya

Saoirse Ronan por Lady Bird











Mejor actor secundario



Steve Carell por La batalla de los sexos

Willem Dafoe por The Florida Project

Woody Harrelson por Tres anuncios en las afueras

Richard Jenkins por La Forma del Agua

Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras











Mejor actriz secundaria



Mary J. Blige por Mudbound

Hong Chau por Una Vida a lo Grande

Holly Hunter por La Gran Enfermedad del amor

Allison Janney por Yo, Tonya

Laurie Metcalf por Lady Bird











Premio honorífico a toda una carrera

Morgan Freeman

Podéis consultar además sus nominados televisivos en su página web Lo que más salta a la vista de las nominaciones es la total ausencia de dos de las favoritas de esta temporada: Dunkerque Los Archivos del Pentágono . El primer caso no es tan grave, porque no es un film centrado en los actores, pero el segundo es preocupante no solo porque está liderado por tres figuras míticas de sus respectivos campos (Spielberg, Hanks y Streep), sino porque su extenso reparto está plagado de rostros conocidos y reputados. Es una 'película de actores', y los actores han pasado completamente de ella. Quizá le haya perjudicado ser la última en llegar, pero aun así, por pura expectación debería haberla visto más gente que La Reina Victoria y Abdul, por poner un ejemplo.De los otros favoritos de la temporada que tampoco consiguen colarse en reparto, La forma del agua no sufre al tener a dos actores nominados, a The Florida Project le hubiese venido bien el impulso pero nadie esperaba que hiciese mella en este gremio, y la que sí que se ha llevado un mazazo es Call me by your name, donde solo Timothée Chalamet se salva de una escabechina que afecta hasta a los dos actores secundarios que parecía que podría colar en los Óscar, Armie Hammer Los beneficiados de estas nominaciones: Tres anuncios en las afueras va recuperando poco a poco la vitola de favorito que había perdido con un inicio de temporada titubeante, Lady Bird se consolida como alternativa, lo de Déjame salir ya es inevitable, La gran enfermedad del amor aumenta sus opciones de colarse en categorías accesorias, y Mudbound recibe algo de aire para una campaña que no está reportando tantos frutos como Netflix esperaba.Ahora bien, ¿qué ocurrirá con los nominados 'extraños' que no han aparecido apenas durante esta temporada? ¿Sustituirán en los premios de la Academia a los que hemos estado viendo entre la crítica? ¿Echarán a alguno de los candidatos 'seguros' para que haya sitio para ambos? Lo que está claro es que ni Judi Dench, ni Denzel Washington, ni Steve Carell, ni incluso Woody Harrelson lo van a tener fácil para repetir esta nominación, y que al menos la mitad de ellos se quedará en la cuneta del camino hacia el Óscar, junto con alguno de los que empezamos a pensar que no puede fallar. Lo cierto es que ninguna de las categorías actorales tiene aún menos de 7 personas con opciones para entrar en la terna. ¿Quizá los BAFTA puedan reducir este número? Ojalá que no y la temporada siga siendo tan entretenida y repartida.