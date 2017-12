Del Toro encabeza los nominados a los Globos de Oro

Si hay unos premios que hasta los menos cinéfilos pueden conocer, aparte de los Óscar, son los GLOBOS DE ORO . Los entrega la prensa extranjera en Hollywood, agrupada en la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), y son apodados por todos los medios españoles como 'la antesala de los Óscar'. En realidad no lo son tanto. Sus diferencias son notables y en la última década y pico, con la proliferación de nuevos grupos de críticos y el auge de los medios digitales que cubren la temporada, han perdido notoriedad y capacidad de influencia.



Si hay algo que caracteriza a los Globos es su amor por las estrellas. Se puede pensar que los Óscar también son así, pero ni de lejos llegan al nivel de adoración de la prensa extranjera, que parece que nomina con un ojo y medio puesto en quiénes van a acudir a su cena-cotillón. Aunque cada vez se están moderando más, es frecuente que películas de Hollywood de calidad discutible pero cargadas de actores famosos tomen el lugar de filmes más pequeños o encabezados por semidesconocidos. Lo mismo se puede decir de las categorías actorales, en donde algunos tienen un puesto asegurado solo con haber sacado película ese año.



Y a veces, solo a veces, son tan locos y estimables que dejan a todos sus críticos con la palabra en la boca, rescatando películas o interpretaciones de las que parece que nadie más se había acordado, y que son tan merecedoras o más de premio que las que copan los galardones de cada temporada.



Este año que llegan a su 75 edición, los nominados han dejado a más de uno rascándose la cabeza, pero luego comentamos con más detalle. Primero, la lista:













Mejor pelí­cula (drama)



Call me by your Name



Dunkerque



Los Archivos del Pentágono



La Forma del Agua



Tres anuncios en las afueras





Mejor actor (drama)



Timothée Chalamet por Call me by your Name

Tom Hanks por Los Archivos del Pentágono

Daniel Day-Lewis por El Hilo Invisible

Gary Oldman por El Instante más oscuro

Denzel Washington por Roman Israel, Esq.





Mejor actriz (drama)



Jessica Chastain por Molly's Game

Sally Hawkins por La Forma del Agua

Frances McDormand por Tres anuncios en las afueras

Meryl Streep por Los Archivos del Pentágono

Michelle Williams por Todo el Dinero del mundo









Mejor película (comedia/musical)



Déjame Salir



The Disaster Artist



El Gran Showman



Lady Bird



Yo, Tonya





Mejor actor (comedia/musical)



Steve Carell por La batalla de los sexos

Ansel Elgort por Baby Driver

James Franco por The Disaster Artist

Hugh Jackman por El Gran Showman

Daniel Kaluuya por Déjame Salir





Mejor actriz (comedia/musical)



Judi Dench por La Reina Victoria y Abdul

Helen Mirren por The Leisure Seeker

Margot Robbie por Yo, Tonya

Saoirse Ronan por Lady Bird

Emma Stone por La batalla de los sexos













Mejor director



Guillermo del Toro por La Forma del Agua

Martin McDonagh por Tres anuncios en las afueras

Christopher Nolan por Dunkerque

Ridley Scott por Todo el Dinero del mundo

Steven Spielberg por Los Archivos del Pentágono





Mejor actor secundario



Willem Dafoe por The Florida Project

Armie Hammer por Call me by your Name

Richard Jenkins por La Forma del Agua

Christopher Plummer por Todo el Dinero del mundo

Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras





Mejor actriz secundaria



Mary J. Blige por Mudbound

Hong Chau por Una Vida a lo Grande

Allison Janney por Yo, Tonya

Laurie Metcalf por Lady Bird

Octavia Spencer por La Forma del Agua





Mejor guión



Guillermo del Toro y Vanessa Taylor por La Forma del Agua

Greta Gerwig por Lady Bird

Liz Hannah y Josh Singer por Los Archivos del Pentágono

Martin McDonagh por Tres anuncios en las afueras

Aaron Sorkin por Molly's Game











Mejor pelí­cula de habla no inglesa



Una Mujer Fantástica

First They Killed My Father

In the fade

Sin Amor

The Square





Mejor pelí­cula de animación



El Bebé Jefazo

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent





Mejor banda sonora



Carter Burwell por Tres Anuncios en las afueras

Alexandre Desplat por La Forma del Agua

Jonny Greenwood por El Hilo Invisible

John Williams por Los Archivos del Pentágono

Hans Zimmer por Dunkerque





Mejor canción



Home de Ferdinand

Mighty River de Mudbound

Remember Me de Coco

The Star de The Star

This Is Me de El Gran Showman







Los nominados en las categorías televisivas los podéis encontrar en su página web Encabeza la lista de nominados La forma del agua con 7 menciones, es decir, en todas las categorías en las que podría estar nominada (aunque le podría haber caído incluso una octava por Michael Shannon ). Uno por detrás, con 6, se sitúan Los archivos del Pentágono y Tres anuncios en las afueras, mientras que Lady Bird se queda con 4 y Dunkerque, Call Me By Your Name, El gran showman, Yo Tonya y Todo el dinero del mundo se sitúan con 3.Precisamente esta última es la gran sorpresa de las nominaciones (porque todos sabíamos que iban a encontrarle un hueco a El gran showman). Y no solo por ver a Ridley Scott entre los directores en lugar de Greta Gerwig Jordan Peele , sino por la nominación a Christopher Plummer por un papel que ha rodado hace literalmente dos semanas, sustituyendo de urgencia a Kevin Spacey cuando las acusaciones de abuso de menores amenazaban con hundir el film. ¿Habrán visto la película finalizada o será solo una mezcla entre reconocimiento a la figura de este actor y aplauso sordo para quienes decidieron borrar a Kevin de la faz de la tierra por sus despreciables actos? Posiblemente más lo segundo, ya que aún no ha terminado la postproducción de las escenas que se han vuelto a rodar.¿Las grandes olvidadas? The Florida Project y El hilo invisible se conforman con poco (aunque no se esperaba que la primera tuviese mucha presencia aquí, no es 'película de Globos'), La Gran Enfermedad del amor está muerta, El instante más oscuro está agonizando y Mudbound definitivamente se va a quedar en la pequeña pantalla de Netflix. Por contra, reciben un impulso en la carrera (y lo estaban necesitando) Yo Tonya y The Disaster Artist, que siguen en la pugna por ese último puesto (si hay 9 nominadas al Óscar, como es costumbre) que cada vez se antoja más complicado, dado que hay ocho cintas que no paran de salir en todos los galardones.Los ganadores de los Globos de Oro se conocerán el 7 de enero.