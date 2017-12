'The Square' arrasa en los premios de la Academia Europea

Todos los años asistimos a una temporada otoñal repleta de galardones que aspiran a ser los equivalentes de los Óscar en sus respectivos países (Goya, BAFTA, César...), o bien los hermanos menores de dichos premios (Globos de Oro, Critics' Choice...). Dentro de este panorama, los PREMIOS DE LA ACADEMIA EUROPEA son difíciles de catalogar porque sus características no se ajustan a ninguno de estos modelos. Su aspiración principal es convertirse en unos galardones unitarios que definan la industria europea del cine, con un nivel de importancia superior al de cualquier premio nacional.



Este último objetivo es una imposibilidad material por la heterogeneidad e insularidad política de los países que engloba. Cada uno solo se preocupa por sus películas y sus actores, y solo presta atención a las de los demás cuando son conocidos dentro de sus fronteras o, sobre todo, cuando las cintas en cuestión ya se han estrenado allí (o estén a punto de hacerlo). Así que al fin y al cabo se parecen más a los premiados de un festival de cine que a unos galardones institucionales, con la diferencia en su contra de que no cuentan con una semana de presencia en el ciclo de noticias, sino solo un par de días (nominaciones y gala de entrega) muy separados en el tiempo.



Los ganadores de la 30 edición de estos premios han tenido un acento rematadamente sueco, aunque la ceremonia se haya celebrado en Alemania. Y el único español que se ha hablado es el del corto Timecode, que ha recogido su enésimo galardón, cosa que no ha podido hacer en el apartado de revelación Verano 1993. Los afortunados en las principales categorías han sido:







Mejor pelí­cula europea



The Square











Mejor director europeo

Ruben Östlund por The Square





Mejor actor europeo

Claes Bang por The Square





Mejor actriz europea

Alexandra Borbély por En Cuerpo y Alma





Mejor guión

Ruben Östlund por The Square











Premio Descubrimiento a la mejor ópera prima

Lady Macbeth



Mejor comedia europea

The Square



Mejor pelí­cula de animación europea

Loving Vincent



Mejor documental europeo

Communion (Komunia)

El resto de premiados en las categorías técnicas, donde The Square ha añadido el de dirección artística y la española Un monstruo viene a verme ha arañado el de sonido, podéis consultarlos en la página web de la Academia Europea