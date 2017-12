'La Forma del Agua' lidera los nominados al Critics' Choice

Si hay una organización que puede competir cara a cara con los Globos de Oro, tanto en importancia como en glamour, esos son los premios que otorga la Broadcast Film Critics Association (BFCA): los CRITICS' CHOICE . Por el nombre parece que aspiran a ser el consenso de la crítica americana, y de hecho engloban a prensa de todos los medios (televisión, radio, prensa escrita, internet) en un número mayor que cualquier organización regional. Sin embargo, la seriedad de la BFCA es hasta cierto punto cuestionable, y en la práctica se dedica sobre todo a mimetizar los gustos de la Academia. Incluso juega a pronosticar sus nominaciones, hasta el punto de vanagloriarse públicamente de que sus premios son los que más coinciden con los Óscar. Casi todas las películas nominadas a la dorada estatuilla ya están presentes aquí salvo un par de cambios inevitables dada la fluidez de la temporada y que, por mucho que jueguen a ser los pre-Óscar, la Academia tiene una idiosincrasia muy particular y a veces enervante.



Las candidatas de su edición número 23 son:













Mejor pelí­cula



La Gran Enfermedad del amor



Call me by your Name



El instante más oscuro



Dunkerque



The Florida Project



Déjame Salir



Lady Bird



Los Archivos del Pentágono



La Forma del Agua



Tres anuncios en las afueras





Mejor director



Guillermo del Toro por La Forma del Agua

Greta Gerwig por Lady Bird

Martin McDonagh por Tres anuncios en las afueras

Christopher Nolan por Dunkerque

Luca Guadagnino por Call me by your Name

Jordan Peele por Déjame Salir

Steven Spielberg por Los Archivos del Pentágono











Mejor actor



Timothée Chalamet por Call me by your Name

James Franco por The Disaster Artist

Jake Gyllenhaal por Stronger

Tom Hanks por Los Archivos del Pentágono

Daniel Kaluuya por Déjame Salir

Daniel Day-Lewis por El Hilo Invisible

Gary Oldman por El Instante más oscuro





Mejor actriz



Jessica Chastain por Molly's Game

Sally Hawkins por La Forma del Agua

Frances McDormand por Tres anuncios en las afueras

Margot Robbie por Yo, Tonya

Saoirse Ronan por Lady Bird

Meryl Streep por Los Archivos del Pentágono





Mejor actor secundario



Willem Dafoe por The Florida Project

Armie Hammer por Call me by your Name

Richard Jenkins por La Forma del Agua

Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras

Patrick Stewart por Logan

Michael Stuhlbarg por Call me by your Name





Mejor actriz secundaria



Mary J. Blige por Mudbound

Hong Chau por Una Vida a lo Grande

Tiffany Haddish por Plan de Chicas

Holly Hunter por La Gran Enfermedad del amor

Allison Janney por Yo, Tonya

Laurie Metcalf por Lady Bird

Octavia Spencer por La Forma del Agua











Mejor reparto



Dunkerque

Lady Bird

Mudbound

Los Archivos del Pentágono

Tres anuncios en las afueras





Mejor actor/actriz joven



McKenna Grace por Un Don Excepcional

Dafne Keen por Logan

Brooklynn Prince por The Florida Project

Millicent Simmonds por El Museo de las Maravillas

Jacob Tremblay por Wonder





Mejor guión original



Guillermo del Toro y Vanessa Taylor por La Forma del Agua

Greta Gerwig por Lady Bird

Emily V. Gordon y Kumail Nanjiani por La Gran Enfermedad del amor

Liz Hannah y Josh Singer por Los Archivos del Pentágono

Martin McDonagh por Tres anuncios en las afueras

Jordan Peele por Déjame Salir





Mejor guión adaptado



James Ivory por Call me by your Name

Scott Neustadter y Michael H. Weber por The Disaster Artist

Dee Rees y Virgil Williams por Mudbound

Aaron Sorkin por Molly's Game

Jack Thorne, Steve Conrad y Stephen Chbosky por Wonder











Mejor pelí­cula de habla no inglesa



120 Pulsaciones por minuto

Una Mujer Fantástica

First They Killed My Father

In the fade

The Square

Thelma





Mejor película de animación



The Breadwinner

Coco

Gru. Mi Villano favorito 3

Batman. La Lego película

Loving Vincent





Mejor fotografía



Roger Deakins por Blade Runner 2049

Hoyte Van Hoytema por Dunkerque

Dan Laustsen por La Forma del Agua

Rachel Morrison por Mudbound

Sayombhu Mukdeeprom por Call me by your Name





Mejor montaje



Los Archivos del Pentágono

Baby Driver

Dunkerque

La Forma del Agua

Blade Runner 2049











Mejor banda sonora



Alexandre Desplat por La Forma del Agua

Jonny Greenwood por El Hilo Invisible

Dario Marianelli por El Instante más oscuro

Benjamin Wallfisch y Hans Zimmer por Blade Runner 2049

John Williams por Los Archivos del Pentágono

Hans Zimmer por Dunkerque





Mejor canción



Evermore de La Bella y la Bestia

Mystery of Love de Call me by your Name

Remember Me de Coco

Stand Up for Something de Marshall

This Is Me de El Gran Showman





Mejor dirección artística



La Forma del Agua

Asesinato en el Orient Express

Dunkerque

Blade Runner 2049

La Bella y la Bestia

El Hilo Invisible





Mejor vestuario



La Forma del Agua

Blade Runner 2049

La Bella y la Bestia

El Hilo Invisible

Wonder Woman











Mejor maquillaje



La Bella y la Bestia

El Instante más oscuro

Yo, Tonya

La Forma del Agua

Wonder





Mejores efectos especiales



Dunkerque

La Forma del Agua

Blade Runner 2049

Thor: Ragnarok

La Guerra del Planeta de los simios

Wonder Woman





Mejor pelí­cula de acción



Baby Driver

Logan

Thor: Ragnarok

La Guerra del Planeta de los simios

Wonder Woman





Mejor película de ciencia ficción o terror



La Forma del Agua

Blade Runner 2049

Déjame Salir

It











Mejor comedia



La Gran Enfermedad del amor

The Disaster Artist

Plan de Chicas

Yo, Tonya

Lady Bird





Mejor actor en película cómica



Steve Carell por La Batalla de los sexos

James Franco por The Disaster Artist

Chris Hemsworth por Thor: Ragnarok

Kumail Nanjiani por La Gran Enfermedad del amor

Adam Sandler por The Meyerowitz Stories





Mejor actriz en película cómica



Tiffany Haddish por Plan de Chicas

Zoe Kazan por La Gran Enfermedad del amor

Margot Robbie por Yo, Tonya

Saoirse Ronan por Lady Bird

Emma Stone por La Batalla de los sexos

Encabeza la lista, con 14 nominaciones, el romance fantástico La Forma del Agua. Y nadie le sigue ni de cerca. A continuación hay cuatro películas con 8 candidaturas, poco más de la mitad que la obra maestra de Del Toro: Call me by your name, Los archivos del Pentágono, Lady Bird y Dunkerque. Sobre la base de nominaciones técnicas, Blade Runner 2049 consigue 7 menciones, mientras que Tres anuncios a las afueras se queda con 6 y Déjame salir con 5, los mismos que Yo, Tonya (que sin embargo no consigue colarse entre las aspirantes a mejor película).Las principales ignoradas de esta terna, aparte del biopic de la patinadora psicópata, son The Disaster Artist y El hilo invisible, ambas con 4 nominaciones pero quedándose en una situación comprometida de cara al Óscar, mirando desde fuera la carrera. La sorpresa, por otro lado, la da La gran enfermedad del amor, cuyas 6 candidaturas (incluida la principal) la sitúan como la comedia indie a seguir para categorías como actriz secundaria, guion original y quién sabe si algo más importante. Aunque para sorpresa, que Déjame salir siga apareciendo en esta carrera y no parezca perder fuelle. ¿Se avecina una nominación para una cinta puramente de género dirigida por un cómico negro que satiriza a los blancos?Los ganadores se conocerán el próximo 11 de enero.