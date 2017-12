'Lady Bird' vuela alto para la crítica de Nueva York

Hay dos premios de la crítica que destacan sobre cualquier otro, tanto por su lugar de origen como por el número y prestigio de sus miembros: los de Los Ángeles y los que nos ocupan, los de Nueva York, representados en el NEW YORK FILM CRITICS CIRCLE (NYFCC). Al ser una ciudad más teatral que cinematográfica y estar tan lejos de Hollywood, Nueva York es el refugio de los cineastas indies que no quieren desvirtuar su mirada por las exigencias de los estudios. O sea, sus ganadores suelen ser más sesudos y arriesgados que sus competidores angelinos. Como ellos, su influencia puede servir para dar un impulso definitivo a aquellos candidatos que hasta el momento luchaban por hacerse hueco en su categoría. Los ganadores de este año son:









Mejor película



Lady Bird





Mejor director

Sean Baker por The Florida Project





Mejor actor

Timothée Chalamet por Call me by your Name





Mejor actriz

Saoirse Ronan por Lady Bird











Mejor actor secundario

Willem Dafoe por The Florida Project





Mejor actriz secundaria

Tiffany Haddish por Girls Trip





Mejor guion

Paul Thomas Anderson por El Hilo Invisible





Mejor película de habla no inglesa

120 Pulsaciones por minuto





Mejor película de animación

Coco











Mejor documental

Caras y Lugares





Mejor ópera prima

Jordan Peele por Déjame Salir





Mejor fotografía

Rachel Morrison por Mudbound





Premio especial

Molly Haskell

Se confirma que Lady Bird, Call me by your name y The Florida Project llevan camino de la nominación al Óscar, con los dos primeros films como potenciales favoritos a llevarse la estatuilla. Lo cual sería bastante novedoso: una comedia sobre una adolescente normal y una historia de amor homosexual (por segundo año consecutivo), no son lo que se dice 'películas tradicionales' para la Academia.Mientras tanto, siguen sin aparecer películas teóricamente en la carrera como Tres anuncios en las afueras Dunkerque . Las dos últimas son carne de gremio, pero las dos primeras deberían empezar a juntar apoyos entre la crítica si no quieren caer en el olvido.