Spielberg arrasa en los premios del National Board of Review

La NATIONAL BOARD OF REVIEW (NBR) es una organización compuesta por profesionales del medio cinematográfico que engloba a historiadores, actores, académicos, productores, periodistas, empresarios, estudiantes... O sea, un poco de todo. Pese a la controversia que les suele rodear por su forma de votar (en donde unos miembros tienen más peso que otros), cuentan con más de un siglo de historia y son considerados tradicionalmente como el pistoletazo 'oficial' de salida de la carrera hacia el Óscar. Además, sus galardones son de los más añejos: llevan entregándose desde 1930, poco después del comienzo de los premios de la Academia norteamericana.



Las películas que ganan aquí son casi siempre nominadas al Óscar, con muy pocas excepciones en sus últimas tres décadas (la última en 2014, cuando la mente colmena de la crítica decidió ignorar inexplicablemente a El año más violento). La correspondencia en otros campos es menor, pero se puede decir que cada ganador aquí es un fuerte candidato a nominación a la estatuilla dorada. Que gane ya es otra cosa, porque de hecho desde Slumdog Millionaire todos los premiados aquí se van a casa sin estatuilla. Los premiados de su 88 edición son:







Mejor película

Los Archivos del Pentágono











Mejor directora

Greta Gerwig por Lady Bird



Mejor actor

Tom Hanks por Los Archivos del Pentágono



Mejor actriz

Meryl Streep por Los Archivos del Pentágono



Mejor actor secundario

Willem Dafoe por The Florida Project



Mejor actriz secundaria

Laurie Metcalf por Lady Bird











Mejor guión original

Paul Thomas Anderson por El Hilo Invisible



Mejor guión adaptado

Scott Neustadter y Michael H. Weber por The Disaster Artist



Mejor reparto

Déjame Salir



Mejor director novel

Jordan Peele por Déjame Salir



Mejor actor/actriz revelación

Timothée Chalamet por Call me by your Name











Mejor película de animación

Coco



Mejor película de habla no inglesa

Foxtrot



Mejor documental

Jane



Premio Spotlight

Patty Jenkins y Gal Gadot por Wonder Woman



Premio NBR Libertad de Expresión (ex-aequo)

First They Killed My Father

Let It Fall: Los Angeles 1982-1992











TOP10 DEL AÑO

Baby Driver

Call me by your Name

The Disaster Artist

Una Vida a lo Grande

Dunkerque

The Florida Project

Déjame Salir

Lady Bird

Logan

El Hilo Invisible











TOP 10 - CINE INDEPENDIENTE

Beatriz at Dinner

Brigsby Bear

A Ghost Story

Lady Macbeth

La Suerte de los Logan

Loving Vincent

Menashe

Norman: El Hombre que lo conseguía todo

Patti Cake$

Wind River





TOP5 - CINE DOCUMENTAL

Abacus: Small Enough to Jail

Brimstone & Glory

Eric Clapton: Life in 12 Bars

Caras y Lugares

Hell On Earth: The Fall of Syria and the Rise of ISIS











TOP5 - CINE EXTRANJERO

Una Mujer Fantástica

Frantz

Sin Amor

Verano 1993

The Square

Tened en cuenta que en estas listas no incluyen a sus ganadoras de las correspondientes categorías, así que en realidad sería más bien un top11 y dos top6.A primera vista, felicitar a Carla Simón por su primera aparición (aunque solo sea como finalista) en los precursores del año, tanto más meritoria cuanto que no se ha estrenado comercialmente en cines americanos.Por otro lado, parece que Spielberg comienza fuerte la temporada. Su film, que narra el papel que tuvo el Washington Post en destapar el escándalo Watergate, se aprovecha del clima político en su país. Os podéis ir familiarizando con el resto de ganadores y nominados, porque los vais a ver mucho más, en especial Call me by your name, Lady Bird, The Florida Project, El hilo invisible, The Disaster Artist y, por lo que parece, incluso Déjame Salir.Entre las ausencias más notables están Tres anuncios en las afueras , que de potencial favorita a destronar ha pasado en una semana a no estar en ninguna parte; La Forma del Agua Mudbound . Que no puede haber sitio para todos, eso es cierto, pero si Baby Driver ha tenido cabida, sorprende que estas películas no hayan encontrado ni un resquicio. Seguro que aparecen más adelante, aunque su comienzo ha sido titubeante.