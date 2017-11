Séptima edición del Madrid Premiere Week

El cine de estreno está en Madrid. La capital acoge la VII Edición de la MADRID PREMIERE WEEK, el festival cinematográfico dirigido al gran público que por séptimo año consecutivo presenta los nuevos largometrajes que llenarán próximamente las salas de cine.



Del 6 al 9 de noviembre, los Cines Callao despliegan la alfombra roja para recibir lo mejor del séptimo arte en este encuentro de cine. Además en esta edición volvemos a prolongar el festival con un gran estreno que tendrá lugar el martes 14 de noviembre en los cines Kinepolis Ciudad de la Imagen. Estrenos nacionales e internacionales de todos los géneros se dan cita en este festival que, además, completa su programación con la proyección de títulos independientes en su sesión off y con actividades que girarán en torno al séptimo arte.



Se podrán ver títulos dentro de la Sección Oficial como Musa, de Jaume Balagueró, la última ganadora de la Concha de Oro de San Sebastián, The Disaster Artist de James Franco, Oro de Agustín Díaz Yanes, La Liga de la Justicia de Zack Snyder y otro título adicional que descubriremos en los próximos días.



Y en la Sección OFF se proyectaran Wind River de Taylor Schreidar, ALGO MUY GORDO de Carlo Pradal y Hacia la Luzde Naomi Kawase.



En el marco de la presente edición de la Madrid Premiere Week, la compañía energética presentará la tercera parte de “Proyecto Tiempo ”, la película de la cuarta edición de Cinergía, su iniciativa para concienciar a la población sobre el uso responsable y eficiente de la energía. “Proyecto Tiempo”, dirigida por Isabel Coixet, es una historia futurista de ciencia ficción compuesta por cuatro piezas entrelazadas y conclusivas en sí mismas. La pieza cinematográfica que se estrenará en Madrid, Proyecto Tiempo. Parte III: El juego, cuenta con las interpretaciones de Carmen Machi, Lluís Homar, Óscar Casas, Laia Manzanares, Cristina Castaño y Adrià Collado. Las dos primeras partes del largometraje, ya estrenadas en los festivales de San Sebastián y Sitges, cuentan con 8 millones de visualizaciones.



Las mañanas de MADRID PREMIERE WEEK - con la colaboración del Centro Universitario de Artes TAI, contarán con la participación de grandes profesionales que, en cada jornada, impartirán clases magistrales para acercar la cultura cinematográfica a todos aquellos interesados en la industria.



La Fundación Atresmedia se suma un año más a la Madrid Premiere Week con su jornada de sensibilización. Este año lo hace a través de la masterclass de Vicente Villanueva, director de la película Toc Toc (2017), aplaudida y apoyada por las asociaciones de psicólogos de España.



El Festival cuenta con el patrocinio principal de Gas Natural Fenosa, y la colaboración de Ayuntamiento de Madrid, EVO Banca Inteligente, Movistar+, Centro Universitario de Artes TAI, Callao City Lights, Atresmedia Cine y Kinépolis.



Fotos: Elena Marqués/Inés Barreda