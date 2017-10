'The Disaster Artist' gana el Feroz Zinemaldia

Los socios de AICE (Asociación de Informadores Cinematográficos de España) con derecho a voto, es decir, acreditados en el 65 Festival de Cine Internacional de San Sebastián, premian a The Disaster Artist con el Premio Feroz Zinemaldia.



La actriz y directora Leticia Dolera ha anunciado hoy que la comedia The Disaster Artist, dirigida por James Franco, es la ganadora del Premio Feroz Zinemaldia 2017 a la mejor película de la sección oficial a concurso del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.



Carolina Abatán-Sacramento, jefa de prensa de Warner Bros (distribuidora de la cinta), ha recogido el galardón, fruto de un acuerdo entre la AICE y el Festival con el objetivo reflejar en el palmarés la opinión de la prensa especializada que cubre el certamen.



En sus tres convocatorias anteriores, las películas premiadas fueron españolas: El Hombre de las Mil Caras, de Alberto Rodríguez; Truman, de Cesc Gay; y La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez.



The Disaster Artist cuenta los inicios de la relación entre el actor Greg Sestero y el director Tommy Wiseau y del rodaje de The Room (2003) en 2003, considerada por los críticos como una de las peores películas de la historia.



En palabras de Fernando de Luis-Orueta, Vicepresidente de la AICE, "James Franco se retrata en The Disaster Artist a través de un personaje estrafalario e iluso a la vez que construye un retrato de las grandezas y miserias de Hollywood como máquina que tritura sueños a la vez que los fabrica ".



En el acto de entrega también estaba presente María Luisa de la Peña, Subdirectora de Marketing Corporativo de Gas Natural Fenosa , quien ha anunciado la presencia de la compañía en los V Premios Feroz. La renovación del convenio de patrocinio de Gas Natural Fenosa y los Premios Feroz, los cuales apoya desde su origen, forma parte del compromiso de esta empresa con el mundo del cine, a través de su apoyo a los principales festivales y salas de proyección del país. Además de los Feroz, la compañía patrocina el Festival de San Sebastián, el Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, la Madrid Premiere Week, el Festival de Málaga Cine Español y el Festival de Cine Internacional de Cartagena, entre otros, así como más de 40 salas de cine de la red Cinesa en España que llevan el nombre de Gas Natural Fenosa.



Por otra parte Fernando Jerez, Director de Contenidos de Entretenimiento de Movistar+, confirmó que un año más #0 de Movistar+ emitirá en directo la gala de entrega de premios en enero de 2018: "Nos sentimos muy identificados con el espíritu de los Feroz. El apoyo al audiovisual español es una de nuestras prioridades. La estrategia de producción de series originales puesta en marcha hace dos años, y que ahora está dando sus primeros frutos, ha venido a ampliar el compromiso que siempre hemos tenido con la industria de la ficción de nuestro país".









