Banderas, Lennie y 120 BPM, premiados en San Sebastián

El marco del Festival de Cine de San Sebastián es perfecto para acoger otros premios además de los oficiales.



Premio Nacional de Cinematografía

“Antonio Banderas es una persona que tiene el enorme mérito de haber iniciado su carrera en España y haber sabido desarrollarla con inteligencia en Estados Unidos”.



Cuarenta años de carrera hablan por el actor malagueño que triunfó en USA. En un emotivo acto al que acudieron amigos como Paz Vega o Carlos Saura, el actor dirigió a los asistentes un precioso discurso sobre el valor de las palabras Premio, Nacional y Cinematografía que llegó tras otro excelente del Ministro de Cultura, Don Iñigo Méndez de Vigo, que fue el encargado de entregar el galardón al actor, director, diseñador y sobre todo malagueño. Como muestra, Antonio Banderas ha donado el importe del premio a la Escuela Nacional de Arte Dramático de Málaga.



Su próximo proyecto llegará en forma de serie y película sobre otro malagueño internacional, Pablo Picasso, para ello se pone a las órdenes de Carlos Saura.



18 Premio Sebastiane



120 Pulsaciones por minuto dirigida por Robin Campillo ha ganado el Premio Sebastiane de 2017.



El jurado de GEHITU de los 18 Premios Sebastiane ha premiado 120 Pulsaciones por minuto de Robin Campillo por ser una película que sin dejar de recuperar para toda la sociedad la memoria de los gays y del Sida reivindica como valores el compromiso, la lucha contra la injusticia, la valentía, la superación o la alegría. Y a la vez habla de intimidad y amor, esa fuerza que rompe etiquetas.



Por dar visibilidad histórica a la lucha solitaria de los jovenes de los ochenta y noventa por sobrevivir a la enfermedad, apoyarse y concienciar contra los poderes que deberían haberles protegido y la sociedad que debería haberlos cuidado. Porque con su compromiso hasta la muerte salvaron vidas.



Esta película francesa está protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenell y Antoine Reinartz. Se muestra que el amor surge por todas las moleculas de polvo que flotan en este maravilloso film y se grita a las nuevas generaciones que no bajen la guardia ante el VIH-SIDA, como lo están haciendo ante, de nuevo, la indiferencia social y del poder.



El jurado del 18 premio Sebastiane ha decidido dar una mención especial a “Soldatii. Proveste din Ferentari (Soldiers. Story from Ferentari) deIvana Mladenovic, por mostrar a una minoría doblemente invisibilizada, la gitana y homosexual, a la cual todos dejamos sola con sus contradicciones.



Premio Max Factor al rostro más glamuroso del cine español



Bárbara Lennie, que compite en el Festival con Una especie de familia,es el rostro más glamuroso del cine español. Vuelve Max Factor al Festival y a entregar su premio.



Es indudable la belleza de la actriz que además es una de las intérpretes más buscadas y valoradas en el panorama nacional. Ganadora de un Goya por su papel en Magical Girl, no ha obtenido la Concha de Plata pero la película argentina que presentaba en San Sebastián se ha ido con el premio al mejor guión. ¡Enhorabuena!





