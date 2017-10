Zinemaldia 2017. Madres hay más de una

En el artículo anterior comentábamos tres personajes femeninos sobre los que recae todo el peso de la película, en este repasaremos otros tres títulos en los que las protagonistas además de ser mujeres son madres. Estamos cansados de oír y decir aquello de ‘madre no hay más que una’ lo que está claro viendo este año la selección de películas del Zinemaldia es que hay madres de todo tipo y para todos los gustos.





Incluso mujeres que no pueden ser madres y recurren a otras para que ellas engendren al que posteriormente será su hijo como en el caso de Una especie de familia, película argentina que aterrizaba en la Sección Oficial con el gran aliciente de volver a ver a Bárbara Lennie.



La cinta escrita y dirigida por Diego Lerman relata como lo que parecía un sencillo proceso de adopción acaba por derivar en un proceso de vientre de alquiler en el que mucha gente quiere sacar tajada. Con un debate candente en la calle y los medios la película no toma partido en ningún momento en referencia a la gestación subrogada pue acaba derivando en ello a través de presiones externas, es más, se podría decir que incluso la película no trata tanto sobre ello como sobre el deseo de una madre y la imposibilidad de serlo por sí misma. Lerman, apoyado en una preciosista fotografía, camina por el filo de la navaja del tremendismo y el drama durante gran parte del metraje y hay que reconocerle su buena labor a la hora de zafarse de ese filo para terminar cayendo de pie en un final coherente y realista y que no busca sorprender e impresionar fácilmente al espectador (como si ha ocurrido con otras fallidas películas de la sección oficial de las que hablaremos en otros artículos).



Ahora hagamos un alto en el artículo y repita conmigo; Bárbara Lennie, Bárbara Lennie, Bárbara Lennie, Bárbara Lennie, Bárbara Lennie, Bárbara Lennie, Bárbara Lennie, Bárbara Lennie, Bárbara Lennie, Bárbara Lennie, Bárbara Lennie, Bárbar... y ahora que ya tiene el nombre en la cabeza recuerde ir a ver toda y cada una de las películas en las que ella aparezca. La mejor actriz de este momento en habla hispana y la que mejor sabe soportar los largos planos sobre su rostro para mostrar sus emociones únicamente con la mirada vuelve a realizar una interpretación portentosa. Es un valor seguro en pantalla y lo vuelve a demostrar una vez más y esperemos que, esta vez sí, al final del festival su nombre acabe escrito en letras de plata.





En Una especie de familia vemos las dificultades a las que se enfrenta la protagonista por llegar a ser madre lo que podría ser un paso previo a lo que vemos en Alanis, segunda película argentina a competición, que nos habla de las dificultades y la lucha de una madre por sacar a su hijo adelante.



Anahí Berneri escribe y dirige esta película en la que Alanis (Morrissette, como la cantante) trabaja como prostituta hasta que dos inspectores municipales clausuran su hogar y se llevan a su compañera, Gisela, acusada de trata. Alanis deberá encontrar un lugar para ella y su bebé. La directora argentina nos cuenta la historia a través de planos medios que cortan a los personajes, dejando muchas veces los rostros fuera de plano. Una elección, en la posición de la cámara, que puede actuar como reflejo del personaje protagonista encerrado en un mundo del que no tiene salida (y que no se va a mover) y al que deberá adaptarse para encontrar su sitio. Estos planos provocan su cometido y nos sacan de la zona de confort que nos daría una dirección ‘más académica’.



Ya habíamos comentado lo difícil que iba a ser este año conceder la Concha de Plata a la mejor actriz y en esta película tenemos otra candidata. Sofía Gala Castiglione construye un personaje curtido en la calle (y en la vida), acostumbrado a los golpes de la misma y sabiendo que su futuro no se separa mucho de su presente, lo que no le impide seguir peleando por sacar adelante a su hijo, Dante. Sofía y Dante son madre e hijo en la vida real y esto se nota en la película pues se aporta más naturalidad a las interacciones y a las reacciones entre ellos.



Si bien ninguno de los dos títulos a entusiasmado a nivel general entre la crítica para un servidor se situarían entre lo mejor de la SO. El público despidió ambos títulos con aplausos sobre todo hacia las actrices.





Ante tanto drama siempre es bienvenida una comedia aunque para ello a veces debamos alejarnos de la Sección Oficial. En paralelo a los premios gordos se disputa el premio Zabaltegi-Tabakalera en donde Gustavo Salmerón presentaba, tras su paso triunfal por Karlovy Vary, sobre la figura de su madre y que recoge, mediante grabaciones familiares y vídeos domésticos, como consiguió hacer realidad sus tres sueños y llegó a tener Muchos hijos, un mono y un castillo.



Si hace unos años Paco León presentaba en sociedad a Carmina, ahora es Salmerón el que se encarga de presentarnos a su madre, Julia, quien se encargará de ponernos la sonrisa en la boca con sus ocurrencias, chascarrillo y su incapacidad de desprenderse de los objetos, síndrome de Diógenes lo llaman algunos.



La búsqueda de la vértebra de su abuela, asesinada en la guerra civil, entre todas las cajas con recuerdos que acumulan, le sirve a Salmerón para habar de la familia, de la guerra, de España y de la crisis. Siempre con el punto de vista de Julia, mujer con carácter, madre, abuela y masona.



Es maravillosa la capacidad del director (de su madre y su familia) para crear comedia de las situaciones más inesperadas y a la vez envolverlo todo con una velo de ternura ante el que se hace complicado esconder la lagrima. Cualquier cosa que diga o escriba sobre la película no creo que pueda hacerle justicia así que ojalá llegue pronto a las pantallas y todos podamos sentirnos un poco parte de esta maravillosa familia a la que los espectadores despidieron con una ovación al finalizar el pase. Un cierre perfecto para una proyección cargada de risas y aplausos, probablemente la película del festival.



Una vez repasados los papeles femeninos más importantes nos centraremos en el próximo en las películas españolas a competición. Hasta entonces nos vemos en los cines.