Guía completa para ir a Sitges 2017 (y II)

Si ayer veíamos las secciones paralelas de la 50 edición del FESTIVAL DE SITGES , hoy toca entrar en las que la organización de este certamen ha considerado la ‘créme de la créme’. Es decir, aquellas que forman parte de su Sección Oficial, y que por tanto compiten por llevarse el preciado premio de Mejor Película. Ya conocemos además los nombres que integran el jurado oficial encargado de decidir estos galardones: el realizador, guionista y productor Gary Sherman, que presenta un par de sus clásicos de culto en el festival; el escritor y crítico cinematográfico David J. Skal, experto en terror, que este año presenta una biografía de Bram Stoker; el guionista y escritor Nick Antosca, creador de la serie de horror televisiva Channel Zero, que también se proyecta en el certamen; el guionista y director de cine Alberto Marini (Summer Camp); y la productora independiente Hattie Yu.



SECCIÓN OFICIAL - ESPECIALES

En este recipiente se suelen colocar grandes estrenos, películas que cruzan la barrera de género o que han pasado por otros festivales, incluso algunas que pueden interesar al espectador no iniciado. Las cintas incluidas en esta sección no solo se pueden encuadrar en el género fantástico, sino también en otros como el thriller, el cine de acción, la aventura o la comedia negra. No entran a competición, pero es el sitio para buscar estrellas, directores reputados o cintas que van a llegar a España pronto.

Annabelle: Creation

Feliz Día de tu Muerte

Gloves Off

La Piel Fría

Leatherface

Musa

Single Rider

What Happened to Monday?





SECCIÓN OFICIAL - DISCOVERY



A Day

Brigsby Bear

Killing Ground

November

Rabbit

Real

The Cured













SECCIÓN OFICIAL

INAUGURACIÓN (FUERA DE CONCURSO)

CLAUSURA (FUERA DE CONCURSO)

He aquí la razón de ser del festival. Pese a ser conocido como un certamen de terror, lo que se impone es la heterogeneidad, abriendo la puerta a filmes que navegan por diversos géneros: ciencia ficción, fantástico, terror, thriller, experimental, películas comerciales, de autor, innovación... De todo y para todos, y con opción a premio para facilitar su llegada a las pantallas españolas. Michael Shannon [V] (Strickland) / Doug Jones Sally Hawkins (Elisa) / Michael Stuhlbarg Octavia Spencer (Zelda) / Richard Jenkins (Giles) / Lauren Lee Smith (Elaine) / David Hewlett John Kapelos (Mr. Arzounian) / Nick Searcy (Hoyt) / Cyndy Day Morgan Kelly (Chico) / Madison Ferguson (Tammy) / Dru Viergever (Policía militar) / Jayden Greig (Timmy) / Amanda Smith (Mrs. Peabody): 119 minutos: En un inquietante laboratorio de alta seguridad, durante la Guerra Fría, se produce una conexión insólita entre dos mundos, aparentemente alejados. La vida de la solitaria Elisa, trabajadora del laboratorio, cambia por completo cuando descubre un experimento clasificado como secreto. [...]Lea más en su ficha ________________________________________________________ Alan Barnette (Él mismo) / Justin Benson (Él mismo) / Peter Bogdanovich (Él mismo) / Marco Calavita (Él mismo) / Tere Carrubba (Ella misma) / Pepijn Caudron (Él mismo) / Jamie Lee Curtis (Ella misma) / Guillermo del Toro (Él mismo) / Amy E. Duddleston (Ella misma) / Danny Elfman (Él mismo) / Mali Elfman (Ella misma) / Bret Easton Ellis (Él mismo) / Jeannie Epper (Ella misma) / Jeffrey Ford (Él mismo) / Mick Garris (Él mismo): 91 minutos: En 1960, el maestro del suspense dejó que la protagonista de su nueva obra muriese pasados apenas 40 minutos de película, en una escena que iba a poner patas arriba el cine. Alexandre O. Philippe, un cinéfilo irredento, disecciona aquellos 52 [...]Lea más en su ficha Casey Affleck (C) / Rooney Mara (M) / McColm Cephas Jr. (Little Boy) / Kenneisha Thompson (Doctor) / Grover Coulson (Hombre en silla de ruedas) / Liz Franke (Linda) / Barlow Jacobs (Caballero) / Kesha (Chica espíritu) / Richard Krause (Chico) / Dagger Salazar (Chico) / Sonia Acevedo (Maria) / Carlos Bermudez (Carlos) / Yasmina Gutierrez (Yasmina) / Kimberly Fiddes (Chica) / Daniel Escudero (Chico): 92 minutos: Un músico muere en un accidente de coche y vuelve como un fantasma a la casa en la que vivía con su mujer. [...]Lea más en su ficha Isabél Zuaa (Clara) / Marjorie Estiano (Ana) / Miguel Lobo (Joel) / Cida Moreira (Dona Amélia) / Andréa Marquee (Ângela) / Felipe Kenji (Maurício) / Nina Medeiros (Amanda) / Neusa Velasco (Dona Norma) / Gilda Nomacce (Gilda) / Eduardo Gomes (Professor Edu) / Hugo Villavicenzio (Hugo) / Adriana Mendonça (Cida) / Germano Melo (Dr. Ciro Poças) / Naloana Lima (Moradora de Rua) / Clara de Cápua (Segurança do Shopping): 135 minutos: Clara, una enfermera solitaria de la periferia de São Paulo, es contratada por Ana, una mujer misteriosa y pudiente, que precisa de una niñera para su hijo nonato. Contra todo pronóstico, las dos desarrollarán un fuerte vínculo, hasta que una noche [...]Lea más en su ficha Masami Nagasawa (Narumi Kase) / Ryûhei Matsuda (Shinji Kase) / Hiroki Hasegawa (Sakurai) / Mahiro Takasugi : 129 minutos: Narumi y su marido Shinji atraviesan una crisis cuando Shinji desaparece de repente. Unos días más tarde, él regresa completamente transformado, convertido en un hombre diferente, tierno y atento. En el mismo momento, una familia es brutalmente asesinada. [...]Lea más en su ficha Daniel M. Jacobs (Doctor) / Julian Nicholson (Adam) / Lowena McDonell (Alice) / Haydée Lysander (Erika) / Lucy Tillett (Beatrice) / Marc Puiggener (Paul) / Will Hudson (David): 105 minutos: Tras perder a su madre en un accidente, Alice vive encerrada en sí misma y en una casa que es como una caja, con su padre, con una prótesis como brazo, y una perra con la que puede comunicarse gracias a [...]Lea más en su ficha Takuya Kimura (Manji) / Hana Sugisaki (Rin Asano / Machi, Manji's sister) / Sôta Fukushi (Anotsu Kagehisa) / Hayato Ichihara (Shira) / Erika Toda (Makie Otono-Tachibana) / Kazuki Kitamura (Sabato Kuroi) / Chiaki Kuriyama (Hyakurin) / Shin'nosuke Mitsushima (Taito Magatsu) / Ken Kaneko Yôko Yamamoto (Yaobikuni) / Ebizô Ichikawa (Eiku Shizuma) / Min Tanaka (Kagimura Habaki) / Tsutomu Yamazaki (Kensui Ibane): 140 minutos: Adaptación del manga de Hiroaki Samura en torno a un feroz samurái que es maldecido con la inmortalidad y que irá dejando atrás una retahíla de víctimas para recuperar su alma. [...]Lea más en su ficha Vince Vaughn (Bradley Thomas) / Jennifer Carpenter (Lauren Thomas) / Don Johnson (Warden Tuggs) / Tom Guiry (Wilson) / Marc Blucas (Gil) / Geno Segers (Roman) / Udo Kier (Placid Man) / Rob Morgan (Jeremy) / Pooja Kumar (Denise Pawther) / Clark Johnson (Detective Watkins) / Dan Amboyer (Longman) / Fred Melamed (Mr. Irving) / Gabriel Sloyer (M.P.V.) / Mustafa Shakir (Andre) / Philip Ettinger (Derrick): 132 minutos: Bradley es un exboxeador con un matrimonio a punto de romperse que pierde su empleo como mecánico de coches y comienza a trabajar para un viejo amigo traficando drogas. Esta decisión mejorará su vida hasta que se vea envuelto en un [...]Lea más en su ficha Guy Pearce (Predicador) / Dakota Fanning (Liz) / Carice van Houten (Anna) / Kit Harington (Samuel) / Paul Anderson (Frank) / Emilia Jones (Joanna) / William Houston (Eli) / Naomi Battrick (Narrator) / Jack Roth (Wolf) / Ivy George (Sam) / Carla Juri (Elizabeth Brundy) / Tygo Gernandt (Crawling outlaw) / Bill Tangradi (Nathan) / Justin Salinger (Doctor) / Adrian Sparks (Eli's Father): 148 minutos: A finales del XIX, Liz es una joven madre que intenta huir de su pasado mientras es perseguida por un diabólico predicador que ha llegado al pueblo donde vive. [...]Lea más en su ficha Dave Bautista (Stupe) / Brittany Snow (Lucy) / Christian Navarro (Eduardo) / Angelic Zambrana (Belinda) / Jeremie Harris (JP) / Jay Hieron (Resistance fighter) / Arturo Castro (Jose) / Myra Lucretia Taylor (Ma) / Alex Breaux (Lt. Quaid) / Jeff Lima (Gregory) / Quincy Chad (Heathcliff) / Patrick M. Walsh (Bearded Man) / Leo Minaya (Hector) / Justin L. Wilson (Hasidic Soldier) / Agneeta Thacker (Gabriela): 94 minutos: Cuando Lucy sale del metro en Bushwick, el último barrio de moda de Nueva York, se encuentra un grupo de hombres armados que no dudan en disparar a matar. En medio del caos, Lucy hallará un aliado en un fornido vecino [...]Lea más en su ficha : 90 minutos: En 1981, Issei Sagawa fue detenido en París mientras trataba de deshacerse del cadáver de una de sus compañeras en la Sorbona, a la que había asesinado y devorado. Declarado mentalmente incapaz, regresó a Japón como un hombre libre y aún [...]Lea más en su ficha : 85 minutos: Un solitario taxista circula de noche por las calles de una ciudad. En el mismo lugar, el encuentro casual entre un hombre de negocios y una mujer nos conduce a una aventura, a un desierto, a un crimen... [...]Lea más en su ficha Gabriela de la Garza (Angelica) / María Evoli (Maria) / Pablo Guisa Koestinger (Cardenal Guisa) / Fernando Becerril (Cardenal Pedro Natale) / Carla Adell (Ana) / Vanesa Restrepo (Camila) / Luis Eduardo Reyes (Cardenal Reyes) / Flavio Medina (José Sánchez-Lermontov) / Arnoldo Picazzo (Padre) / Liz Dieppa (Camila adolescente) / Julián Fidalgo (Diego Sánchez- Lermontov) / Shira Barzilai (María de niña) / Natasha Cubria (Tamara): 93 minutos: Tres hermanas entran en la casa de un senador con la intención de robar un dinero obtenido a base de sobornos. Una vez dentro, comienzan a escuchar extraños gritos provenientes del sótano. Atada a una cama, las hermanas encuentran a la [...]Lea más en su ficha Colin Farrell [I] (El cirujano) / Nicole Kidman (La esposa del cirujano) / Raffey Cassidy Rachael Mcadams (Enfermera / Asistente de la conferencia) / Bill Camp Barry Keoghan (Martin) / Anita Farmer Bergman (Enfermera) / Sunny Suljic (Bob) / Megan Chelf Fisher (Patrona) / Jerry Pope (Invitado de la conferencia) / Michelle Poole (Invitada de la conferencia) / Lea Hutton Beasmore (Invitada de la conferencia) / Charles Poole (Paciente / Pescador) / Steven Terry Walker (Cadiólogo de la conferencia): 119 minutos: Un prestigioso cirujano y un adolescente algo siniestro entablan un lazo de amistad. El cirujano decidirá introducir al adolescente en su hogar, habitado por su disfuncional familia. Los resultados de esta idea resultarán ser catastróficos. [...]Lea más en su ficha Kandido Uranga (Patxi) / Eneko Sagardoy Uma Bracaglia (Usue) / Ramón Aguirre (Alfredo) / Gorka Aguinagalde (Teniente) / Josean Bengoetxea (Santi) / José Ramón Argoitia (Mateo) / Iñigo de la Iglesia (Miguel) / Gotzon Sánchez (Faustino) / Aitor Urcelai (Benito) / Itziar Ituño (Ana) / Maite Bastos (Blanca) / Zigor Bilbao (Nestor) / Jon Ander Alonso (Lucas) / Naia Garcia (Cristina): Han pasado 10 años desde de la primera Guerra Carlista de 1833. En un pequeño pueblo de Álava, un comisario del gobierno llamado Alfredo investiga un suceso que le lleva hasta una siniestra herrería en lo profundo del bosque, donde vive [...]Lea más en su ficha : 77 minutos: Una bolsa con un millón de yuans va pasando de mano en mano. Todo el mundo quiere hacerse con el botín y se agarran a él con avaricia descarnada. El problema es que con el dinero llegan las desdichas y se [...]Lea más en su ficha Merab Ninidze (Gabor Stern) / Zsombor Jéger (Aryan Dashni) / György Cserhalmi (László) / Mónika Balsai (Vera) / Majd Asmi (Refugiado) / Zsombor Barna (Pareja en la fiesta) / Szabolcs Bede Fazekas (Policía) / Ákos Birkás (György) / Mátyás Bodor (El chico del hospital) / Soma Boronkay (Trabajador de György) / András Bálint (Voz Gabor Stern) / Bálint Bán (Fuerza especial 2) / Brigitta Egyed (Edit) / István Fillár (Guarda) / András Gombai-Nagy (Hombre de las vías): 123 minutos: Al intentar cruzar ilegalmente la frontera, el joven emigrante Aryan recibe un disparo y la herida le otorga el poder de levitar. Con la ayuda del doctor Stern, logra escapar de un campo de refugiados. Fascinado por los superpoderes de Aryan, [...]Lea más en su ficha Jun Sung (Hyun-soo) / Ok-bin Kim (Sook-hee) / Ha-kyun Shin (Joong-sang) / Seo-hyeong Kim (Chief Kwon) / Eun-ji Jo (Kim Seon) / Ye-Ji Min (Sook-hee): 129 minutos: Desde pequeña, Sook-hee fue entrenada para asesinar sin piedad. La jefa del servicio de información la recluta con una promesa: si da diez años de su vida al país, tendrá su libertad. Tras haber cumplido con su cometido y bajo la [...]Lea más en su ficha Marc-André Grondin (Bonin) / Monia Chokri (Tania) / Charlotte St-Martin (Zoé) / Micheline Lanctôt (Pauline) / Marie-Ginette Guay (Thérèse) / Brigitte Poupart (Céline) / Édouard Tremblay-Grenier (Ti-Cul) / Luc Proulx (Réal) / Didier Lucien (Vézina) / Robert Brouillette (Paco) / Martin Héroux (Demers) / Patrick Hivon (Race driver): 96 minutos: Las cosas han cambiado en una remota aldea de Quebec. Los cuerpos de sus habitantes se están descomponiendo y están empezando a desarrollar un apetitot inhumano por la carne. [...]Lea más en su ficha : 90 minutos: Todos los veranos, Luce, una pintora excéntrica de unos 50 años, se va a su pequeño caserío aislado y en ruinas en el sur de Francia. Este verano sus invitados son Max Bernier, un antiguo amante, escritor y alcohólico; Brisorgueil, su [...]Lea más en su ficha Egy Fedly (Markus) / Dea Panendra (Novi) / Yoga Pratama (Franz) / Haydar Salishz (Niko) / Marsha Timothy (Marlina): 95 minutos: En una isla indonesia, la joven viuda Marlina vive sola. Un día, una banda la ataca, la viola y le roba las reses. Para defenderse, Marlina mata a algunos de los hombres, incluyendo el jefe de la banda. Decidida a obtener [...]Lea más en su ficha Eduardo Antuña (Carlos) / Itziar Castro (Ana) / Emilio Gavira (Dios) / David Pareja : 90 minutos: Una familia se prepara para celebrar el fin de año en una aislada casa en medio del bosque, cuando irrumpe un misterioso vagabundo: es enano, dice ser Dios y amenaza con exterminar a la especie humana al amanecer. Sólo se salvarán [...]Lea más en su ficha Steven Yeun (Derek Cho) / Samara Weaving (Melanie Cross) / Steven Brand (John Towers 'The Boss') / Caroline Chikezie (The Siren) / Kerry Fox (Irene Smythe) / Dallas Roberts (The Reaper) / Mark Frost [II] (Ewan Niles) / Claire Dellamar (Meg) / André Eriksen (The Bull) / Nikola Kent (Oswald) / Lucy Chappell (Jenny) / Olja Hrustic (CDC Official) / Bojan Peric (Miles) / Annamaria Serda (Brenda) / Jovana Prosenik (Dena): 86 minutos: Un virus que impide controlar los impulsos es detectado en un bufete de abogados que acaba de librar de un cargo de asesinato a un infectado. Con el edificio en cuarentena, se desata un verdadero infierno en el interior. Mientras, un [...]Lea más en su ficha Anne Winters (Carly Ryan) / Joseph D. Reitman (Homeroom Teacher) / Olivia Crocicchia (Riley) / Zackary Arthur (Josh Ryan) / George Griffith (Doctor) / Samantha Lemole (Jenna) / Theresa Cook (Crazed Mom) / Lorena Diaz (Nurse) / Brionne Davis (Tanner) / Megan Chelf Fisher (Coffee Shop Patron) / Michael Yurchak (Dad in Pool) / Dale Miller (Gym Teacher) / Angie Willmott (Zumba Dancer): 123 minutos: Una adolescente y su hermano menor deben sobrevivir a una jornada en la que una locura masiva de causas desconocidas provoca que los padres intenten matar a sus hijos. [...]Lea más en su ficha Ross Lynch (Jeffrey Dahmer) / Anne Heche (Joyce Dahmer) / Vincent Kartheiser (Dr. Matthews) / Alex Wolff (Derf) / Dallas Roberts (Lionel Dahmer) / Miles Robbins (Lloyd Figg) / Harrison Holzer (Mike) / Cameron McKendry (Moose) / Carmen Gangale (Grocery Store Manager) / Tommy Nelson (Neil) / Christopher Mele (Mr. Fedele) / Dontez James (Charlie Smith) / Dave Sorboro (Stephen Hicks) / Zachary Davis Brown (Freshman Boy) / Gary Lee Vincent (Teacher): 107 minutos: Entre los 70 y los 90, Jeffrey Dahmer asesinó a 17 personas en el medio oeste americano. Esta es la historia de lo que pasó antes de todo aquello. Esta es la historia de los años de Dahmer en el instituto, [...]Lea más en su ficha Matilda Anna Ingrid Lutz (Jen) / Kevin Janssens : 108 minutos: Jen y su amante rico se van de escapada sexual e ilícita a la mansión de él, en medio del desierto. Una vez allí, aparecen los compañeros de caza del hombre y comienzan a propasarse con Jen, a acosarla y abusar [...]Lea más en su ficha Pavel Derevyanko (Viktor Savinykh) / Oksana Fandera Vasiliy Ignatich (Sotrudnik TsUP) / Vitaliy Khaev Sergey Korenkov (Sotrudnik TsUP) / Natalya Kudryashova Vladimir Matveev (General TsUP) / Mariya Mironova (Nina) / Nikita Panfilov (Zaytsev) / Leonid Paranin (Sotrudnik TsUP) / Stepan Patnikov (Sotrudnik TsUP) / Roman Perelygin (Plakhov) / Polina Rudenko (Olya): Narra la historia de la recuperación de la estación espacial Salyut 7 llevada a cabo por dos cosmonautas rusos en 1985. [...]Lea más en su ficha : 117 minutos: ¿Qué pasaría si un día nos quedásemos sin electricidad? Es más, ¿qué pasaría si esto fuese permanente? Esto es a lo que se enfrentan los Suzuki, una familia que vive en Tokio, alienada por el estilo de vida contemporáneo. Cuando la [...]Lea más en su ficha Peter Ho (Yen Shih-San) / Kenny Lin (Hsieh Shao-Feng / Ah Chi) / Yiyan Jiang (Mu-Yung Chiu-Ti) / Mengjie Jiang ('Princess' Hsiao Li) / Moyan Chen (Hsieh Shao-Feng) / Norman Chu Daichi Harashima (Hsieh Shao-Feng) / Mu Hong (Madam Mu-Yung) / Edward Ku (Hsieh Shao-Feng) / Kuan-Chung Ku Jiatong Lai (Nameless) / Zhaoxu Lin : 108 minutos: Harto de una vida llena de sangre, el Tercer Maestro ha decidido fingir su muerte y refugiarse en un burdel. Sin embargo, un espadachín que siempre quiso enfrentarle y Qiudi, su antigua prometida, deciden sacar al maestro de su escondite a [...]Lea más en su ficha Aaron Moorhead (Aaron Smith) / Justin Benson (Justin Smith) / Callie Hernandez (Anna) / James Jordan (Shitty Carl) / Lew Temple (Tim) / Tate Ellington (Hal) / Emily Montague (Jennifer Danube) / Peter Cilella (Michael Danube) / Kira Powell (Lizzy) / Ric Sarabia (Early 1900s Man) / Shane Brady (Shane Williams) / Vinny Curran (Chris Daniels) / David Clarke Lawson Jr. (Smiling Dave) / Glen Roberts (Woods): 100 minutos: Años atrás, los hermanos Justin y Aaron lograron escapar de la secta donde se habían criado. Ahora malviven en un apartamento de Los Ángeles, hasta que un día reciben una cinta de vídeo de aquella secta, y a Aaron le entran [...]Lea más en su ficha August Wittgenstein (Alex) / Alma Terzic (Selma) / Ella Jazz (Ella) / Aleksandar Seksan (Vuk) / Diana Fernández Pérez (Maus) / Sanin Milavic (Milos): 90 minutos: Alex y Selma viajan al corazón de Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, su coche se para en medio del bosque. Mientras buscan ayuda, Selma, que sobrevivió a la Guerra de los Balcanes, empieza a sospechar que no andan solos, sino que una fuerza [...]Lea más en su ficha Kellan Lutz (Sy Lombrok) / Daniel MacPherson (Lt. Kane Sommerville) / Isabel Lucas (Gyp) / Luke Ford (Bill) / Rachel Griffiths (General Lynex) / Temuera Morrison (Warden Mourdain) / Bren Foster (Charles Kreat) / Dwaine Stevenson (The Ragged) / Teagan Croft (Indi Sommerville) / Grace Huang (Jandi) / Firass Dirani (Carmel) / Harry Pavlidis (Hopper Joe) / Paul Winchester (Mandel) / Zoe Ventoura (Sgt. Cognit) / Brendan Clearkin (Bostok Kramer): 95 minutos: Kane no merece el título de padre del año; sin embargo, cuando una horda de monstruos campe a sus anchas y unos prisioneros tomen una cárcel, Kane hará lo que sea para salvar a su hija, aunque esto implique enfrentarse a [...]Lea más en su ficha Arsher Ali (Phil) / Jacob James Beswick (Amigo) / Sam Troughton Paul Reid (Robert) / Maria Erwolter (Sara) / Kerri McLean (Gayle): 94 minutos: Un grupo de amigos de la universidad se reúnen para emprender un viaje de senderismo por los montes de Suecia, con la finalidad de rendir homenaje a uno de ellos, muerto de forma violenta. Cuando se internan en el bosque, una [...]Lea más en su ficha Eili Harboe (Thelma) / Kaya Wilkins (Anja) / Henrik Rafaelsen (Trond) / Ellen Dorrit Petersen (Unni) / Ludvig Algeback (Little brother) / Isabel Christine Andreasen (Student) / Camilla Belsvik (Nurse) / Lars Berge (Lifeguard) / Vanessa Borgli (Vilde, Anja's mother) / Sigve Bøe (Man outside car) / Ingrid Jørgensen Dragland (Nurse) / Grethe Eltervåg (Thelma, 6 years old) / Vidar Fransson (Little brother) / Ingrid Giæver (Julie) / Gorm Alexander Foss Grømer (Boy at party): 116 minutos: Thelma es una joven y tímida estudiante que acaba de dejar a su familia ultrareligioso de un pequeño pueblo para ir a la Universidad de Oslo. Allí conoce a Anja, una hermosa chica de la que pronto se enamora. Sin embargo, [...]Lea más en su ficha Nicky Whelan (Mrs. Kent) / Brianna Hildebrand (Sadie Cunningham) / Jack Quaid (Jordan Welch) / Kevin Durand (Lowell) / Josh Hutcherson (Toby Mitchell) / Alexandra Shipp (McKayla Hooper) / Craig Robinson (Big Al) / Rosalind Chao (Mayor Campbell) / Timothy V. Murphy (Sheriff Blane Welch) / Austin Abrams (Craig Thompson) / Loren Lester (Principal Reid) / Elise Neal (Mrs. Hooper) / Savannah Jayde (Syl) / Kerry Rhodes (Drew) / Keith Hudson (Chuck Cunningham): 90 minutos: Sadie y McKayla están tan obsesionadas con las redes sociales que han decidido urdir un macabro plan: secuestrar a Lowell, un asesino en serie, para que las adiestre en el arte del horror y así poder petarlo en internet. Al principio [...]Lea más en su ficha ________________________________________________________ David Bradley [IV] (Bermingham) / Charlotte Vega (Rachel) / Eugene Simon (Sean) / Moe Dunford (Dessie) / Bill Milner (Edward) / Deirdre O'Kane (Maura) / Roisin Murphy (Kay) / Emmet Kelly (British Soldier): 92 minutos: Apenas cuentan con la mayoría de edad, pero Rachel y Edward saben perfectamente lo que es acarrear con el peso de una maldición que se remonta a sus ancestros. Huérfanos, se acuestan temprano y no aceptan visitas en la decadente casa [...]Lea más en su ficha A partir del jueves, un servidor estará rondando por las playas de Sitges, corriendo de un lado al otro para encerrarme en cualquiera de las salas de cine (el cómodo y amplio Auditori, la improvisada pero simpática Tramuntana, el vetusto y anciano Retiro o el descompuesto y agujereado Prado), atisbando famosetes a lo lejos, evitando a Pumares para que no me pida ser su becario del día, destripando la nueva y loquísima temporada de Twin Peaks , o escribiendo a salto de mata mientras busco productos con cafeína. Y, por supuesto, disfrutando de una de las citas imprescindibles para cualquier seguidor del cine de género dentro y fuera de España.