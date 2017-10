Guía completa para ir a Sitges 2017 (I)

El próximo jueves dará comienzo la cita más esperada por todos los amantes del cine de terror de España y parte del extranjero. Y por los amantes de otros tipos de películas, como la acción, el fantástico, la ciencia ficción, el cine negro, el drama surrealista, la comedia marciana, el anime y todo lo que cabe bajo el amplio manto de la Semana Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. Sigue habiendo gore, sangre, fantasmas y monstruos, pero también mucho más desde que se expandió para convertirse en un festival de cine de género, entendiendo el concepto con holgura. Y todo lo se podrá ver lo recogemos en esta completa guía de la 50 edición del FESTIVAL DE SITGES .



Este será el quinto año consecutivo que un servidor estará cubriendo in situ el certamen, escribiendo crónicas diarias (si da tiempo) de todo lo que vea y viva por las costas catalanas. Y también relatando la progresiva decadencia física y mental del cuerpo humano sujeto a jornadas maratonianas de cine en vena. Según mi planificación, veré más de 50 películas en 10 días, aunque siendo prácticos alguna de ellas se quedará en el tintero por puro agotamiento.



Este año Sitges está de aniversario: el festival cumple medio siglo. Lejos de hacer una retrospectiva sobre las películas más destacadas de su historia o proyectar todas las ganadoras de la Sección Oficial, el equipo de Ángel Sala ha dejado esta vertiente histórica para un par de exposiciones y ha decidido que la imagen y el principal ciclo de este año gire en torno a Drácula. Que sí, que es una figura esencial en el cine de terror, pero no tiene ningún vínculo específico con el certamen que no tengan otros monstruos y criaturas. Aparte de programar cerca de una decena de versiones del personaje creado por Bram Stoker, también podremos ver una muestra de ilustraciones de distintos autores inspiradas en el conocido vampiro. El otro ciclo de importancia este año es la retrospectiva dedicada al realizador portugués António de Macedo.



En total, a lo largo de 10 días se proyectarán más de 230 películas, tanto nuevas como clásicos, así como más de 120 cortometrajes y capítulos de media docena de series. A eso hay que añadir los premios a William Friedkin, Susan Sarandon, Frank Langella o Tony Isbert, entre otros, acompañados por varias de sus películas; el apadrinamiento de Guillermo del Toro, que estará por el festival presentando algunas de sus obras; los homenajes a los recientemente fallecidos Terele Pávez y George A. Romero (pero no a Tobe Hooper, ojo ahí que hay resquemor in the ghetto); las exposiciones, conferencias, mesas redondas y presentaciones de libros y ediciones en DVD; los entornos de realidad virtual; la tradicional Sitges Zombie Walk...











PANORAMA FANTÁSTICO

Esta sección recoge estrenos de largometrajes de temática puramente fantástica o de terror y vocación independiente. Es uno de los principales cajones de sastre del festival para incluir estrenos esperados, pero que fuera del mundillo de los frikis de género son bastante desconocidos. Algunas de las cintas que más expectación han despertado se encuentran en esta sección, y de hecho muchas podrían ocupar un sitio en la Sección Oficial sin que nadie pusiese el grito en el cielo. Tiene premio para la mejor película, decidido por el público.

Beyond Skyline

Creep 2

Curvature

Devil's Gate

Fashionista

Hostile

Housewife

Jackals

Our Evil

Phoenix Forgotten

Psychopaths

Replace

Seclusion

Stephanie

Still/Born

The Bride

The Heretics

The Tag-Along 2





PANORAMA - DOCUMENTA



Drácula Barcelona

King Cohen: The Wild World of Filmmaker Larry Cohen

The Farthest

World of Darkness













NOVES VISIONS

Esta sección competitiva nació con el objetivo de programar películas que ahonden en nuevas vías narrativas, formales y conceptuales. El fantástico en un sentido amplio se encuentra aquí con lo experimental, la transgresión y el cine de autor. Además de los cortos incluidos , la sección se divide en dos: Noves Visions One proyecta lo nuevo de autores reconocidos del panorama internacional; y Noves Visions Plus da a conocer nuevos talentos y cine experimental.

NOVES VISIONS ONE



INAUGURACIÓN: Most Beautiful Island



A Gentle Creature

Animals

Closeness

Dave Made a Maze

Fiesta Nibiru

Firstborn

Friendly Beast

Hagazussa

Hounds of Love

Inflame

Kuso

Love Off the Cuff

M.F.A.

Marjorie Prime

Strangled

The Crescent

The Little Hours

The Misandrists

Thirst Street

Tiger Girl



CLAUSURA: How to Talk to Girls at Parties









NOVES VISIONS PLUS



INAUGURACIÓN: Purgatoryo



Arder

Boys in the Trees

Compulsión

Dawson City: Frozen Time

Fluidø

Gurgaon

Indiana

Love and Other Cults

The Biggest Thing That Ever Hit Broadway

The Book of Birdie

The Erlprince

Ulrike's Brain



CLAUSURA: Stray Nightingale













ÓRBITA

Esta sección está diseñada para reconocer que Sitges ya es más que un festival de cine fantástico, que se ha abierto y abraza sin complejos otros géneros como el thriller. Su propósito es que las cintas tengan elementos cercanos a los géneros fantástico, policíaco y de acción, pero en la práctica lo que tenemos es un buen puñado de neonoirs de varias nacionalidades que pueden hacer las delicias de los espectadores menos fantasiosos.

68 Kill

A Prayer Before Dawn

A Special Lady

Darkland

Jailbreak

Last Rampage

Le serpent aux mille coupures

Madraza

Outrage Coda

Sweet Virginia

The Battleship Island

The Brink

The Wall

Wind River













ANIMA'T

El hueco del cine de animación se encuentra en esta sección, que suele proyectar sobre todo anime japonés. Incluye largometrajes de animación producidos en 2016 o 2017 e inéditos en España, además de una gran cantidad de cortometrajes . Tanto largos como cortos tienen premio.

A Silent Voice

Ancien and the Magic Tablet

Big Fish & Begonia

Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom?

Loving Vincent

Lu Over the Wall

Mutafukaz

Night Is Short, Walk on Girl

Tehran Taboo













BRIGADOON

Esta sección, de acceso gratuito para todo el público en el espacio de L’Escorxador, consiste en una muestra del cine fantástico más radical y de culto de todo el mundo. Además de mostrar (en DVD o BR) clásicos del género trash y de las series posteriores a la B en el alfabeto, también dispone de una sección de cortos no profesionales. Algunos de los ciclos de homenaje menos troncales de la edición se proyectan directamente aquí.

A Maldição do Marialva

A Promessa

Alienígenas

Bad Black

Bloodlands

Científicamente perfectos

Confession of Murder

Culto al terror

Darkman

Domingo à Tarde

El Ataúd del Vampiro

El Caso de Hana y Alice

El Espectro de Justine

Gorex: The Zombi Horror Picture Show

Hipersomnia

In the Interstices of Reality or the Films of António de Macedo

La Grieta

La Noche de los Muertos Vivientes (1968)

La orgía sangrienta de las mujeres demonio

Las Brujas de Zugarramurdi

Los Come-gusanos

Los Ojos del Diablo

Los Resucitados









Maligno

Maníacos de la serie B

Meatball Machine

Muertos y enterrados

Nosferatu, una sinfonía del terror

O Segredo das Pedras Vivas

Omega Rising

Paco Pérez-Dolz: un cineasta a tiro limpio

Rebobinando: La edad de oro de los videoclubs

Sangre de vírgenes

Sheborg Massacre

Spirit of the Raped

Sumario sangriento de la pequeña Estefania

Tax Shelter Terrors: The Real Story of Canadian Cult Film

The Living Corpse

The Song of Solomon

The Terror of Hallow's Eve

Todos los colores de la oscuridad

Tres días de noviembre

Vampire Cleanup Department

Wild Wild Planet

Y abrázame













MIDNIGHT X-TREME

Si la anterior sección es cine underground, esta lleva esa filosofía al paroxismo. Sesiones golfas maratonianas donde todo vale, donde la sangre y el gore son la norma, donde se muestran las mayores barrabasadas y las cosas más extrañas, y que acoge una selección del mejor cine de terror independiente producido en el último año e inédito en España. Las películas de esta sección optan a un premio otorgado por el jurado joven.

Anna and the Apocalypse

Belzebuth

Darkness Rising

Dead Shack

Double Date

Downrange

Game of Death

Los Olvidados

Meatball Machine: Kodoku

México Bárbaro II

Mon Mon Mon Monsters!

Secret Santa

The Mole Song: Hong Kong Capriccio

The Night Watchmen

Tokyo Vampire Hotel

Tonight She Comes

Vampire Clay

Zombiology: Enjoy Yourself Tonight













SEVEN CHANCES

Siete oportunidades, siete largometrajes. En teoría, en esta sección no competitiva se exhiben películas relacionadas con el ámbito temático del certamen, seleccionadas con la colaboración de la Asociación Catalana de Críticos y Escritores Cinematográficos. Normalmente son filmes que han pasado por otros festivales, tienen nombres conocidos detrás o son clásicos restaurados, pero no tienen distribución comercial en España. En la práctica, sirve de excusa para ofrecer a los espectadores una visión de otro tipo de cine que no suele estar presente en las secciones competitivas.

A Bride for Rip Van Winkle

Johanna

La telenovela errante

Mansfield 66/67

Poesía sin fin

Subhumanos

The Great Flood













SESIONES ESPECIALES

Además de estas secciones, cada año se organizan una serie de sesiones especiales de títulos que en muchas ocasiones ni siquiera tienen relación con el tema del festival, pero se han conseguido traer a Sitges y eso vale. Algunas de ellas se encuadran dentro de las secciones anteriormente vistas, otras simplemente se programan fuera de sección. Como es obvio, no son competitivas.

Amor carnal

Cult of Chucky

El Secreto de Marrowbone

JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable

Okja

Sólo se vive una vez

The Super

The Supers













SITGES CLÁSICOS

Todo festival de cine necesita un espacio para realizar retrospectivas y rescatar clásicos del género, para entender los cánones, las tradiciones y los héroes que crearon todo un imaginario, así como los homenajes y las rupturas que propone el cine contemporáneo. En esta sección se recuperan algunas de las obras clave del cine fantástico en versiones restauradas. Una oportunidad para rescatar joyas de hoy y de siempre.

Aelita, Reina de Marte

Blacula, Drácula Negro

Carga Maldita

Drácula (1931)

Drácula (1958)

Drácula (1979)

Dracula de Bram Stoker

Dracula: Pages from a Virgin's Diary

Duelo a Muerte

El Conde Drácula

El Exorcista

El Templo de Shaolin

El Vampiro

Hard Boiled (Hervidero)

La Cumbre Escarlata

Superpolicía en Apuros

Suspiria

Terminator 2: El Juicio Final

The Mission

The Rocky Horror Picture Show

Zu Warriors

Eso es todo en esta primera parte de la guía. Mañana entraremos en detalle en las cintas que se podrán ver en la Sección Oficial de Sitges 2017.