Monica Bellucci y Agnès Varda reconocidas con el Donostia

Cuando todos hacíamos quinielas con el segundo Premio Donostia de este año, la organización nos ha sorprendido con el anuncio de no sólo uno ¡sino dos!







En la 65 edición del Festival de San Sebastián se entregarán tres Premios Donostia. Además de distinguir al actor argentino Ricardo Darín, el Festival reconocerá las trayectorias de la actriz italiana Monica Bellucci y la cineasta de origen belga Agnès Varda.



En su recorrido como intérprete durante más de 25 años Bellucci ha trabajado con algunos de los cineastas referentes tanto en Europa como en Estados Unidos, entre ellos Francis Ford Coppola, Gaspar Noé, las hermanas Wachowski, Mel Gibson, Terry Gilliam, Spike Lee, Paolo Virzì, Philippe Garrel, Sam Mendes o Emir Kusturika. Agnès Varda, por su parte, es una leyenda del cine europeo, cuya carrera ha sido reconocida con los premios más importantes de Cannes, Berlín, Venecia, Locarno y la Academia de cine francesa.



Las dos han visitado anteriormente el Festival, Bellucci estuvo el año pasado y Varda acudió en 2011 cuando el Festival le brindó una retrospectiva a su marido, .Jacques Demy



La elección de estas dos mujeres para recibir el Premio Donostia se debe a una nueva dirección, que desde la organización del Festival, quieren dar al premio. Hasta ahora ha primado un reconocimiento a una carrera junto con nombres glamurosos, pues bien, nos avisan de que no será raro ver reconocido su talento a profesionales como músicos o directores de fotografía. En ese sentido puede ir un poco el premio a la cineasta Agnès Varda ya que hasta la fecha, pocos directores han sido galardonados con el Premio Donostia.



No mentimos al decir que desde luego, no entraban en nuestras quinielas y que se han recibido con cierta frialdad al ser anunciados en la presentación oficial que tuvo lugar el viernes pasado en el Hotel María Cristina.