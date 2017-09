Cine vasco en el Festival de San Sebastián

Catorce producciones vascas estarán presentes en ocho secciones y programas de la 65 edición del Festival de San Sebastián. Siete de ellas, estrenos mundiales en el Festival, competirán por el Premio Irizar al Cine Vasco.



La sección Zinemira acoge tres títulos a competición. Eñaut Castagnet y Ximun Fuchs se estrenan en la ficción cinematográfica con Non / No, que narra la lucha de una comunidad de un pequeño pueblo en Francia cuando cierra una empresa. Bi txirula, un viaje para reflexionar, es el debut en el largometraje de ficción de Iñigo García. Y los directores y productores Pablo Iraburu, Migeltxo Molina e Igor Otxoa, dirigen Elkarrekin-Together, que sigue a una expedición de arqueólogos vascos hasta una remota isla en la costa este de Estados Unidos en busca de pruebas que confirmen el encuentro y cooperación de balleneros vascos y nativos americanos. Elkarrekin-Together es la película elegida para ser proyectada en la Gala del Cine Vasco y ETB.



La sección se completa con dos filmes que participan fuera de concurso: Converso, la segunda película de David Arratibel y Nur eta herensugearen tenplua (Nur y el templo del dragón), la última película dirigida por Juanba Berasategi. Una película de animación basada en el personaje literario creado por la escritora alavesa Toti Martínez de Lezea.



Dos películas de la Sección Oficial aspiran al Premio Irizar: Morir, la segunda película de Fernando Franco, protagonizada por Andrés Gertrudix y Marian Álvarez, y Handia, dirigida por Jon Garaño y Aitor Arregi, y protagonizada por Eneko Sagardoy, Joseba Usabiaga, Iñigo Aranburu, Ramon Agirre y Aia Kruse.



Asimismo, competirá por el premio Operación Concha, dirigida por Antonio Cuadri y protagonizada por Jordi Mollà, Karra Elejalde, Unax Ugalde, Ramon Agirre y Bárbara Goenaga, que se proyectará en el Velódromo.



El jurado del Premio Irizar también valorará Volar, que se enmarca en el programa Otras Actividades. Dirigida por la irunesa Bertha Gaztelumendi, se acerca a nueve mujeres víctimas de la violencia de género, que comparten un fin de semana.



Además, Koldo Almandoz repite presencia en Zabaltegi-Tabakalera con un cortometraje, Plágan (Plaga, Kimuak 2017), seleccionado en Kimuak 2017, cuyos siete títulos, como cada año, contarán con un pase para profesionales en el marco del Festival.



Cuatro producciones vascas, tres que empiezan y una casi terminada, también serán protagonistas en la 65 edición del Festival, en el marco de las actividades de industria. En el Foro de Coproducción Europa-América Latina, dos proyectos en fase incipiente cuentan con producción vasca. Akelarre, situada en el País Vasco en 1609, estará dirigida por Pablo Agüero y El doble más quince, que es el nuevo proyecto de Mikel Rueda donde cuenta la historia de una mujer y un adolescente, a los que separan 30 años.



En la primera edición de Glocal in Progress, la actividad de industria dirigida a películas europeas rodadas en lenguas no hegemónicas, ha sido seleccionada Dantza, la nueva propuesta de Telmo Esnal.



Por último, en Ikusmira Berriak, el programa de apoyo a proyectos audiovisuales que organizan conjuntamente el Festival y Tabakalera-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, ha sido seleccionada la propuesta Las letras de Jordi de Maider Fernández Iriarte.



Julia Juaniz recibirá el Premio ZINEMIRA

En la Gala del Cine Vasco y ETB, que se celebrará el martes 26 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia, se proyectará la película Elkarrekin-Together y se entregará el Premio Zinemira que reconocerá la carrera de la montadora Julia Juaniz.



Julia Juaniz (Arellano, Navarra, 1956) ha montado más de 60 producciones de directores como Carlos Saura (Taxi, Pajarico, Tango, Goya en Burdeos, Buñuel y la mesa del rey Salomón, El 7º día, Io, Don Giovanni), Víctor Erice (Alumbramiento), Daniel Calparsoro (Guerreros, Asfalto), Mercedes Álvarez (El cielo gira), Rafael Gordon (Todo mujer, La reina Isabel en persona), Ramón Barea (El coche de pedales, Pecata minuta), Alberto Morais (Un lugar en el cine, La madre) o Inés París (Miguel y William), y jóvenes cineastas vascos como Alberto Gorritiberea (Arriya / La piedra), Jabi Elortegi (Zorion perfektua), Pedro Aguilera (Naufragio) y Arantza Ibarra (Zigortzaileak / Los castigadores).



Ha recibido dos nominaciones al Goya al mejor montaje por Goya en Burdeos (1996) e Iberia (2005), y obtuvo el premio del Círculo de Críticos Cinematográficos de España por El cielo gira (2004).



Actualmente se encuentra montando el largometraje hispano-estadounidense Trading Paint de Karzan Kader, protagonizado por John Travolta, Michael Madsen y Shania Twain.





(más fotos en la galería de fotos del Festival de San Sebastián 2017)

[youtube=GppBS1CIItw[