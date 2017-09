Premio FIPRESCI 2017 para 'El otro lado de la esperanza'

Toivon tuolla puolen / The Other Side of Hope (El Otro lado de la esperanza) de Aki Kaurismäki ha sido elegida mejor película del año 2017 por los miembros de la Federación Internacional de Críticos de Cine, FIPRESCI. En la votación han participado 576 críticos de todo el mundo, que han elegido esta producción finlandesa entre todas las películas estrenadas tras el 1 de julio de 2016. Las otras dos finalistas han sido la ganadora del Oscar®, Moonlight de Barry Jenkins y el Oso de Oro de Berlín, Testről és lélekről / On Body and Soul (En Cuerpo y Alma) de Ildikó Enyedi, programada en la sección Perlas.



Es la segunda vez que Aki Kaurismäki recibe este reconocimiento en el Festival, que ya obtuvo en 2002 con “Mies vailla menneisyyttä / The Man Without a Past (Un Hombre Sin Pasado)”



Aki Kaurismäki recibirá el Gran Premio FIPRESCI en la gala de inauguración del Festival, que se celebrará el viernes 22 de septiembre en el Auditorio Kursaal.



A continuación podremos ver la película Inmersión de Wim Wenders con la que quedará oficialmente inaugurado el 65 Festival Internacional de Cine de San Sebastián.