Nuevos títulos para San Sebastián 2017

Diez nuevos títulos completan la sección de Perlas de la 65 edición del Festival de San Sebastián, que contará con las últimas películas de Darren Aronofsky, Sean Baker, Robert Guédiguian, Michael Haneke, Hirokazu Koreeda, Xavier Legrand, Martin McDonagh, Janus Metz Pedersen, Lynne Ramsay y Paolo Virzì. Todos competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, que otorgan los votos de los espectadores.



Algunas películas llegarán a San Sebastián tras su paso por Venecia . Este es el caso de la nueva película de Darren Aronofsky, Mother! (Madre!), protagonizada por Jennifer Lawrence, Javier Bardem y Michelle Pfeiffer; The Third Murder, de Hirokazu Koreeda; Jusqu’à la garde / En Custodia de Xavier Legrand;Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri) de Martin McDonagh y The Leisure Seeker, protagonizada por Helen Mirren y Donald Sutherland de Paolo Virzì, su primera película rodada en Estados Unidos.



Otras vienen premiadas de Cannes: La villa / The House by the Sea de Robert Guédiguian; Happy End (2017) de Michael Haneke;The Florida Project de Sean Baker; You Were Never Really Here (En realidad, nunca estuviste aquí), escrita y dirigida por la realizadora escocesa,Lynne Ramsay.





Janus Metz (Dinamarca, 1974) presenta Borg/McEnroe . La película, que inaugurará el, recrea el enfrentamiento del tenista sueco y el estadounidense en la final de Wimbledon de 1980.Estos títulos se suman a los anunciados Teströl és lékekröl / On Body and Soul (En cuerpo y alma) de Ilkidó Eneydi; Nelyubov / Loveless de Andrey Zvyagintsev; 120 battements par minute (120 BMP) / 120 Beats Per Minute (120 pulsaciones por minuto), de Robin Campillo; Wonderstruck, de Todd Haynes; The Big Sick, de Michael Showalter; Call Me By Your Name, Luca Guadagnino; y Loving Pablo, dirigida por Fernando León de Aranoa, que clausurará la sección fuera de concurso.Los últimos largometrajes de Manuel Abramovich, Filipa César, Raymond Depardon, Damien Manivel y Kohei Igarashi, Ilian Metev, Hong Sang-soo y Frederick Wiseman se suman a la sección, competitiva desde al año pasado, que será inaugurado por The Square (Ruben Östlund), la Palma de Oro en Cannes., que se celebrará entre el 25 y el 29 de septiembre en Tabakalera, acogerá las clases magistrales de Raymond Depardon Christine Vachon , Marine Francen, Nobuhiro Suwa José Luis Torres Leiva , quien además presidirá el jurado.El Festival de San Sebastián, ha seleccionado, entre los 209 trabajos presentados por 110 escuelas de 45 países, catorce cortometrajes procedentes de Alemania, Argentina, Bélgica, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Israel, México, Portugal, República Checa y Rusia.El estreno mundial de Charmøren / The Charmer del director iraní, Milad Alami, inaugurará la secciónde la 65 edición del Festival de San Sebastián. Además veremos el proyecto de Apostasy, que se centra en una familia de seguidores de los testigos de Jehová.Es el primer largometraje de Daniel Kokotajlo. Village Rockstars es el segundo largometraje de la guionista, productora y directora de cine Rima Das, película que se une a los títulos ya anunciados en esta sección.Ya estamos a menos de un mes para el inicio del Festival y la información se acumula. Queda por anunciar alguna película que complete la Sección Oficial, el Cine Vasco con su premio Zinemira, y ese posible segundo Premio Donostia.