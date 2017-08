Atlántida Film Fest 2017. Resumen Final

Finalizó hace unos días el Atlántida Film Fest, en la plataforma de cine online Filmin y como ya anticipábamos y se ha confirmado finalmente, ha supuesto además de un festín cinematográfico una visión muy particular, conjunta y certera de la situación de Europa en todas sus singularidades y en sus múltilples aspectos, en las 81 películas que lo han conformado.



Aspectos que han venido muy bien estructurados a través de sus bloques temáticos y que nos han aportado en muchos casos miradas que no se habían visto hasta el momento.











A su vez, nos ha servido para conocer nuevos cineastas, cines de otras culturas y verdaderos trabajos interpretativos además de técnicos, permitiéndonos un disfrute pleno de un cine diferente y con ánimo de aportación, reflexión o simplemente entretenimiento.



Vamos a realizar un pequeño resumen crítico de todas y cada una de las películas que se han podido ver durante el mes de proyección online.



Las películas se dividen en las siguientes secciones:





GENERACION

La Maldita Primavera

Robinù

En Acabar

Brothers of the night

Europe, she loves

Gorge Coeur Ventre

Those Who Make Revolutions Half Way Only Dig Their Own Graves

Toda una serie de películas que ponen el foco en la nueva generación de jóvenes, en el futuro y en ese mundo interior siempre tan complejo.(Marc Ferrer, España)Toda una excusa para montarse una fiesta. Los miembros de la banda de música "Papa Topo" protagonizan esta rarísima película soble una extraterrestre que aterriza en el planeta Tierra para averiguar las intenciones de los humanos. El guión es malo y las interpretaciones también, la película sirve de instrumento para pasar un rato agradable (los que la hacen) y para intentar entretener al público (principalmente a sus seguidores) sin ninguna ambición y con ganas de risa y música. Película pop sin prejuicios. Elena Martín , España)Sin duda una de las aportaciones más interesantes del panorama español en este Festival. Dirigida y protagonizada por Elena Martín , basándose en su experiencia personal de su Erasmus en Berlín, con todo lo que conlleva en sus aspectos positivos y negativos. Elena Martín consigue su propósito: transmitir las sensaciones de una chica española en un Berlín desconocido y extraño para ella. La lejanía de su familia y de su pareja y las nuevas sensaciones que se revelan a su alrededor. Julia, la protagonista tendrá que hacer frente a varios dilemas, y al final siempre la quedará un poso de nostalgia y quizás de arrepentimiento. Un debut notable.- R.E.M. (Xavi Herrero, España)El director ibicenco debuta con una película completamente onírica, tanto en la historia como en la forma de desarrollarla. Una adolescente sale en busca de su padre y es tratada por un especialista en sueños. En torno a esos sueños que ella irá narrando se irá formando un esplendoroso, surrealista y sonoro mundo de formas inverosímiles, imágenes ensoñadoras y todo un catálogo de formas diversas de entender la imágen. Interesante desde el punto de vista formal, algo floja en el resto de aspectos. Gabe Klinger ; Portugal, Franica, Polonia, USA)Es, a mi juicio, la mejor película del festival. El portugués Klinger traza una historia con astucia e inteligencia, dejando márgenes y enigmas, jugando con el espectador y el amor y sugiriendo constantemente análisis narrativos. Una historia de pareja casual, de enamoramiento furtivo que nos lleva a dos líneas paralelas de encuentro, a dos ejes temporales.Todo un prodigio de historia bien interpretada, elaborada y llevada a cabo.(Michele Santoro, Italia)El periodista italiano se aparta por un momento de la televisión y se acerca al cine documental. Pero lo hace sin abandonar su profesión. De manera que nos encontramos con una película que nos cuenta el submundo criminal de Nápoles con los ojos de quién quiere observar cada milímetro de rastro de realidad y quién quiere profundizar en todos los aspectos, todas las raíces y todas las consecuencias de este submundo. Una película certera, rodada con los testimonios de jóvenes delincuentes y de sus familiares, intentando a fin de cuentas crear un mosaico lo más aferrado a la realidad posible para confluir en un mundo oculto pero cierto. Puro realismo italiano.(Thor Echevarría, Guillem Miró; España)Auténtica road movie por varios pueblos de Mallorca. Una película de adolescentes, donde Gori intentará convencer a sus amigos para trasladarse a las fiestas de un pueblo a ver a su amada. Como todas las películas de adolescentes la verdad puede que se presente distorsionada, puede que haya idealizado a la chica de la que esté enamorado y puede qe todo sea una utopía, pero en medio se medirán la lealtad de sus amigos y el sufrimiento de su ex, que le acompañará en el viaje. Un interesante debut del balear Guillem Miró, que sabe coger lo mejor de un tipo de cine español y adaptarlo a su estilo. Hadas Ben Aroya , Israel)De Israel nos suele llegar buen cine, y Hadas Ben Aroya , dirigiendo y protagonizando este film es otra muestra de ello. Una película que muestra el lado amargo de la soledad, la desesperación y la tristeza de no obtener cariño. Bien dirigida, y también bien interpretada.(Patrick Chiha, Austria)Tratar el tema de la inmigración no siempre es sencillo, y ha sido un tema recurrente en este Festival. Tratarlo como lo hace Chilha es todo un acierto. A modo de documental, se mete en la piel de jóvenes búlgaros que en Viena se tienen que buscar la vida aunque sea vendiendo su cuerpo. Una historia dura pero necesaria, donde las voces de lo jóvenes lo dicen todo, así como la sensación de unidad y de piña que se respira en todo momento, a pesar de las circustancias. Rasmus Heisterberg , Dinamarca)El guionista de la saga Millenium se estrena con esta película un tanto salvaje pero certera. Noches largas y días sin fin en una época donde la juventud no encuentra límites. Heisterberg traza un retrato certero y a su vez construye una historia donde todo tiene cabida: sexo, drogas, amor, amistad. Y todo en una interesante trama que no deja indiferente. Philippe Grandrieux , Francia)En esta película francesa tiene perfectamente cabida y acomodo el surrealismo más estimulante, así como la sensualidad más llamativa. Un trío amoroso donde se conjugan celos, pasión y odio, pero también sentimientos encontrados, amor y deseo. Todo un cocktail explosivo de sentimientos en una puesta en escena fascinante.(Jan Gassman, Suiza)Cuatro parejas desde diversas partes de Europa (también España) nos ofrecen una visión muy particular de problemas reales, del día a día de una Europa que vive en ocasiones de sueños incumplidos y de promesas irrealizables. Todas las historias tienen su interés y aportan algo, y en las cuatro se pueden apreciar elementos comunes de una Europa que necesita reflexionar en cuanto a su gente joven.(Maud Alpi, Francia)Una película muy dura sobre la vida en un matadero. A través de los ojos de un perro que apenas comprende nada de lo que sucede, se observa el horror y la tragedia de los animales que llegan para no salir jamás de allí. La fotografía, bien adaptada y el ojo certero de Alpi nos permiten ver el dolor y la tristeza de una manera seria y de una manera acertada. Todor Matsanov ; Bulgaria)Hristo es un joven que ha conseguido trabajo y hará cualquier cosa por mantenerlo. Su vida transcurre en torno a la supervivencia y su drama es el drama de millones de personas que se encuentran en su misma situación, sin saber qué ocurrirá mañana. Encomiable trabajo de Lefterov en una película que nos invita a seguir los pasos de Hristo para conocer en primera mano un drama personal pero universal, con todo lo que eso conlleva. Damien Manivel , Francia)Por el día el amor juvenil, inocente y puro. Las conversaciones intrascendentes y las miradas sinceras. Pero al llegar la noche, todo cambia y la oscuridad envuelve de magia, de enigmas y de incertidumbres los mismos caminos del mismo parque. Un ejercicio sencillo pero interesante en una película atractiva.(Mathieu Denis, Simon Lavoie; Canadá)Esta película nos muestra una manera de ver la inconformidad de la juventud en estos tiempos. A través de cuatro jóvenes, y en una película de más de tres horas podremos ir observando los cambios que se producen, las inseguridades que se crean y cómo termina su particular mundo acercándose a la violencia. A imágenes impactantes se unen planos muy personales e incluso sensuales creando un trasfondo común de belleza reivindicativa.

Karim Dridi , Francia)Al igual que sucedía con Hristo, esta película nos cuenta el drama personal de un joven que tiene que vivir habiendo visto cómo mataban a tiros a su hermano. Lógicamente a partir de ese suceso aparecerán los sentimientos de venganza y de odio. A través de él iremos observando todo un inframundo en los bajos fondos de Marsella. La realidad vista desde la violencia marginal. Fernando Guzzoni ; Alemania, Grecia, Francia, Chile)Tras la estupenda película Carne de Perro , Guzzoni nos plantea un relato generacional. Una juventud que no parece encontrar el norte y que todo parece llegar muy tarde. A raíz de un suceso concreto, su vida dará otro rumbo, en todos los sentidos, pero también en el familiar. Bien dirigida e interpretada, Jesús termina siendo un marco esencial de la nueva juventud chilena. Sofia Exarchou , Grecia)Diez años después de los Juegos Olímpicos de Atenas, las calles y los parques de aquella ciudad donde se encuentran algunas ruinas de aquel acontecimiento destilan marginalidad. Un grupo de jóvenes emulan los juegos, pero también vierten sus inapetencias y sus insatisfacciones en peleas de animales. Un ejemplo de que no todo es oro (o plata) lo que reluce tras las cámaras. Exarchou combina primeros planos con otros más lejanos proponiendo un planteamiento triste, exponiendo las ruinas de una ciudad y las ruinas de una sociedad.

MEMORIA

Vita Activa, the Spirit of Hannah Arendt

On the Other Side

Peter Handke - In the woods might be late

Treblinka

Yo, Olga Hepnarová

Como es imposible construir el futuro sin conocer el pasado, un buen puñado de películas nos trasladarán a la siempre apasionante historia de Europa, los conflictos que ha ido superando y los recuerdos imborrables que nos han ido llegando. Christopher Roth ; Reino Unido)Ducumental sobre la vida de John Berger, el escritor y pensador británico, con varios aspectos de interés: la dirección en una de las partes, y participación de Tilda Swinton, y las conversaciones sobre varios aspectos de la vida que se llevan a cabo en todo el documental. Toda una ventana abierta a la vida de Berger, pero también un encuentro con problemas y cuestiones filosóficas e intelectuales. Adrian Sitaru , Rumanía)Controvertida película sobre una realación sexual entre dos hermanos mellizos. Las consecuencias será un embarazo que traerá muchos problemas a la familia. Con la asuteridad en las formas del último cine rumano, la película nos cuenta esta complicada historia a través de los personajes de una familia que tienen mucho que decir. Un drama interno que nos traslada a un problema social universal.(Ada Ushpiz, Alemania)Documental sobre la vida de Hannah Arendt. A través de su vida, de imágenes, y de recuerdos vamos a poder trazar un retrato firme de una filósofa que en su momento conmovió al mundo. Al igual que en otros documentales, su visión del mundo nos sirve para abrir puertas y planteamientos.(Zrinko Ogresta, Croacia)Ogresta nos presenta una extraordinaria película sobre los dramas del pasado. Todo aquello que se quiere olvidar y dejar atrás vuelve al presente pretendiendo arruinar la vida. Una dirección intensa nos permite disfrutar de una película clave en cuanto al pasado en los Balcanes, pero también una película clave para entender la historia de Europa a través de un drama particular pero conocido. Radu Jude , Rumanía)En medio de un drama sobre la salud, tiene cabida cierto surrealismo y también por qué no, cierto humor. Así lo ha entendido Jude en esta pequeña historia donde hay sitio para el drama más íntimo pero también para reirse, y contado de una manera muy particular y muy personal. Muy refrescante. Corinna Belz , Alemania)Otro documental que se centra en un intelectual, en este caso la vida y el trabajo del novelista, dramaturgo y activista político austriaco, Peter Handke. Con imágenes de archico, imágenes de naturaleza y reflexiones del pasado y del presente de Handke. Todo bien coordinado y con trazo limpio. Ralitza Petrova , Bulgaria)Nuevo drama que nos muestra la cara más amarga de la necesidad. El rostro de Gana muestra insatisfacción y también vergüenza. Se dedica a cuidar a enfermos pero en el fondo les roba medicamentos para sacarse un dinero. Petrova dirige esta historia para enfrentar dos mundos y lo hace con una visión amarga y triste d sucesos que se presentan al amparo de necesidad, volcando en la protagonista la esperanza del arrepentimiento. Sergei Loznitsa , Alemania)Nuevamente nos encontramos con dos caras (paradójicas) de una misma moneda. El drama ya por todos conocido del campo de concentración nazi, expuesto en la actualidad como campo de visita turística. Imágenes contradictorias de un pasado y un presente muy distintos. Loznitsa ha sabido captar perfectamente estas contradicciones, buscando quizás una reflexión o simplemente sin buscar nada, exponer las particularidades de la historia, las complejidades de los momentos.(Sergio Treffaut, Portugal)Europa del Este en el siglo XXI: Polonia, Rusia, Ucrania atravesados por un tren atemporal, donde las imágenes son sin duda lo más llamativo de este documental y donde pasado y presente se funden para contar historias o para participar de un imaginario común. La vieja Europa hablando a través de las vías del tren.(Petr Kazda, Tomás Weinreb; República Checa)Este inquietante drama se basa en la siguientes palabras: "Mi veredicto es: Yo, Olga Hepnarová, víctima de vuestra bestialidad, os condeno a pena de muerte". De cómo se llega a esa conclusión y de cómo se va a llevar a cabo es de lo que trata esta estupenda película de Kazda y Weinreb. Imágenes, sonidos y planos que tratarán de conocer mejor a Olga y que nos irán indicando el camino de hacia donde quiere ir y por qué.

Vida y Muerte de un Arquitecto

A German Life

Davis Simanis , Letonia)La guerra, además de traer muertes, también deja terribles consecuencias. Como las que se observan en un manicomio de Letonia, con personas fuera de sí. Un médico alemán es enviado allí, y se encuentra con la desesperación y con el horror. Este aspecto, ha querido reflejarlo además Simanis con unas imágenes ténebres e incluso misteriosas para ambientar la película con un aire algo terrorífico, tal y como sucede en la cabeza de algunas personas que conviven allí. Por fortuna, un niño, será el aliento necesario para encontrar la esperanza.(Miguel Eek, España)Documental que intenta arrojar luz sobre el asesinato de Josep Ferragut, arquitecto mallorquín que murió en 1968. Contando con testimonios de gente que le conocían y sobre todo que conocían su vida (o probable doble vida) se intentan buscar las causas de su asesinato o bien esclarecer algún punto en concreto. Interesante planteamiento de Eek, que si bien no puede llegar a la verdad, deja algunas claves evidentes.(Christian Krones, Olaf Muller, Roland Schrotthofer, Florian Weigensamer; Austria)Interesantísimo documental (o entrevista) sobre Brunhilde Pomsel, una de las secretarias de Joseph Goebbels. A través de sus miradas, de sus palabras, también de sus silencios y de sus olvidos podemos hacernos una idea de sus vivencias en aquella terrible época. Pero no todo son olvidos, también hay recuerdos que estremecen. Un documental impresindible.

MUROS Y FRONTERAS

Stranger in Paradise

L'Ultima Spiaggia

Foreign Body

The Sun, the sun blinded me

Madame B., histoire d'une Nord-Coréenne

Gas the Arabs

Dogs

Los Objetos Amorosos

Barreras, fronteras y todo tipo de obstáculos que se han ido superando a lo largo del tiempo y que en muchas ocasiones han ido dejando cicatrices.(Guido Hendrikx, Holanda)Contado a modo documental, un profesor explica ciertas lecciones a unos recién refugiados. Un guiño auténtico de realidad que vierte su autenticidad entre las palabras del profesor y las quejas de los "alumnos" que no entienden la realidad en la que nos hemos transformado y que luchan por cambiar.(Thanos Anastopoulos, Davide Del Degan; Grecia)La separación entre hombres y mujeres en pos de la decencia. Un discurso que parecía olvidado que vuelve a cobrar interés en este documental que reflexiona no sólo sobre muros, sino también sobre la moralidad en pleno siglo XXI. Toda una invitación a no olvidar y a hacernos partícipes de las reglas morales que nos rigen. Raja Amari ; Francia, Túnez)Película llena de intrigas y protagonizada por un triángulo amoroso con la participación de la excelente actriz Hiam Abbass . Amor, celos y odio, siempre con el telón de fondo de las fronteras, de la marginación y la necesidad y sobre todo de la ambición. Intenso y profundo. Joyce A. Nashawati ; Grecia, Francia)De nuevo nos trasladamos a Grecia. Pero esta vez a una Grecia árida, atenazada por la sequía y donde Nashawati encuentra un camino perfecto para expresar sus inquietudes. Una película que se mueve con tranquilidad en el thriller, con unos planos que inquietan y un clima general de intriga.(Anka Sasnal, Wilhelm Sasnal; Polonia)Albert Camus (El Extranjero) sirve de homenaje perfecto y de referencia en una historia, que como podemos comprobar es universal. El flujo de inmigrantes hacia Europa, tan de actualidad en estos días, sirve de telón de fondo para contarnos la historia Mularz y los dilemas a los que se enfrenta. La cámara como testigo mudo de una realidad y de una manera de enfrentarse a ella. Ala Eddine Slim , Túnez)Nuevamente las fronteras como protagonistas y la ambición y la falta de escrúpulos que rodean su negocio ilegal. N será víctima de ello y en consecuencia la película dará un giro que nos llevará a momentos de tensión e intriga al amparo de un inquietante bosque, metáfora de una Europa que se ha vuelto en un enmarañado laberinto de cegueras.(Jero Yun, Francia)Algunos de los problemas que se viven en Corea del Norte (un país siempre tan opaco) se pueden apreciar en esta estupenda película. B, hará todo lo posible para volver a encontrarse con sus hijos y para ello luchará lo indecible. Acompañaremos en esta odisea a B, intentando entender y sufriendo sus avatares. Yun, el director, se encargará de que todo discurra en torno a una road movie de sufrimiento pero también de esperanza.(Carles Bover, Julio Perez del Campo; España)Nueva aportación española en un documental necesario, que muestra lo que se queda en el olvido. Tras unos bombardeos, que suelen ser informados por la prensa internacional, el día después suele quedar en el olvido. Carles Bover y Julio Perez del Campo nos muestran esa otra realidad. Con imágenes dolorosas y testimonios de indignación conoceremos un poco ese día a día de quién a sufrido la barbarie y se encuentra sin focos ni micrófonos para expresar su rabia.(Bogdan Mirica, Rumanía)Unos terrenos y un pasado familiar son el eje de un conflicto externo e interno en la vida de Roman. Perros, como metáfora de protección y de violencia. Una película que poco a poco, conforme vayan sucediendo los acontecimientos, se irá transformando en un thriller profundo donde la justicia será complicada de encontrar. Miradas, sombras y destellos en un día de perros.(Adrián Silvestre, España)Silvestre nos presenta un drama familiar, que si bien el común en Latinoamérica, el film se encarga de adquirir un carácter propio. A través de la vida de Luz, que pronto se da cuenta que Europ no es el paraíso que pensaba, viviremos el drama de millones de inmigrantes que sueñan con un mundo mejor en Europa. Pero en la vida de Luz caben sonrisas, amistad y sobre todo esperanza, tan sólo habrá que esperar el momento...

Dreaming of Denmark

Calabria

Tadmor

Sea Sorrow

(Michael Graversen, Dinamarca)El drama de la inmigración desde otro punto de vista. Desde la mirada de Wasiullah que llega a Dinamarca a los 15 años. La película nos cuenta las vivencias en los tres años que está allí, su convivencia con los compañeros y sobre todo sus sueños. A los 18 años tendrá que buscarse la vida, y no lo tendrá nada fácil...(Pierre-François Sauter, Suiza)Curiosa road movie que nos deja varios puntos de reflexión: la familia, las creencias y la amistad. En torno a esos tres pilares, la película nos irá llevando hacia terrenos un tanto pantanosos pero con cierta estabilidad. Sauter plantea un juego de convivencia que nos dejará alguna sorpresa. Película de largo recorrido.(Monika Borgmann, Lokman Slim; Francia, Suiza, Líbano)Tadmor es una prisión en Palmira, y de todo lo que ocurría allí en la dictadura de Assad darán buena cuenta en este documental un grupo de exprisioneros. El gran acierto del documental es contarlo a través de recreaciones y también a través de testimonios, haciendo partícipe al espectador del sufrimiento y permitiendo momentos de reflexión y dolor. Realidad en estado puro. Vanessa Redgrave , Reino Unido)Debut en la dirección de Vanessa Redgrave , en un documental. Trata sobre el drama de los refugiados con múltiples testimonios de primera mano. La cámara sigue a cada refugiado que quiere contar su historia y le acompaña en un viaje de dolor. También tendremos testimonios externos para poder entender ciertas situaciones. Un documental que vuelve a poner el foco en el drama de la inmigración y en el drama de los refugiados con audacia.

POLITICA Y CONTROVERSIA

Pornocracy

Jean Ziegler, the optimism of willpower

It's not the time of my life

La Ley de la Jungla

Thread

The Beast is Still Alive

All the Cities of the North

The European

No puede haber gestión de los conflictos sin política por medio y a través de ella una serie de directores analizarán los pormenores de una política a veces acertada y en otras ocasiones esquiva y problemática.(Ovidie, Francia, Italia)No cabe duda que el mundo de la pornografía es un mundo global que mueve millones de euros o dólares en todo el mundo. Es un fenómeno imparable con la aparición de Internet. Ovidie, plantea un punto de vista feminista en torno a las víctimas (mujeres) de este mundo donde no sólo vale el sexo convencional, sino actividades de violencia que el documental pretende denunciar o al menos poner el foco sobre ello. Potente, y con perspectiva de infundir reflexión profunda sobre todo lo que se mueve en torno a este universo. Nicolas Wadimoff , Suiza)Curioso e interesante personaje, Jean Ziegler activista convencido en las Naciones Unidad y que a raíz de un encuentro con el Che Guevara en su juventud dedica su vida a difundir su propio y personal mensaje político. El documental nos lleva de la mano tanto a Suiza como a Cuba para conocer un poco más a Ziegler en su vida profesional y también en su vida personal. Emin Alper , Turquía)Película de ficción que nos traslada a un apocalítico Estambul. Alper pretende utilizar este escenario para mostrarnos una violencia poco convencional. Dureza de miradas, sombras y diálogos tensos nos llevan directamente a la vida de Kadir que tendrá que recomponer su vida tras su paso por la cárcel. Alper maneja bien la puesta en escena lo que permite que la película se mantenga en contínua tensión. Szabolcs Hajdu , Hungría)Desde Hungría nos llega este interesante drama familiar. Dos familias que tienen evidente rencores y problemas de convivencia y un interés común. La cámara alterna primeros planos con planos escondidos para evidenciar diferentes paradojas que se muestran en la convivencia creando un espacio conjunto en ocasiones asfixiante. Adrian Sitaru ; Rumanía, Francia)El director rumano Sitaru pone el foco principal en el tráfico de personas en Europa, y lo hace a través de dos protagonistas fundamentales: un periodistas con ambiciones pero con moral, y una joven repatriada de Francia. Cocktail explosivo en un país con contradicciones sobre este tema. El periodista Radu, tendrá que hacer frente a sus valores morales, y su convivencia familiar en un entorno siempre hostil. Certera película sobre un tema fundamental. Antonin Peretjatko , Francia)En un entorno de tantas películas duras y casi siempre tristes (por el tema que tratan) resulta refrescante una película como ésta. Una comedia francesa que no se toma nada en serio (aunque lo trate con respeto) donde el director Peretjatko se permite ciertas licencias para reirse de un mundo que implosiona lentamente. Comedia divertida y original.(The Boy, Grecia)Trabajo estimulante de imágenes e interpretaciones. Una madre que sufre en su lucha por educar a su hijo y una cámara que nos hace partícipes de ese sufrimiento. Las imágenes nos llevan a caminos diversos en función del momento y la actriz Sofia Kokkali se apodera de la escena y del guión hasta hacer suya la película y el personaje. Fascinante visión maternal. Vesela Kazakova , Mina Mileva; Bulgaria)Ejercicio artístico encomiable de luces, juegos de sombras, dibujos e imágenes reales. Todo en un entorno de documental fantasmagórico en relación al comunismo, los recuerdos y las ganas de no volver a empezar. Diálogos ficticios terminan por componer una historia real de pasado y presente que conmueve a la vez que arrolla.(Dane Komljen; Serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro)Película de silencios y soledades. Dos mundos personales, algunos sueños y una cámara que explora desde la distancia para obtener reflejos, inquietudes y un mundo común por conocer o compartir. Un trabajo minucioso en un cine sin ruidos.(Dirk Jan Roeleven, Holanda)Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea es el protagonista de este documental, de este trabajo que lo ha ido siguiendo durante dos años, en unos momentos muy complicados para la Unión Europea. Un trabajo holandés muy personal y cercano que nos permite vislumbrar algunos de los elementos claves de la Unión así como las difíciles negociaciones que se producen. De nuevo las instituciones en el punto de mira.

Esta es nuestra tierra

Lucas Belvaux , Francia)La política, el amor cobran protagonismo en esta producción francesa que indaga en la parte oscura de la política, y de paso nos presenta la dificultad que supone compaginarla con la vida personal y sobre todo con los valores morales. Estupendo trabajo de Lucas Belvaux y también estupendo trabajo de la protagonista Émilie Dequenne , en una película que conmueve y reflexiona a partes iguales.

EDUCACION

Next to Me

Hunting Flies

Land of the Little People

Las aulas serán las protagonistas. La base de toda una generación y los cimientos de una cultura se basan en una educación adecuada y las cámaras nos enseñarán lo que se cuece en las aulas europeas. Michel Gondry , Francia)Es quizás Michel Gondry el director más conocido de este Festival y aunque su película no es la mejor, si se aprecia una solvencia y un estilo contrastado en este trabajo de amistad juvenil. Una road movie un tanto particular, simpática, amable y a ratos divertida que busca también en el drama familiar y social razones para encontrar una buena historia. La amistad por encima de todo y pese a todo.(Stevan Filipovic, Serbia)Inquitante película. Las aulas son las protagonistas, pero a diferencia de otras películas del mismo estilo, las aulas van a adquirir mayor notoriedad si cabe en cuanto a angustioso encierro se refiere. Una maestra es agradida, y la misma decide encerrar a sus alumnos en el colegio con móvil e internet hasta que aparezca el culpable. Como no podía ser de otra forma, lo que seguro aparecen son las inquietudes de los alumnos, en complejo mundo interior y una convivencia complicada en una magnífica película sobre el encierro del alma juvenil. Fien Troch , Bélgica)La juventud vuelve a ser protagonista. Los problemas de comunicación, de madurez y de encontrar espacio en el mundo se entremezclan con dramas familiares. La directora Fien Troch no duda en expresar la violencia que observa en su historia y el guión se va a acercando a lo que ella quiere o a donde los personajes lo pueden llevar en función de sus motivaciones. No es precisamente un "hogar, dulce hogar".(Izer Aliu, Noruega)En otras ocasiones ya habíamos podido observar con el odio y las obsesiones del mundo asulto se reflejan en la juventud o en la infancia. Este drama noruega vuelve a profundizar en el asunto en una clase donde el profesor a pesar de su veteranía, va a tener que echar mano de toda su astucia para poner un poco de orden en ideas completamente dogmatizadas ya desde temprana edad. Un foco de realidad en un mundo infantil ya contaminado desde antemano.(Yaniv Berman, Israel)Cuatro niños, un refugio privado y muchas aventuras que vivir. Pero lejos de ser una película tipo Los Goonies la cruda y bélica realidad que viven nos llevarán a otro tipo de cine, más violento y menos sencillo. La convivencia entre dos desertores del conflicto bélico y los niños será compleja y nos mostrará dos manera de ver el mundo totalmente contrapuestas y una realidad de dimensiones universales.

Mellow Mud

Aves de Paso

(Renars Vimba, Letonia)Desde Letonia nos llega un drama untanto escabroso. Rodado con muchísima lucidez y con unos planos muy acertados sobre todo en interiores, podemos conocer la vida de Raya, que tras la muerte de su abuela se encuentra con un serio problema y tendrá que lidiar además con los avatares del amor recién nacido.Una película muy madura, poco convencional y resuelta con muchísimo acierto.(Olivier Ringer, Francia)Al igual que Gondry, Olivier Ringer encuentra en la amistad la razón de ser de esta historia. En este casoson dos niñas las que hacen gala de la rebeldía. Una de ellas además se encuentra en silla de ruedas, con toda la complejidad que supone a la hora de abandonar el nido. Como símbolo de ambas, y un su propio nido particular, un patito recieén nacido pondrá el broche para iniciar una historia muy emotiva con incierto final. Un gran trabajo de Olivier Ringer.

FOCO RUSIA

Voices from Chernobyl

Dawn

Putin Forever?

The Road Movie

The Dazzling Light of Sunset

Test

Timur Novikov: Zero Object

En el centenario de la Revolución Rusa, una docena de films analizarán diferentes aspectos de este interesante país que ha sido protagonista del siglo pasado y que lo va a seguir siendo en el futuro.(Pol Crutchen, Luxemburgo)Una fabulosa presentación de oníricas imágenes nos servirá para adentrarnos en esta magnífica historia. En una temática sobre Rusia no podía faltar al asunto de Chernobyl. Y no podía haber mejor manera de trasladar este horror que a través del libro de la ganadora del Premio Nobel de Liteatura Svetlana Alexievich. Un documental que no se limita a entrevistar a los protagonistas (que también) sino a crear sensaciones a través de imágenes, algo realmente imprescindible. Una gran adaptación. Laila Pakalnina , Letonia)Película rodada en blanco y negro, con planos complicados y buscando en la violencia y en el odio la forma de conjugar una historia que destila rencores. Traiciones familiares en un mundo que ha dejado de ser comprensible para hacerse traumático y lleno de rencores. Un drama realizado en Letonia sobre la historia más negra de un pasado conocido. Russudan Glurjidze ; Georgia, España)Desde Georgia nos llega este drama ambientado en la guerra civil que nos deja bellas y reflexivas imágenes a la vez que atormentados diálogos y recuerdos que duelen. La guerra en su faceta más implacable, donde los movimientos de gente son habituales y donde cada uno lucha por sobrevivir al presente y a los viejos recuerdos.(Kirill Nenashev, Rusia)Documental que se centra en la figura política de Putin, desde su toma de posesión en 2012, con contundentes declaraciones y con una visión crítica de su labor al frente del gobierno ruso. El director ruso Nenashev pretende trasladar el miedo, la incomprensión y las ganas de cambio (su propia revolución) de un pueblo que no está dispuesto a ceder más libertades. Un trabajo interesante.(Dimitrii Kalashnikov, Rusia)Documental bielorruso que nos ofrece un enfoque muy curioso y original sobre las carreteras del país: su visión a través de las cámaras de los coches. Cámaras que captan absolutamente todo, desde un incendio hasta un accidente mortal, y que reflejan a su manera el devenir de una sociedad, y los momentos puntuales de una carretera que es testigo mudo de los sucesos de un país. Ivan I. Tverdovskiy , Rusia)Drama de ficción sobre Natasha, una administrativa de un zoológico que vive una rutinaria vida, o más bien humillante vida, y donde todo parece no tener visos de cambiar. Dos sucesos que rompen su rutina: la aparición de una curiosa cola en su cuerpo, y la aparición de un nuevo amor cambiarán su vida para siempre. Tverdovskiy, el director, se encargará de dejar claro que no todo es sencillo, y que un cambio de vida supone sierto sacrificio. Una película rodada con mucha sinceridad.(Salome Jashi, Georgia)Dariko es una corresponsal de televisión que trabaja en unas situaciones muy precarias. De ahí que sus reportajes casi siempre sean de poca notoriedad. El documental que se nos presenta pretende poner el acento precisamente en ese aspecto, el trabajo profesional pese a los pocos medios. El duro trabajo de un corresponsal en ambientes poco estimulantes. Un documental interesante.(Aleksandr Kott, Rusia)Un padre vive con su hija en las estepas de Kazajistan, alejados del mundanal ruido y de cualquier tipo de sociedad. A raíz de una inesperada visita de la metrópoli, la unión familiar que se ha creado se verá amenazada. Planos certeros y bellos, silencios oportunos y mucho que pensar a través de la cámara, en una película de contrastes que no deja indiferente. Aleksandr Melnik , Rusia)A pesar del deshielo político de la época que ocupa esta película, el director ruso Aleksandr Melnik nos presenta el hielo (físico) de una zona del mundo donde resulta complicada la supervivencia. A pesar de esto, y en estas condiciones, puede surgir el amor y hay cabida para un cálido abrazo. Contrastes climáticos (físicos y sentimentales) en una película fría y con tiempos adecuados. Alexander Shein Jr , Rusia)Una visión de la Rusia de los ochenta desde el arte, desde las vanguardias, y con el protagonismo fundamental de Novikov como artista relevante. Su obra, su pensamiento y el clima de aquella Rusia conjugados en un documental donde el arte toma la palabra.

Brodsky is not a poet

Rasputin: un asesinato en la corte del Zar

(Ilya Belov, Rusia)Nuevamente el arte en el foco ruso, en esta ocasión con la interesante vida del poeta Joseph Brodsky. Y no sólo en su faceta artística (como aventura el título del documental) sino sobre todo en su faceta diplomática, política y social donde tuvo bastante trascendencia. Un interesante documento para acercarse a su vida.(Eva Gerberding, Rusia)Uno de los personajes más interesantes (y quizás no muy conocido) de la Europa del siglo XX es sin duda Rasputin. Este documental de Eva Gerberding nos acerca a su vida desde sus comienzos de una manera muy original, empleando imágenes de archivo e imágenes de animación ficticia. El resultado es un retrato muy interesante de esta figura, alguna incógnita y un buen trabajo general.Definitivamente un Festival necesario, una aportación imprescindible de cine europeo y una fascinante colección de películas que aún se pueden disfrutar algunas en Filmin o que quizás lleguen a la cartelera de cines en cualquier momento. Cine europeo de gran nivel.sergio_roma00@yahoo.es