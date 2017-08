Hipnotistas, soldados y niños aspiran a luchar por el Óscar

La presidenta de la Academia de Cine española, Yvonne Blake, acompañada por el director general de la institución, Joan Álvarez, y la notario Eva Sanz del Real, ha realizado esta mañana la lectura de las películas preseleccionadas para representar a España en la 90 edición de los Premios Óscar, en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa.



Los tres títulos que podrían abanderar a nuestro país son Abracadabra, 1898. Los últimos de Filipinas y Verano 1993. Pasemos a analizarlos, aunque la decisión final no se conocerá hasta el próximo 7 de septiembre.



A nivel de taquilla, solo una de las tres seleccionadas ha sido un éxito: 1898. Los últimos de Filipinas, una de las cintas españolas con mejor recaudación del año pasado. La película de Pablo Berger, por su parte, está siendo una decepción si lo comparamos con las expectativas que había depositadas sobre un film de tan alto perfil, mientras que el drama de Carla Simón ha tenido un estreno bastante limitado y se ha movido en salas más especializadas (hay comunidades autónomas donde todavía ni la han olido). Punto para los soldados.



En cuanto a la recepción de crítica y público, la ganadora por goleada es Verano 1993, que dada la unanimidad de la prensa (y de los espectadores que han podido verla) en torno a ella se perfila como una de las grandes favoritas para la próxima gala de los Goya. Abracadabra ha creado una enorme división de opiniones entre los que la consideran brillante y poderosa, y los que opinan que es vergonzosa y hasta ofensiva. Mientras tanto, el film de Salvador Calvo fue recibido con tibieza, pero sin especial entusiasmo, lo que no le perjudicó a la hora de hacer caja. Punto para los niños.



Respecto a la presencia internacional y/o en festivales, la única que ha tenido recorrido es el drama juvenil catalán, reconocida con el premio a Mejor Ópera Prima y el Gran Premio del Jurado Internacional en el Festival Internacional de Cine de Berlín, y con la Biznaga de Oro a la mejor película en el Festival de Málaga, entre otros galardones. Otro punto para Carla Simón.



¿Y qué hay del tipo de película que es cada una, y de cómo puede ser recibida por los académicos anglosajones? El cine bélico suele gustarles mucho, y 1898 les puede traer ecos de El Álamo, esa historia tan mitificada por USA. Sin embargo, les suele costar más tragar las guerras con las que no están familiarizados, y en este caso es un conflicto en el que ellos eran los buenos y los ganadores, y los protagonistas españoles los villanos derrotados: el acervo cultural puede limitar la conexión emocional con una cinta que ni siquiera ha conectado del todo en el territorio nacional.





Por su parte, el film de Pablo Berger es un hueso duro de roer tanto argumental como estilísticamente: tiene cambios de tono enormes, juega con la incomodidad y el absurdo, toca un tema bastante delicado de formas no siempre elegantes, y tiene personajes bastante conflictivos. Recordemos que el director no logró pasar de la primera criba con su celebrada Blancanieves, y pese a ser un film mudo con un importante componente taurino y folclórico, era bastante más asequible para el espectador.



La única que a priori no presenta ningún problema es Verano 1993, que ya de por sí parte como la favorita para ser seleccionada. Una historia familiar con niña incluida, un arco argumental de superar la tragedia y despertar al mundo de los adultos, una emotividad transmitida con delicadeza y calidez, y una nostalgia bien asimilada, pueden ser un boleto para repetir la hazaña de, por ejemplo, Secretos del Corazón. Quizá su exceso de modestia y sencillez la hagan pasar desapercibida entre propuestas quizás más impactantes, o la falta de 'nombre' de Simón a nivel internacional la dejen relegada a un segundo plano, pero si hay una de estas tres seleccionadas que tenga la más mínima opción de conseguir algo en los Óscar, es esta.