Avance de Zabaltegi, Perlas e inauguración

La palma de oro del pasado Festival de Cannes, The Square, será la película encargada de abrir la sección Zabaltegi-Tabakalera del 65 Festival de San Sebastián.



En la misma sección competirá con Philippe Garrel, a quien el Festival de San Sebastián dedicó una retrospectiva en 2007, con L’amant d’un jour / Lover for a day (Amante por un día), estrenada en la Quincena de Realizadores; y Tesnota / Closeness, el debut de Kantemir Balagov, presentado en Un Certain Regard. A los mencionados se suman los anunciados Saura(s), dirigida por Félix Viscarret, dentro de la serie Cineastas contados; la ópera prima como director de Gustavo Salmerón, Muchos hijos, un mono y un castillo, distinguida con el premio al mejor documental en Karlovy Vary; el documental No intenso agora / In the Intense Now, del cineasta brasileño João Moreira Salles, que compitió en Berlín; y el estreno mundial de Vergüenza, la serie de Movistar+ escrita y dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero. Será la primera vez que una serie de televisión aspire al Premio Zabaltegi-Tabakalera.



Una de las secciones más esperadas y aplaudidas del Festival es Perlas, ya que acerca al público la posibilidad de ver lo mejor que ha pasado por otros festivales.



La cineasta húngara Ilkidó Enyedi, que conquistó el Oso de Oro con la fábula Teströl és lékekröl / On Body and Soul (En cuerpo y alma), disputará el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián al Premio del Jurado en Cannes, Nelyubov / Loveless, del cineasta ruso Andrey Zvyagintsev (Leviafan / Leviathan (Leviatán)) y al Gran Premio del Jurado del festival francés, 120 Pulsaciones por minuto(120 BMP) / 120 Beats Per Minute, de Robin Campillo, guionista de Foxfire, que compitió en la Sección Oficial de San Sebastián en 2012.

Asimismo, pugnarán por el galardón concedido por los espectadores Wonderstruck, la adaptación de un cuento de Brian Selznick que compitió en Cannes, en la que Todd Haynes(Carol) dirige aJulianne Moore, Michelle Williams y los niños Oakes Fegley y Millicent Simmonds, y dos películas estrenadas en Sundance: The Big Sick, la tercera película de Michael Showalter, sobre una pareja interracial que debe lidiar con sus diferencias culturales, y Call Me By Your Name , Luca Guadagnino (A Bigger Splash / Cegados por el sol), que tras su paso por el festival estadounidense se proyectó en la Berlinale. Y, como se anunció la semana pasada, la coproducción Loving Pablo clausurará la sección.



''Submergence (Inmersión)'' de Wim Wenders inaugurará el 65SSIFF







La última película de Wim Wenders, Submergence (Inmersión), inaugurará la 65 edición del Festival de San Sebastián el próximo 22 de septiembre. Será el estreno europeo de esta coproducción entre Alemania, Francia y España, tras su paso por Toronto. El reparto del filme, que competirá por la Concha de Oro, está encabezado por James McAvoy yAlicia Vikander, que junto con el director estarán en la inauguración del Festival.



La historia, rodada en Berlín, Madrid, Toledo, distintas localizaciones francesas y Djibuti, ha sido escrita por Erin Dignam (The Yellow Handkerchief, The Last Face) a partir de la celebrada novela homónima del corresponsal de The Economist J.M. Ledgard (Giraffe). James McAvoy y Alicia Vikander encarnan a un ingeniero hidráulico y una biomatemática que se conocen en un hotel de la costa francesa, donde ambos preparan sus misiones. Mientras ella trabaja en un proyecto de inmersión en el mar de Groenlandia, él es apresado como rehén en Somalia.



Las noticias se acumulan y ahora mismo estamos esperando el primer avance de la Sección Oficial. Seguiremos informando.