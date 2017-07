Antonio Banderas, Premio Nacional de Cinematografía 2017

El actor malagueño Antonio Banderas ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía de este año.

Banderas ha enviado una declaración de agradecimiento:



"Al finalizar una jornada de trabajo en el Festival de Cine de Isquia, me he enterado con alegría de que se me ha concedido el Premio Nacional de Cinematografía.

Sé el privilegio y el honor que este premio representa sólo siendo consciente de los nombres de aquellos profesionales que lo recibieron antes que yo.

Lo acepto lleno de gratitud, humildad y sentido de la responsabilidad ."



Antonio Banderas se encuentra ahora mismo en el Festival de Cine de Ischia presentando dos películas: "Black Butterfly", dirigida por Brian Goodman y "Stoic"



El Premio Nacional de Cinematografía lo concede el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y está dotado con 30.000 euros. El Ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo ha subrayado en un comunicado que “Antonio Banderas es una persona que tiene el enorme mérito de haber iniciado su carrera en España y haber sabido desarrollarla con inteligencia en Estados Unidos”.



Consultadas las bases del premio, ya que nos ha sorprendido la decisión, leemos que “Este premio está destinado a recompensar la aportación más sobresaliente en el ámbito cinematográfico español durante el año anterior a su concesión, o labor profesional desarrollada durante ese mismo año.

En casos excepcionales, también se podrá otorgar como reconocimiento a la trayectoria profesional.” Y este debe ser el caso ya que Antonio Banderas, sin quitarle méritos, no ha destacado especialmente en 2017.



La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Goya de Honor, también el galardón de honor de los Premios Platino, Biznaga de Oro en Málaga,Globos de Oro, Premios del Cine Europeo, Premio Juventud, Premio Tony o el Premio Donostia del Festival de San Sebastián son algunos de los trofeos que ha ganado. Si no hay cambios será en San Sebastián, el sábado 23 de septiembre, en el Museo de San Telmo, donde recibirá el galardón de manos del Ministro de Cultura.