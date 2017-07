Cinergía IV dirigida por Coixet se verá en San Sebastián

El director General de Comunicación y Relaciones Institucionales de GAS NATURAL FENOSA, Jordi Garcia Tabernero, asistió a la renovación del acuerdo de la compañía energética para apoyar, por sexto año consecutivo, el Festival de San Sebastián, que firmó junto al director del certamen, José Luís Rebordinos, y anticipó que la próxima edición del festival será el marco para presentar la primera parte de la producción de Cinergía en la que está trabajando junto a la directora Isabel Coixet, para divulgar el ahorro y la eficiencia energética entre el gran público.



Durante el acto, la compañía energética dio a conocer los detalles del que es el segundo largometraje que produce, “Proyecto Tiempo”, una película dirigida por Isabel Coixet la directora española con más Premios Goya (5), y protagonizada por Pablo Rivero, que estuvo presente en el evento.



Jordi Garcia Tabernero afirmó que “es un orgullo poder anunciar la renovación de nuestro impulso al Festival de San Sebastián, el más prestigioso de España y un referente a nivel internacional, así como anunciar los detalles de la cuarta edición de Cinergía, nuestro proyecto más emblemático en el ámbito del cine, que precisamente ha sido premiado hace unos días con cinco soles en el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria”.



Proyecto Tiempo, que dirige la barcelonesa Isabel Coixet, está compuesto por cuatro partes entrelazadas y conclusivas en sí mismas. La primera de ellas se estrenará en septiembre, en el Festival de San Sebastián. En esta edición, que cuenta de nuevo con la colaboración de la productora El Terrat y la agencia Arena Media, cabe destacar que el público ha sido protagonista y ha podido personalizar algunos detalles clave de los rodajes a través de las RRSS de cine de la compañía.



El largometraje fue rodado en Barcelona y alrededores con un elenco formado por Carmen Machi, Lluís Homar, Miguel Ángel Muñoz, Charlotte Vega, Óscar Casas, Laia Manzanares, Pablo Rivero, Belén Cuesta, Cristina Castaño, Adrià Collado, Hiba Abouk,Úrsula Corberó, Aitor Luna, Joel Bramona, Brays Efe y Mariona Terés.



Proyecto Tiempo con impronta Coixet



El largometraje Proyecto Tiempo se ubica en el futuro, para reflejar qué es una sociedad evolucionada y concienciada en términos de eficiencia energética, así como las dos caras del progreso tecnológico a medio plazo. En esta sociedad evolucionada, existe un biochip que se implanta en el cerebro de todos los recién nacidos del mundo y que representa la tecnología más innovadora del año 2069. Su protagonista, el científico Pablo Andrade, tiene un sueño obsesivo contaminado por una serie de oscuros secretos familiares que se irán revelando a lo largo de medio siglo de existencia.



“Proyecto Tiempo. Parte I: La Llave” es la primera pieza cinematográfica de la película que se presentará en el próximo Festival de San Sebastián (22-30 de septiembre). Está interpretada por Úrsula Corberó, Aitor Luna, Joel Bramona y Brays Efe. El pequeño Pablo Andrade ha acudido con su familia a un escape room dirigido por un peculiar personaje, el Capitán Nivel 7. Para escapar a tiempo, deberán encontrar pistas, solucionando enigmas relacionados con la eficiencia energética. Pero Alma acaba alterando las normas del juego.







Un salto en el tiempo y nos situamos en “Proyecto Tiempo. Parte II: La Cura” . En ella participan Carmen Machi, Pablo Rivero, Belén Cuesta e Hiba Abouk. Pablo Andrade es un prometedor científico sin trabajo, obsesionado en hallar una cura para el cerebro de su madre, Alma, que acaba de sufrir un ictus. Pero la cura no solo devuelve el cerebro a su estado habitual, sino que lo mejora. Y cuando nace Hugo, Alma tiene muy claro lo que hay que hacer...



En “Proyecto Tiempo. Parte III: El juego”, con Carmen Machi, Lluís Homar, Óscar Casas, Laia Manzanares, Cristina Castaño y Adrià Collado. Hugo Andrade es un adolescente aficionado a un juego de realidad aumentada llamado Final Game. El juego permite capturar la energía negativa de crímenes que tuvieron lugar en el pasado, y recanalizarla a través del dispositivo llamado Energyplay. Un día, Hugo lo modifica para hacerlo más sensible, y esto le hace descubrir un crimen para el que no estaba preparado.



En la última pieza, “Proyecto Tiempo. Parte IV: Brainstart” , participan Carmen Machi, Lluís Homar, Miguel Ángel Muñoz, Charlotte Vega y Mariona Terés. En el año 2069 a todos los recién nacidos se les instala en el cerebro Brainstart, un biochip que da acceso al conocimiento universal. Su inventor, Pablo Andrade, usó como conejillo de indias a su propio hijo, Hugo, conocido en todo el mundo como El Pionero. Años más tarde, Hugo va a ser padre por primera vez; pero su mujer, Eva, se niega a que al bebé le implanten el Brainstart. La última Parte de Cinergía IV promete mantenernos en vilo hasta el final, con un desenlace que desvelará toda la verdad sobre la familia Andrade.