Atlántida Film Fest 2017

Como como cada año por estas fechas tiene lugar el Atlántida Film Fest , Festival de cine online que ya va por su 7ª edición y al que se puede acceder a través de la plataforma Filmin.



Como suele ser habitual, Cineol quiere estar presente y haremos una cobertura especial, incluyendo las impresiones de todas y cada una de las películas que conforman el cartel, que este año se nutre de 81 títulos, repartidos en varias secciones temáticas, que giran en torno a Europa.







No cabe duda que Europa atraviesa tiempos cunvulsos, y que situaciones como el brexit, los movimientos migratorios, el avance de los populismos o la incertidumbre económica marcan la agenda de nuestro día a día en el viejo continente. Como no podía ser de otra forma, el cine no ha permanecido ajeno a estos cambios y a cada una de las problemáticas, y en este Festival tenemos una buena muestra de esta actualidad plasmada en películas.



Títulos que han sido premiados en otros Festivales, algunos inéditos en nuestro país y con especial atención a nombres tan importantes como Vanessa Redgrave, Michel Gondry o Tilda Swinton



Las películas se dividen en las siguientes secciones:





GENERACION

Toda una serie de películas que ponen el foco en la nueva generación de jóvenes, en el futuro y en ese mundo interior siempre tan complejo.

MEMORIA

Como es imposible construir el futuro sin conocer el pasado, un buen puñado de películas nos trasladarán a la siempre apasionante historia de Europa, los conflictos que ha ido superando y los recuerdos imborrables que nos han ido llegando.

MUROS Y FRONTERAS

Barreras, fronteras y todo tipo de obstáculos que se han ido superando a lo largo del tiempo y que en muchas ocasiones han ido dejando cicatrices.

POLITICA Y CONTROVERSIA

No puede haber gestión de los conflictos sin política por medio y a través de ella una serie de directores analizarán los pormenores de una política a veces acertada y en otras ocasiones esquiva y problemática.

EDUCACION

Las aulas serán las protagonistas. La base de toda una generación y los cimientos de una cultura se basan en una educación adecuada y las cámaras nos enseñarán lo que se cuece en las aulas europeas.

FOCO RUSIA

En el centenario de la Revolución Rusa, una docena de films analizarán diferentes aspectos de este interesante país que ha sido protagonista del siglo pasado y que lo va a seguir siendo en el futuro.

CORTOMETRAJES

Europa vista desde una perspectiva más corta, pero no por ello menos interesante.El Festival ha comenzado el 26 de Junio y finalizará el próximo 26 de Julio, con acceso desde la Plataforma de Cine Online Filmin.Europa a un click.