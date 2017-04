Estreno de 'Órbita 9'

Órbita 9 se engloba dentro de ese género tan amplio, llamado “thriller romántico”, opera prima como director de Hatem Khraiche, supone el tercer guion de largometraje (tras La Cara oculta y Retornados) del guionista y director zamorano.



Un sci-fi al más puro estilo made in Spain, enmarcado dentro de una estética retro-futurista, deja ver la imagen de un mundo en decadencia donde el ser humano ha agotado los recursos y posibilidades de este nuestro planeta, viendo que la tierra no da más de sí, se platean opciones que van más allá de la ciencia y la ética.



Helena (Clara Lago) es el ratón, un número más dentro de un experimento que trata de averiguar cómo se adaptaría el ser humano llegado el momento, a la vida fuera de la tierra.



Una simulación de vida en la cual Helena cree viajar a otro planeta. Una cobaya criada con un fin muy claro, vivir y morir dentro de un simulador para que un grupo de científicos tengan datos suficientes cuando llegue el momento de dejar la tierra.



Helena vive ajena a la realidad que la rodea, hasta que Álex (Alex González) aparece en su vida, será el primer ser humano con el que tenga contacto y el eje que marcará un cambio inesperado en la vida de la joven.



Un cuento futurista en el cual el científico se enamora del ratón.



¿Hasta qué punto la ciencia puede pasar por encima de la ética, y la moral? ¿Qué pasaría si el mundo que conocemos se termina? Para descubrirlo tendrás que ver este sorprendente film que te hará pensar más allá de lo aparente. Es una historia de amor diferente, envuelta en misterio, que llegará a los cines el 7 de abril de la mano de Filmax.



SINOPSIS: Helena (Clara Lago) lleva toda la vida preparándose para una misión de supervivencia. Ella forma parte de un gran ensayo científico, aunque lo desconoce por completo. Su visión de la realidad cambia cuando se cruza con Álex (Álex González), el primer ser humano al que conoce en su vida. Álex se enamora de ella y le enseña que el mundo no es como había imaginado, pero este amor prohibido pondrá en riesgo todo el experimento.