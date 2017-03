Especial Martin Zandvliet: El lado amargo del éxito

El director de una de las películas nominada al Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa, y el próximo estreno en nuestra cartelera de esta misma película, merecen que le dediquemos unas líneas retrospectivas a un cineasta que está llamado a ser una de las figuras importantes del cine europeo.







Martin Zandvliet es un director danés, nacido en Fredericia. Aunque sus comienzos son como editor, pronto realizaría el documental “Angels of Brooklyn” en el año 2002. Su primer acercamiento al cine de ficción lo encontramos en el año 2006 con el cortometraje "Jeg somregel" y en el año 2008 con el cortometraje “Mon petit-enfant”, de los que no tenemos muchas referencias.



Ya en los años 2009 y 2011 realizaría sus dos primeras películas que conviene analizar detenidamente.



Cine de perdedores



En este inicio cinematográfico se puede apreciar claramente en el cine de Zandvliet una tendencia hacia los personajes perdedores. Pero no aquellos que nacieron en circunstancias difíciles y no han podido hacerse un hueco en la vida, sino aquellos que lo han tenido todo, que han triunfado en su profesión y de la misma forma han ido cayendo en picado, arrastrando a todo y a todos a los que les rodeaban. En este tema tan delicado el director danés pone a prueba la paciencia de sus seres queridos les lleva al límite en sus vidas ya de por sí limitadas y en definitiva les hace cruzar como funambulistas una débil cuerda hacia un futuro incierto. Nos muestra, en definitiva, el lado amargo del éxito.







En su primera película, "Applause" nos presenta la vida de una actriz de teatro de éxito, de edad madura pero aún con mucho por vivir, con dos hijos de los que está alejada y un exmarido que le ofrece la ayuda que necesite, incluido en la visita a sus hijos. El alcohol y una vida desordenada son los ingredientes básicos para acercarse al precipicio y desafiar sin armas al destino. Los planos con muy certeros, es inevitable remitirnos en cuanto al estilo al cine danés contemporáneo, pero sin llegar a ningún extremo. Las interpretaciones son muy humanas y reales lo que permite que la historia tenga ese componente de credibilidad tan necesario, y que nos permita a su vez cierta empatía tanto por la mujer como por su familia. La actriz Paprika Steen realiza en estupendo trabajo y supone un importante debut de Zandvliet mostrándonos las cartas que presumiblemente quiere manejar en el futuro, el cuál se prevee muy alentador.







Con su segundo film "A Funny Man" consigue sobre todo un éxito en su país natal, y a su vez consigue cierta fama internacional. En este caso, se centra en la biografía del cómico danés Dirch Passer, lo que nos recuerda, inevitablemente a la maravillosa Man on the moon de Milos Forman. Dirch, es un cómico de éxito que junto a su pareja artística disfrutan de las mieles del éxito artístico y con ello también las noches de cabarets. El drama en esta ocasión se centra en dos personajes, aunque la vida de Dirch es la que cobra mayor importancia, y sobre todo su desenlace. Zandvliet para utilizar el mismo esquema, pero mejorado. El aspecto formal es más cuidado, quizás más convencional pero sin alejarse de la austeridad en algunos aspectos, recurre a belleza de ciertos planos y también a una ambientación muy interesante.Vuelve a contar con un excelente actor, como es Nikolaj Lie Kaas en un papel difícil, pero muy bien desarrollado.



Nuevamente tenemos el ascenso y caída de una estrella, aunque en su primera película no nos llega a presentar el ascenso, centrándose directamente en la caída, en esta nos ofrece una mayor amplitud de panorama, lo cual nos permite poseer un espectro más amplio de la vida del protagonista y por tanto un conocimiento más cercano de las consecuencias de su desorden interno

.

En ambas películas nos encontramos con un cineasta muy preocupado por el vértigo que supone este ascenso artístico y a su vez las consecuencias que derivan de ello, poniendo el acento en el ambienta familiar y en las amistades y creando un marco idóneo para la melancolía.







A partir de aquí y a pesar de tan escasa filmografía, podemos tener muy amplias perspectivas de su último proyecto: Land of mine. Bajo la Tierra. Sin duda el más ambicioso, el que se ha ganado la Nominación al Oscar como Película de habla no inglesa además del Premio del Público en el Festival de Gijón. En esta ocasión el cineasta danés nos presenta un drama bélico y podría decirse que cambia completamente de registro, aunque va a ser difícil que abandone el lado humano, algo que ha demostrado ser parte importante de su cine y parte importante de sus historias.



Por otro lado, se prevee que este año estreno su primer trabajo en Estados Unidos (The Outsider) que contará con Jared Leto y Tadanobu Asano y que nos mostrará presumiblemente un nuevo registro de un cineasta que sin duda alguna hay que seguir de cerca.









