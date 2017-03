Crítica de 'Zona Hostil'

Ariadna Gil, Roberto Álamo, Raúl Mérida, Antonio Garrido e Ingrid García Jonsson protagonizan Zona Hostil, film de acción, repleto de tensión, inspirado en hechos reales que tuvieron lugar en Afganistán. Dirigida por Adolfo Martínez Pérez, que debuta en la dirección de largometrajes tras desarrollar hasta ahora su carrera profesional en Los Ángeles participando en importantes producciones estadounidenses (“El libro de la selva”, “Oblivion”, “Terminator Salvation”), Zona Hostil es cine bélico en estado puro, un género un tanto olvidado por el cine español, pero del que sin duda alguna se puede sacar mucho jugo.



Agosto de 2012, un grupo de legionarios españoles es atacado por un grupo de insurgentes afganos, el film del director Adolfo Martínez, debutante en el largometraje, muestra la recreación de esta batalla, el rescate de un par de soldados americanos heridos, es el desenlace de una misión abocada al fracaso.



El arranque de esta historia nos lleva al terreno melodramático donde un grupo de soldamos capitaneado por Varela (Ariadna Gil), médico del equipo de salvamento, queda tocada al intentar reanimar a un pequeño niño afgano.



Nada volverá a ser igual para la capitán, quién pedirá su traslado, pero el drama no es el hilo conductor de esta historia, la narración minuciosa de la mecánica operativa del ejército marca el desarrollo de esta pieza, donde falta ese toque de pasión belicista que suele acompañar a este tipo de films.



Pese a la falta de drama y tensión, la historia hace que el espectador se ponga el traje de soldado y viva la angustia de una misión, el rescato del único helicóptero médico del que se disponen en la zona, un error humano hace caer al gran pájaro de acero en Zona Hostil.



El capitán Torres (Roberto Álamo) es el gran apoyo y amigo de Varela, esa voz que le hará ver, que en el campo de batalla no hay tiempo para lamentarse y más cuando están en juego vidas inocentes.



La historia de un grupo de soldados que buscan salvar vidas entre tanta muerte.



SINOPSIS.-



A un convoy americano escoltado por la Legión española le estalla una mina al norte de Afganistán y el inexperto Teniente Conte (Raúl Mérida) queda al mando de una dotación para proteger a los heridos hasta que los evacuen. La Capitán Médico Varela (Ariadna Gil) acude al rescate en un helicóptero medicalizado del Ejército Español, pero el terreno cede durante el aterrizaje y el helicóptero vuelca, dejando a los rescatadores atrapados junto a los legionarios en medio de la nada. El impulsivo Comandante Ledesma (Antonio Garrido) propone un arriesgado plan para rescatarlos a todos y, además, llevarse el aparato siniestrado. Pero con la noche llega el enemigo y el plan sólo será posible si el Teniente y la Capitán logran sobrevivir hasta el amanecer.