Ganadores de la quiniela de los Óscar 2016 en CINeol

Como ya es tradición, este año en CINeol organizamos una jugosa quiniela de los Óscar para ver quién acertaba más ganadores en una edición que se preveía muy cerrada y que tuvo sorpresón final, además de una cagada histórica que de alguna forma ha deslucido un triunfo más histórico si cabe. Porque, al fin y al cabo, el Sobre-Gate ha sido de todo lo que se ha hablado cuando una película con menos presupuesto que el sueldo de un actor de tercera fila, dirigida y escrita por un autor negro, con un reparto enteramente de color, que cuenta una modesta y personal historia sobre un joven negro homosexual que se enfrenta al rechazo social, contada de forma muy íntima y artística, ha sido la gran triunfadora. Una película que marca todas y cada una de las casillas de lo que la Academia no suele tocar ni con un palo, por muy buenas críticas que tenga. Y sin embargo, ahí está, polémicas aparte.







El momento más hermoso del momento más dramático de la gala.

Cuando los pronósticos se van a tomar viento, ocurren cosas impensables en las quinielas. Como tener menos aciertos que nunca, o crearse empates en lo alto de la tabla que suponen un problemilla a la hora de regalar una, flamante ganadora de 8 Premios CINeol, al ganador. Ni poniendo como condición acertar los cortometrajes nos hemos escapado a hacer un desembolso extra para nuestros seguidores, porque de esta forma solo eliminamos a dos de los 10 ganadores.La solución para desempatar estaba delante de nuestras narices: ¿quién ha tenido los huevos de elegir a Moonlight en una edición donde parecía tan claro que La Ciudad de las Estrellas. La La Land iba a arrasar sin problemas? Pues resulta que solo una persona ha desoído el ruido ambiente para ver más allá de nuestras narices y comprender que esa pequeña pero importante película había tocado una fibra (emocional y política) en la Academia en estos tiempos convulsos:

Con 16 aciertos y un suculento premio:



Paquito73





El resto de losen nuestra quiniela también querréis saber en qué posición habéis quedado, así que a continuación os damos la lista completa de aciertos con vuestros respectivos nombres de usuario.

Con 16 aciertos (pero sin Moonlight)

y la cara de Denzel cuando perdió el Óscar:



SuAcHe

Miniviciao@

VanBasten

Otnemem

alverciano

nierense

darth_shadow

Robertofer

jufovi1986





O es su cara de "ese premio era mío, hijos de puta", o de "dejadme en paz, ha muerto mi gatito".





Con 15 aciertos y la confusión todavía en el cuerpo:



twister

Ricard

consaburense

Krakeny

linkxzelda

juadommej

Tielo_Nemo

willy742





A las 6:30 de la mañana hora española, es MUY jodido asimilar que esto no fuera una broma.





Con 14 aciertos y preguntándose qué ha pasado:



Damned Martian

kartesrebollo

Shigeru

tylerdurden99

ROQNM90

Guluphatep

chr1one

ukue

alfonsoandreo

pipesote





Miles de fans de La La Land, durante esta semana.





Con 13 aciertos y aplaudiendo como Nicole Kidman:



danceo

Xixar

elChupao

CoyoteWB

txendo

Arshabyn

ffandres

Wert

Corboiser

gollum

AnotherCinefago

mjaneb





Con esas manos-boomerang es normal no saber rellenar quinielas.





Con 12 aciertos y mandándolo todo a la mierda:



Graham Hess

Zibergazte

Patrick

Rocha

ffranciss

Gelan

adri5_kay





¿Puya intencionada o metáfora desafortunada? Nunca lo sabremos.





Con 11 aciertos y el cabreo de Justin Timberlake:



Onreuk

nosferatum_awm

Adrich

Ruiza

gito1991

django92





Ese punto en el que crees que has sacado notable y has suspendido por décimas.





Con 10 aciertos y escondiendo la cara como Meryl Streep:



Sabio

Gaspode

RADIOMANHEAD

erperisv

carrlos

Quentin

nochesartikas

ladydark





Sobrevalorada.





Con 9 aciertos y siguiendo el ejemplo de Viggo Mortensen y su hijo de

"siempre nos quedará el fútbol, pibe":



mauldarth

Kagarrot

Musashi





Lo que se está ahorrando en publicidad el San Lorenzo con este hombre.





Con 8 aciertos y mayor vergüenza que el gag de Simba con el niño de Lion:



yuyubo

dac86





En una gala contra el racismo, posiblemente el chiste más caduco que podían haber hecho.





Con 7 aciertos y con la música a todo trapo para echarlos del escenario:



ddavidd

SirMartin

doop

Scrapp

maximushispano

The Lobo





El gag número 567 de la gala sobre la rivalidad Jimmy Kimmel-Matt Damon.





Con 6 aciertos y durmiendo como Chrissy Teigen:



majere





Lo que todos los que nos quedamos a ver la gala quisimos hacer durante algún momento de sus 80 horas de duración.





Con 3 aciertos y más perdido que Faye Dunaway leyendo un sobre:



MiKaU





Ese momento en el que lees "Emma Stone" y no se te ocurre comprobar que te hayan dado el sobre correcto.

Así pues, ¡enhorabuena al ganador! En breve uno de los administradores se pondrá en contacto contigo para ver dónde te mandamos el premio, así que no te olvides de consultar tus mensajes privados. Al resto, muchas gracias por participar y... ¡nos vemos en la 90 edición de los Óscar!