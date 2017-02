Estreno en Navarra de 'El guardián invisible'

Llega a nuestras pantallas la película más esperada de la temporada, El guardián invisible.



Basada en el bestseller de Dolores Redondo, la película está dirigida por Fernando González Molina (Palmeras en la Nieve) y protagonizada por Marta Etura en el papel de la jefa de la Policía Foral de Navarra, Amaia Salazar.



CINeol estuvo en el pre-estreno que tuvo lugar en el Baluarte de Pamplona la semana pasada donde cosechó un gran éxito. Con el recinto a reventar, unas 1500 personas disfrutaron con El guardián invisible que muestra esa atmósfera húmeda y mágica del Baztán. Antes de comenzar la proyección, subieron al escenario Redondo, Etura y González Molina, que expresaron su agradecimiento y cariño. El director estaba emocionado por estrenar en su ciudad, señaló que es "una historia especial y distinta a lo que había hecho" y recordó que se "enamoró" desde que la leyó. Además, agradeció el trabaja de todas las personas que han formado parte de esta producción, así como al público asistente. "Espero que lo disfrutéis mucho y que lo viváis, porque es un auténtico viaje, el que me ha traído a casa".



La obra de Dolores Redondo ha sido traducida a 34 idiomas diferentes y la saga,la Trilogía del Baztán, cuenta con unos 600.000 fieles. Por lo que su adaptación es un reto añadido para el equipo de González Molina.

Con un presupuesto aproximado de 5 millones de euros, el rodaje transcurrió entre el Valle del Baztán, en Navarra y los interiores rodados en Madrid.



El resto del reparto está compuesto por Elvira Mínguez, Carlos Librado'Nene', Francesc Orella, Itziar Aizpuru, Patricia López, Mikel Losada, Miquel Fernández, Quique Gago, Pedro Casablanc, Paco Tous, Ramón Barea, Manolo Solo, y Susi Sánchez.



Estuvimos charlando con Elvira Mínguez y Carlos Librado'Nene', que estaba muy nervioso ante el estreno de su primera película. Nos hablaron de la dureza del rodaje, más para Nene que para Elvira, quien rodó mucho en interiores. Los dos comentaron que Fernando es muy exigente y que no para hasta que le dan lo que está buscando y que sorprendentemente les costó más algunas escenas que a priori parecía más sencillas de rodar.



También pude entrevistar a Fernando y Marta.







-¿Nerviosos ante el estreno en Pamplona con toda la familia?



Fernando G. Molina: No sólo está mi familia. Tengo a la persona que me dio clase en el colegio, a los vecinos, a mis amigos... He intentado hacer un recorrido por mi vida en Pamplona y me apetecía volver a casa metafóricamente para enseñarles lo que hago y lo que soy. Por eso, este preestreno está lleno de elementos emocionales.

Marta Etura: También viene toda mi familia y cuando ellos están siempre suma, te hacen ponerte más nerviosa.

- Marta, ¿cómo te llega a ti el proyecto?¿Te convenció Fer?



Fernando G. Molina: Claro!. Como todos los directores, soy muy inseguro. Hice el casting y Marta Etura fue la primera persona que vimos. Sin embargo, también participaron más actrices. El excelente equipo de casting no pensó que fuera necesario una cara muy reconocida y entonces me dijeron: Marta Etura. Además, ella también hizo una prueba increíble y fue la única que supo hacer

eso, convertirse en Amaia Salazar.

Marta Etura: En mi caso fue una historia muy curiosa. Mi familia era 'superfan' de la novela y mi madre me llamó para decirme que la había leído y que el personaje era maravilloso. "Lo tienes que hacer", me dijo y yo pensé que era amor de madre. Además, jamás pensé que esta película se haría en España.



- ¿Ha sido un rodaje exigente?



Fernando G. Molina: La complicación la llevamos nosotros con la niebla, la lluvia, los bosques… Queríamos algo ambicioso. Aunque la película es muy local, en realidad tiene la ambición de ser muy universal. Eso también hacía que pensáramos en grande. El rodaje fue grande y complicado.

-Fernando, ¿qué hizo que al leer la novela dijera: “Tengo que hacer una película de esto”?



Fernando G. Molina:Fueron varias cosas, pero me apetecía hacer un thriller y contar esa historia. Antes de leerla, las palabras Policía Foral, valle de Baztán y cine negro me apasionaron. Además, tenía muchas ganas de hacer una película en la que la protagonista absoluta fuera una mujer. Cuando leí la novela me atrapó esa estructura en capas, como si fuera una cebolla. En la película pasa algo similar. Al inicio parece que es un procedimental como tantos otros, pero cuando quitas la primera capa, encuentras que es una historia familiar, un drama, una saga, una película sobrenatural… Precisamente, esa complejidad estructural y el personaje de la protagonista fue lo que me interesó, al igual que al resto de lectores de la novela. Amaia Salazar es un personaje que creo que va a formar parte de la historia de la literatura española porque la gente viaja con ella.



- Quiero que me hables de la música, tienes al triple Goya(Un monstruo viene a verme) Fernando Velázquez, grabada en el Baluarte de Pamplona, tenías claro que lo que querías...



Fernando G. Molina:Quería trabajar con Fernando Velázquez. Me parecía fundamental que conociera la sonoridad de esta zona. A él le encantaba la historia y era la mejor opción. Desde ahí, él mismo quiso vincular la música también al Baluarte, a Navarra o al Orfeón Pamplonés para que todo forme parte de las mismas sinergias, para que la película sea algo de Navarra, así como la música.



También nos comentó que si todo va bien habrá segunda parte: El legado en los huesos. Respecto 'Tres veces tú' a la tercera parte de los de Moccia dijo que no ha leído el libro ni le han ofrecido la película pero que le encantaría estar vinculado.



Podéis ver la entrevista completa aquí

Yo nunca hago críticas por respeto a lo que ello supone y a los profesionales de esto, así que tan sólo os dejo mis impresiones de la película. Vaya por delante que me encanta el cine de Fernando González Molina Disfruté enormemente con la película, y aunque ya había leído el libro y me sabía la historia, estuve pegada a la butaca sufriendo con Amaia Salazar, su pesada mochila de los recuerdos y tormentos que vuelven al regresar al Baztán, a su casa. Marta Etura transmite ese dolor en su mirada, esa mezcla de fragilidad y fortaleza es impactante. Carlos Librado 'Nene',Jonan, acompaña estupendamente a Amaia en la investigación. La dureza de Elvira Mínguez como Flora, la hermana mayor,dominante,dura... La estupenda fotografía de Flavio Labiano capta la esencia y te traslada al valle donde transcurre la acción, y qué tan bien conozco porque yo también tenía familia de Elizondo. La música de Fernando Velázquez, ganador del Goya por Un monstruo viene a verme, es fabulosa. Y la otra protagonista es la lluvia, llueve mucho en la película, llueve mucho en Elizondo.No todo encaja, ya que el caso policial queda como de lado y su resolución no lo suficientemente clara, aún habiendo leído el libro, pero...en no es la primera vez que la trama policial es tan sólo la excusa para contar todo lo demás, lo que más importa de los personajes.Espero que sea el taquillazo que apunta y que gracias a ello, rueden la segunda, El legado en los huesos, cuanto antes ya que la presencia de Susi Sánchez y Manolo Solo prometen y mucho.El jueves se pre-estrena en muchas ciudades españolas y desde el viernes podréis verla en todos los cines.