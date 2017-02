'Moonlight' da la campanada por sorpresa en los Óscar

Hace escasos minutos finalizó la aburrida y accidentada gala de entrega de la 89 edición de los PREMIOS ÓSCAR o ACADEMY AWARDS . Y aquí estamos todavía, recuperándonos de un final surrealista y la mayor chapuza en la historia de las galas, culpa enteramente de que Warren Beatty está senil y leyó el sobre que no era. Todo había ido según el guion previsto, y cuando los presuntos ganadores de mejor película estaban sobre el escenario terminando sus discursos, Beatty se acercó y desveló que no, que había leído mal, y tuvo que ser el propio productor de La Ciudad de las Estrellas. La La Land quien le asegurase a Barry Jenkins que no se trataba de una broma. Jenkins, conmocionado por la confusión, apenas sí pudo musitar unas palabras de agradecimiento.





La gala, celebrada en el Dolby Theatre, empezó bien pero pronto decayó en gags y vídeos innecesarios y muy alargados que hicieron que se eternizara el show. Jimmy Kimmel se empeñó en usar algunas secciones habituales de su programa y estaba claro que no tenían lugar en la ceremonia. En cuanto a los premiados, pocas sorpresas hasta el final, si acaso una pequeña alarma porque el musical favorito estaba perdiendo todas las categorías donde tenía competencia, pero aun así salían mínimo 7 estatuillas.



Y entonces llegó el gran boom. Más allá de la cagada de Warren, el premio para Moonlight supone posiblemente la mayor sorpresa en la historia de los Óscar, como mínimo desde luego a la altura de Crash-Brokeback Mountain. Si bien el film de Jenkins había funcionado muy bien entre la crítica, es un tipo de cine totalmente ajeno a la Academia. Es una película sobre un negro gay traficante. Una película de autor. Una película indie. Lo tenía todo en contra... menos la situación actual en Estados Unidos, donde un film como La La Land quizá es visto como algo demasiado ligero. Eso y el backlash insistente de un sector minoritario pero muy vocal, han hecho posiblemente que se incline la balanza hacia un film que también había sido recibido muy cálidamente en Hollywood. ¿Empieza una nueva era? ¿O es solo un fogonazo?



Sin más rodeos, las ganadoras de esta 89 edición han sido las siguientes:













MEJOR PELÍCULA



MOONLIGHT





Mejor director



Damien Chazelle por La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor actor



Casey Affleck por Manchester frente al mar





Mejor actriz



Emma Stone por La Ciudad de las Estrellas. La La Land













Mejor actor secundario



Mahershala Ali por Moonlight





Mejor actriz secundaria



Viola Davis por Fences





Mejor guión original



Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar





Mejor guión adaptado



Barry Jenkins y Tarell McCraney por Moonlight













Mejor pelí­cula de habla no inglesa



El viajante





Mejor pelí­cula de animación



Zootrópolis





Mejor documental



O.J.: Made in America





Mejor banda sonora



Justin Hurwitz por La Ciudad de las Estrellas. La La Land













Mejor canción



City of Stars de La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor fotografí­a



Linus Sandgren por La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor montaje



Hasta el último hombre





Mejor dirección artí­stica



La Ciudad de las Estrellas. La La Land













Mejor vestuario



Animales fantásticos y dónde encontrarlos





Mejor maquillaje



Escuadrón suicida





Mejor sonido



Hasta el último hombre





Mejor montaje de sonido



La Llegada













Mejores efectos especiales



El libro de la selva





Mejor cortometraje de animación



Piper





Mejor cortometraje de ficción



Mindenki (Sing)





Mejor cortometraje documental



Cascos Blancos

Eso hace un total de 6 estatuillas para La La Land y 3 para Moonlight, aunque las del film indie son de las más importantes. El resto de películas se conforman con una o dos, siendo como estaba previsto Manchester frente al mar la otra cinta que funciona bien en las categorías principales.Está comprobado: por mucho que uno crea saber lo que piensa la Academia o la acuse de una u otra cosa, al final siempre acaba sorprendiéndote, para bien o para mal. O para ambas cosas al mismo tiempo.