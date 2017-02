¡Haz tu quiniela de los Óscar 2017 en CINeol!

Como todos los años, CINeol os ofrece la oportunidad de hacer vuestra quiniela de los Óscar y ganar un suculento regalo cinéfilo si demostráis que sois los que más sabéis de los premios de la Academia.



Tenéis hasta el domingo 26 de febrero a las 23:59 horas para acertar quiénes ganarán en cada una de las 24 categorías de los Óscar. Hasta el último momento podéis editar vuestro voto, pero una vez se cumpla la medianoche, la suerte estará echada.



Para participar tenéis que estar registrados en CINeol, y para acceder a la quiniela basta con pinchar en el botón de la barra superior o en cualquiera de las imágenes que acompañan a esta noticia.



Pero a lo que importa realmente en este tipo de concursos: ¿cuál es el regalo cinéfilo de la quiniela de este año? Parece mentira que no sepáis cuál es nuestra tradición anual y que os hayáis olvidado de la flamante ganadora de los XIV PREMIOS CINEOL...







En efecto, el ganador de nuestra quiniela recibirá, totalmente gratis y sin gastos de envío, una Edición Bluray de El Renacido (The Revenant), flamante ganadora de 8 Premios CINeol. Si por un casual ya la tenéis en vuestra colección y/o no os gusta la película, no os preocupéis porque os podemos cambiar el premio por otro de valor similar, siempre y cuando sea un regalo cinéfilo (no os empeñéis, no repartimos pizzas a domicilio... aún). Pero antes tendréis que ganar.



Para evitar líos en el reparto de premios, en caso de empate se decidirá el ganador en función de cuántos cortometrajes ganadores hayan acertado, ya que son las categorías más difíciles de predecir. En caso de seguir empatados, nos rascaremos el bolsillo y os daremos el premio a todos.





Recordad: para participar tenéis que estar registrados y logueados en CINeol para rellenar vuestra quiniela. ¿Y dónde hacerlo? Pues aquí:









QUINIELA DE LOS ÓSCAR