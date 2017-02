Hoy, en el día mundial de la lucha contra el cáncer infantil, os voy a hablar de una película que veremos a partir del viernes 17.



Se estrena Lo que de verdad Importa, dirigida por Paco Arango, se trata de la primera película 100% benéfica: toda la recaudación se destinará íntegramente a la red de campamentos para niños enfermos SeriousFun Children’s Network, fundada por Paul Newman y con la que la Fundación Aladina (presidida por Arango), colabora estrechamente.



La Fundación Aladina lleva unos cuantos años acudiendo al Festival de Cine de San Sebastián con diferentes proyectos solidarios a los que siempre acudimos y de los que hemos hablado aquí.



Como ya ocurrió con Maktub, una historia que no dejó a nadie indiferente, el director nos trae un divertido y entrañable relato que nos robará el corazón. Toda una celebración de la vida, mezcla de comedia, drama y realismo mágico.



Lo que de verdad Importa cuenta la historia de Alec, un ingeniero mecánico inglés incapaz de poner en orden su vida. Cuando su tienda de reparación de aparatos electrónicos “El curandero” está a punto de quebrar, un familiar que nunca supo que tenía se ofrece a solucionar sus problemas a cambio de que se traslade un año a Nueva Escocia (Canadá), el lugar de origen de sus antepasados. Allí descubrirá que a su alrededor comienzan a suceder las cosas más incomprensibles.



Protagonizada por Oliver Jackson-Cohen (Drácula de NBC, Mr. Selfridge, Un mundo sin fin), Camilla Luddington (Anatomía de Grey), el legendario Jonathan Pryce y Jorge García(el inolvidable Hurley de Perdidos ), en el apartado técnico destacan, entre otros, Javier Aguirresarobe como director de fotografía (la saga Crepúsculo, Los otros, Vicky Cristina Barcelona, The Road, Blue Jasmine), Nathan Wang como compositor de la música (Duro de matar, El mito, The last days) y la montadora Teresa Font (El día de la bestia, Amantes, Juana la Loca).



Lo que de verdad Importa es una producción de Producciones CALCON y ESP-62 Productions, está distribuida por European Dreams Factory y cuenta con la participación de Movistar+ y la colaboración de Bankia.



Aladina se ha aliado para esta ocasión tan especial con la Fundación Lo Que De Verdad Importa, en cuyos congresos Paco Arango comparte su experiencia y testimonio. "A ambas organizaciones nos une un objetivo: valorar lo que de verdad es importante y transmitir esos valores a los más jóvenes, sembrando ilusión. Lo mismo que pretendo con mi cine".



Os animo a ir al cine y, además de disfrutar de nuestro entretenimiento preferido, podemos colaborar con una buena causa.