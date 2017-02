'La La Land' se impone en los BAFTA

La gran noche del cine en Europa ha llegado a su fin. No, no estamos hablando de los Premios de la Academia Europea, sino de los galardones más importantes del cine a este lado del Atlántico: los PREMIOS BAFTA , otorgados por la British Academy of Film and Television Arts. Su importancia y pedigrí les viene de su antigüedad y su envergadura, siendo lo más parecido por estos lares al glamour y la potencia mediática de los Óscar. Pese a ello, o precisamente por ello, no se libran de críticas, casi siempre centradas en su excesivo mimetismo de los gustos de la Academia americana o su tendencia a galardonar cintas que no tienen nada de británico. Bien es cierto que siempre hay una o dos películas inglesas que figuran prominentemente entre sus nominadas, y muchas veces acaban ganando frente a los pesos pesados de Hollywood, pero normalmente son las que también han conseguido saltar el charco y arrasar en Estados Unidos.



Los ganadores de la 70 edición de los BAFTA son:













Mejor pelí­cula



La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor director



Damien Chazelle por La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor actor



Casey Affleck por Manchester frente al mar





Mejor actriz



Emma Stone por La Ciudad de las Estrellas. La La Land













Mejor actor secundario



Dev Patel por Lion





Mejor actriz secundaria



Viola Davis por Fences





Mejor guión original



Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar





Mejor guión adaptado



Luke Davies por Lion













Mejor película británica



Yo, Daniel Blake





Mejor pelí­cula de habla no inglesa



El Hijo de Saul





Mejor pelí­cula de animación



Kubo y las dos Cuerdas mágicas





Mejor documental



Enmienda XIII





Mejor debut de un productor, director o guionista británico



Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill y Lucan Toh por Under the Shadow













Mejor fotografí­a



Linus Sandgren por La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor banda sonora



Justin Hurwitz por La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor dirección artí­stica



Animales fantásticos y dónde encontrarlos





Mejor vestuario



Jackie





Mejor montaje



Hasta el último Hombre













Mejor maquillaje



Florence Foster Jenkins





Mejor sonido



La Llegada





Mejores efectos especiales



El Libro de la selva





Premio a la estrella emergente



Tom Holland





Premio honorífico



Mel Brooks

Cinco premios para La La Land, lo que hasta cierto punto se puede considerar una decepción en vista de sus 11 nominaciones (en las categorías técnicas se ha repartido muchísimo el amor entre distintas candidatas). Sin embargo, es de lejos la más premiadas de todas las favoritas, solo acercándose mínimamente Manchester frente al mar y Lion, ambas con 2 galardones. Moonlight se va de vacío y apenas hay margen para darles un poco de amor a La Llegada y Yo, Daniel Blake, sus otras nominadas a mejor película.