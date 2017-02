'El Renacido' conquista los XIV PREMIOS CINEOL

19:57 - 06/02/2017

erperisv escribió: Estos resultados lo que me dan de pensar es que este año ha habido muy poco cine de calidad, El Renacido me pareció una buena película, pero no para tanto, y Los Odiosos Ocho, me gustó, pero es de las mas flojas de Tarantino.

Últimamente mucho superheroe en el cine y poco mas, salvando contadas excepciones claro.

Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo:¿Este año ha habido poco cine de calidad? No creo. Creo que la gente no lo ha visto. O bien porque han preferido ver cosas "populares", o bien porque aún no lo han visto por ser cinéfilos de dvd (como yo).En todo lo demás, de acuerdísimo contigo.Coincido con los demás en que lo de los Simpson hace mucho tiempo que duele. La serie lleva más de 10 años siendo mala de cojones, y a lo largo de ese tiempo ha ido teniendo rivales mucho mejores que no se han comido un colín. ¿Es que nadie ha visto 'Colgados en Filadelfia' o South Park? De los dibujos animados de Cartoon Network mejor ni hablo, porque en persona conozco conformistas de los Simpson que no le dan ni una oportunidad a Gumball, Hora de Aventuras o Historias corrientes... En serio, mejor hacer un "premio anual Cineol a Los Simpson" para que la próxima vez pueda ganar otra serie, (aunque me temo que se impondría con similar tiranía The Big Bang Theory)En serie dramática sí me ha dolido que no gane Westworld, porque Juego de tronos será muy blockbuster, pero las reflexiones que plantean en la serie de vaqueros son de lo mejor que he visto en cualquier tipo de pantalla en muchos años.También dolor por no encontrar a "La bruja" como ganadora en ninguna categoría. Peliculón del año.Eso sí, me ha alegrado que en efectos visuales gane El Libro de la Selva. Me encantó la peli y estoy hasta las cejas de tanto superhéroe de las narices. Ese Shere Khan tan malvado se lo merecía.