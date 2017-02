Pedro Almodóvar, presidente del jurado de Cannes

El director y guionista Pedro Almodóvar será el próximo presidente del jurado del Festival Internacional de Cine de Cannes, que celebrará su 70ª edición a partir del próximo 17 de mayo.



En el comunicado oficial, que nos ha llegado esta mañana, podemos comprobar el cariño con el que el cineasta manchego es reconocido en Francia.



"Con motivo de su 70ª edición, el Festival de Cannes se enorgullece en recibir a un artista único que goza de una inmensa popularidad. Su obra ya se encuentra inscrita para siempre en la historia del cine. Una larga fidelidad une a Pedro Almodóvar y al Festival, de cuyo jurado fue miembro en 1992 bajo la presidencia de Gérard Depardieu", ha declarado Pierre Lescure, presidente del Festival, y Thierry Frémaux, delegado general.



Tras aceptar la invitación de Pierre Lescure y Thierry Frémaux, el cineasta ha declarado: «Estoy muy contento poder celebrar el 70 aniversario del Festival de Cannes desde un lugar tan privilegiado.

Me siento agradecido, honrado y un poco abrumado. Soy consciente de la responsabilidad que conlleva ser el presidente del jurado y espero estar a la altura. Solo puedo decir que me entregaré en cuerpo y alma a la tarea, que es a la vez un privilegio y un placer .»



Cinco de sus películas (Todo sobre mi desmadre-Premio al mejor director-, Volver -Premio al mejor guion, Premio colectivo a la mejor interpretación femenina-, Los Abrazos Rotos, La Piel que Habito, Julieta) han sido seleccionadas en competición. Finalmente, La Mala Educación inauguró el Festival en 2004 mientras que el director aparecía en el cartel oficial de la 60ª edición.



A través de la presencia de este apasionado cinéfilo que no deja de celebrar el poder mágico del cine y de hacer homenaje a los maestros Sirk, Franju, Hitchcock o Buñuel, el Festival de Cannes homenajea a un gran autor internacional y a una España moderna y libre.



En abril se dará a conocer el resto de los miembros del jurado.