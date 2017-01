'La La Land' conquista a los productores

La industria del cine estadounidense comienza a elegir a sus favoritos del año, y lo hace por la puerta grande con uno de los principales gremios del sector, el sindicato de productores o PRODUCERS GUILD OF AMERICA (PGA). Hay 7.000 miembros en el PGA, y de ellos unos 400 lo son también de la Academia, por lo que tienden a solaparse con sus decisiones más que cualquier asociación de críticos. Además, su sistema de votación es el mismo que se emplea en los Óscar, el 'voto preferente' que tantos quebraderos de cabeza da a quienes intentan explicarlo o comprenderlo, y que premia los votos de consenso más que la pasión puntual por una cinta. La mayor diferencia, y la única que provoca que haya cierto margen a la divergencia, es que en los premios de la Academia todos los miembros pueden votar en la categoría de mejor película, tanto en las nominaciones como en los ganadores. Esto quiere decir que cuenta también la opinión de actores, directores, guionistas, técnicos y demás.



La película ganadora de este año no ha sido ninguna sorpresa, y de hecho ya era la favorita prohibitiva para llevarse no solo este, sino prácticamente todos los premios que quedan, incluido el Óscar: LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS. LA LA LAND.





De esta forma, la cinta de Damien Chazelle ha ganado ya PGA, Critics' Choice y Globo de Oro (con récord incluido). Sus más directas competidoras, Moonligh y Manchester frente al mar, solo han ganado premios de la crítica, en el caso de la primera muchísimos, pero como se suele decir, "los críticos no votan en los Óscar". Y la diferencia de probabilidades entre una y otras es posiblemente la mayor que un servidor haya visto desde que cubre esta carrera, incluyendo esos años en los que Slumdog Millionaire o El Retorno del Rey lo ganaron todo.



Por otro lado, Zootrópolis y OJ: Made in America han ganado los galardones en los apartados de película animada y documental, respectivamente, consolidando su delantera sobre sus competidoras esta temporada.Para consultar las ganadoras televisivas, acudid a la página del PGA.