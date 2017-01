'La La Land' iguala el récord de nominaciones al Óscar

La Academia de Cine americana cuenta con más de 6.000 miembros, una especie de fotografía de los distintos estamentos del cine en Estados Unidos, desde Hollywood a Nueva York pasando por el mundo indie. Pero también hay profesionales extranjeros. Hay de todo y para todos los gustos. Hay distintas mentalidades políticas, religiones, culturas, conocimientos, edades y, sobre todo, gustos, aunque principalmente la componen hombres blancos de más de 50 años. Esos 6.000 miembros son los que han escogido las nominaciones a los premios más importantes (o por lo menos más populares, más publicitados y de mayor tamaño) del mundo del cine: los ACADEMY AWARDS . Lo que se conoce como los ÓSCAR , vamos.





Dado el perfil de los académicos, en sus nominaciones predomina el cine de corte clásico con puntuales salidas autorales. Sabiendo esto, y siendo conscientes de la importancia relativa que todo premio cinematográfico tiene respecto a la valoración objetiva, artística e histórica de cualquier película, es totalmente estéril tomárselos con indignación gafapastil y totalmente absurdo considerarlos como la Biblia del Cine. Pero es entretenido discutir sobre si este año han acertado más o menos. El tiempo es el único que podrá decir a ciencia cierta si han tenido razón ellos o nosotros (y está 50-50 la cosa).



Como el año pasado, el anuncio de las nominadas se ha llevado a cabo en varias tandas. Para estos menesteres, la presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, ha estado acompañada por Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman y Ken Watanabe. Los nominados al Óscar en esta 89 edición de los premios son los siguientes:













MEJOR PELÍCULA



LA LLEGADA



FENCES



HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE



COMANCHERÍA



FIGURAS OCULTAS



LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS. LA LA LAND



LION



MANCHESTER FRENTE AL MAR



MOONLIGHT











Mejor director



Damien Chazelle por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Mel Gibson por Hasta el último Hombre

Barry Jenkins por Moonlight

Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar

Denis Villeneuve por La Llegada





Mejor actor



Casey Affleck por Manchester frente al mar

Andrew Garfield por Hasta el último Hombre

Ryan Gosling por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Viggo Mortensen por Captain Fantastic

Denzel Washington por Fences





Mejor actriz



Isabelle Huppert por Elle

Ruth Negga por Loving

Natalie Portman por Jackie

Emma Stone por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Meryl Streep por Florence Foster Jenkins













Mejor actor secundario



Mahershala Ali por Moonlight

Jeff Bridges por Comanchería

Lucas Hedges por Manchester frente al mar

Dev Patel por Lion

Michael Shannon por Animales Nocturnos





Mejor actriz secundaria



Viola Davis por Fences

Naomie Harris por Moonlight

Nicole Kidman por Lion

Octavia Spencer por Figuras ocultas

Michelle Williams por Manchester frente al mar





Mejor guión original



Mike Mills por 20th Century Women

Taylor Sheridan por Comanchería

Damien Chazelle por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Yorgos Lanthimos y Efthymis Filippou por Langosta

Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar





Mejor guión adaptado



Eric Heisserer por La Llegada

August Wilson por Fences

Allison Schroeder y Theodore Melfi por Figuras ocultas

Luke Davies por Lion

Barry Jenkins y Tarell McCraney por Moonlight













Mejor pelí­cula de habla no inglesa



Land of mine. Bajo la Tierra

Un Hombre llamado Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdmann





Mejor pelí­cula de animación



Kubo y las dos Cuerdas mágicas

Vaiana

La Vida de Calabacín

La Tortuga Roja

Zootrópolis





Mejor documental



Enmienda XIII

Fuego en el Mar

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America













Mejor banda sonora



Mica Levi por Jackie

Justin Hurwitz por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Dustin O'Halloran y Volker Bertelmann por Lion

Nicholas Britell por Moonlight

Thomas Newman por Passengers





Mejor canción



Audition (The Fools Who Dream) de La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Can’t Stop the Feeling de Trolls

City of Stars de La Ciudad de las Estrellas. La La Land

The Empty Chair de Jim: The James Foley Story

How Far I’ll Go de Vaiana





Mejor fotografí­a



Bradford Young por La Llegada

Linus Sandgren por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Greig Fraser por Lion

James Laxton por Moonlight

Rodrigo Prieto por Silencio













Mejor montaje



La Llegada

Hasta el último Hombre

Comanchería

La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Moonlight





Mejor dirección artí­stica



La Llegada

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

¡Ave, César!

La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Passengers





Mejor vestuario



Aliados

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Florence Foster Jenkins

Jackie

La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor maquillaje



Un Hombre llamado Ove

Star Trek. Más allá

Escuadrón suicida













Mejor sonido



13 Horas. Los Soldados secretos de Bengasi

La Llegada

Hasta el último Hombre

La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Rogue One





Mejor montaje de sonido



La Llegada

Marea negra

Hasta el último Hombre

La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Sully





Mejores efectos especiales



Marea negra

Doctor Strange

El Libro de la selva

Kubo y las dos Cuerdas mágicas

Rogue One













Mejor cortometraje de animación



Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper





Mejor cortometraje de ficción



Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode





Mejor cortometraje documental



Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets







La película más nominada este año es La La Land, que consigue igualar el récord de Titanic Eva al Desnudo con 14 candidaturas. Básicamente, está presente en todas y cada una de las categorías en las que podía estar nominada (no hay papeles secundarios ni efectos especiales dignos de mención, no había pasado el corte en maquillaje); incluso está presente dos veces en la de mejor canción, aunque solo puede aspirar a llevarse 13 estatuillas (siempre y cuando no haya empate...). Tal y como se presentan las cosas en esta carrera y viendo los rivales que tiene en cada una de esas categorías, es totalmente factible que pueda también igualar el récord de victorias (11) que ostentan el film de James Cameron Ben-Hur . La cuestión ahora es cómo de cerca se queda de esa cifra... e incluso si podría superarla.Sus más inmediatas competidoras tienen poco más de la mitad de sus nominaciones. Tanto Moonlight como La Llegada se quedan con 8, aunque en el caso de la segunda cinta hay una cierta decepción al haber sido ignorada tanto Amy Adams como sus efectos especiales. Con 6 están Hasta el último hombre (que podría robarle los Óscar de sonido al musical), Manchester frente al mar (que seguro que le roba los de actor y guion original) y Lion. Con 4 se conforman Comanchería y Fences, y solo 3 consigue Figuras ocultas.Eso en lo que respecta a las 9 candidatas a mejor película, donde no ha habido sorpresas. Entre las que se conforman con premios menores, Jackie tiene 3 nominaciones y hay un puñado de films con 2, los más destacados (por extraño) Kubo y las dos cuerdas mágicas (segunda cinta animada que consigue una nominación a efectos especiales, 23 años después de Pesadilla Antes de Navidad ) y Un hombre llamado Ove (que se une a Mar Adentro y a Il Divo como cintas extranjeras candidatas al Óscar de maquillaje). Más curiosidades: es la nominación número 20 para Meryl Streep , que no para; Escuadrón suicida, Aliados y Passengers confirman que no importan las críticas para ser candidata en categorías técnicas; Isabelle Huppert ha demostrado que el comité que vota el Óscar a mejor película de habla no inglesa no tiene muchos actores (Elle no pasó ni el primer corte, pero ella está nominada como actriz); el comité de músicos lo ha vuelto a hacer nominando a una canción desconocida de un film del que nadie ha oído hablar (Jim: The James Foley Story, un documental de HBO sobre un periodista asesinado por ISIS); y, por último pero no por ello lo menos importante para nosotros, el corto españolha sido nominado en su respectiva categoría. ¡Mucha suerte para Juanjo Giménez!La gala de entrega de los Óscar será el próximo día 26 de febrero, presentada por Jimmy Kimmel ; pero antes, como todos los años, os traeremos una serie de reportajes analizando todas las nominadas y favoritas de las distintas categorías.