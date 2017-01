'Lion' da la sorpresa en los candidatos al DGA

El DIRECTORS GUILD OF AMERICA (DGA) ha sido durante mucho tiempo considerado el sindicato más importante de Estados Unidos. No debería serlo sobre el papel, ya que no cuenta con tantos miembros como el de actores, ni con tanto poder de facto como el de productores. Sin embargo, su prestigio creativo contrarresta estas minucias. Al menos desde que Cahiers du Cinema declaró que el director era el propietario intelectual de la obra y los demás estaban a su servicio artístico. Más de medio siglo de educación en ese sentido hacen que el DGA sea uno de los premios más importantes y respetados de la temporada, amén de ser de los más longevos (este es el 69º año que entregan sus galardones).



También es uno de los que más coinciden con los Óscar. Lo más habitual es que por lo menos cuatro de los cinco nominados repitan entre las nominadas a la estatuilla, bien sea como mejor director, como mejor película o ambas cosas. Con más candidatas en los premios de la Academia, las películas que aparecen aquí casi siempre entran en la terna, aunque se han dado casos para todos los gustos: directores que repiten pero no cuelan sus películas (Julian Schnabel, Ridley Scott), cintas nominadas pero directores ignorados (Ben Affleck, Kathryn Bigelow), incluso realizadores que han tenido el apoyo del DGA pero la Academia ha pasado de ellos y de su película, como le pasó a David Fincher (Los Hombres que no Amaban a las Mujeres). Lo más habitual es que todas las cintas mencionadas aquí sean nominadas por la Academia, y que se sustituya un director en la terna. Si se produce ese caso, los Óscar son más dados a escoger a algún autor reconocido, indie o extranjero que sustituye a uno de los más comerciales o escasamente autorales que están presentes aquí.



Los nominados este año son:











Damien Chazelle por La Ciudad de las Estrellas. La La Land









Garth Davis por Lion









Barry Jenkins por Moonlight









Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar









Denis Villeneuve por La Llegada













MEJOR DIRECTOR DEBUTANTE



Garth Davis por Lion

Kelly Fremon Craig por The Edge of Seventeen

Tim Miller por Deadpool

Nate Parker por El Nacimiento de una Nación

Dan Trachtenberg por Calle Cloverfield 10

Las nominadas de las categorías documentales y televisivas se pueden consultar en su página web . Los ganadores se sabrán el 4 de febrero.Sorpresa la presencia por partida doble de Garth Davis, cuyo film ha tenido una recepción bastante tibia de la crítica pero se resiste a morir por obra y gracia del mago-barra-mafioso Harvey Weinstein , experto en colar entre los candidatos al Óscar las mayores medianías de prestigio que a unos años vista no se entiende cómo fueron nominadas. Pero aquí está, camino de otra nueva candidatura, desbancando a films con mayor pedigrí artístico ( Comanchería Jackie ), mayor impacto popular ( Hasta el último hombre Figuras ocultas ) y mayor nombre detrás de las cámaras ( Fences Silencio ).A priori, el joven realizador parece el candidato más obvio para ser ignorado por la Academia a favor de Mel Gibson David Mackenzie , aunque su película parezca ya una segura candidata. Pero cosas más raras se han visto (hola, Morten Tyldum ).