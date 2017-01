'La La Land' encabeza los candidatos al BAFTA

A dos semanas de conocer los nominados al Óscar y dos días después de comprobar quiénes ganaron en los Globos de Oro, ya sabemos qué películas son las elegidas para los galardones que, por características e importancia, más se asemejan a estos dos premios a este lado del charco. Hablamos de los PREMIOS BAFTA , entregados por la British Academy of Film and Television Arts; es decir, la Academia de Cine británica.



Los BAFTA son los premios decanos de Europa por su antigüedad y su envergadura, pero no están exentos de críticas, casi siempre centradas en su excesivo mimetismo de los gustos americanos, que suelen copar nominadas y ganadoras frente al producto nacional. De hecho, las candidatas de este año podrían repetirse casi punto por punto en los Óscar y nadie levantaría una ceja. Bien es cierto que siempre hay una o dos películas inglesas que figuran prominentemente entre sus candidatas, y muchas veces acaban ganando frente a los pesos pesados de Hollywood, pero eso solo suele ocurrir cuando ya son una seria amenaza en los premios estadounidenses.



Hay que tener en cuenta que solo entran en consideración las películas estrenadas en el Reino Unido dentro del plazo estipulado, por lo que sus seleccionadas pueden incluir cintas estrenadas el año anterior en el resto del mundo o ignorar otras que aún no han llegado a las salas británicas. Los nominados de este año son:













Mejor pelí­cula



La Llegada

Yo, Daniel Blake

La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Manchester frente al mar

Moonlight





Mejor película británica



American Honey

Denial

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Yo, Daniel Blake

Notes on Blindness

Under the Shadow





Mejor director



Damien Chazelle por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Tom Ford por Animales Nocturnos

Ken Loach por Yo, Daniel Blake

Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar

Denis Villeneuve por La Llegada











Mejor actor



Casey Affleck por Manchester frente al mar

Andrew Garfield por Hasta el último Hombre

Ryan Gosling por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Jake Gyllenhaal por Animales Nocturnos

Viggo Mortensen por Captain Fantastic





Mejor actriz



Amy Adams por La Llegada

Emily Blunt por La Chica del Tren

Natalie Portman por Jackie

Emma Stone por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Meryl Streep por Florence Foster Jenkins





Mejor actor secundario



Mahershala Ali por Moonlight

Jeff Bridges por Comanchería

Hugh Grant por Florence Foster Jenkins

Dev Patel por Lion

Aaron Taylor-Johnson por Animales Nocturnos





Mejor actriz secundaria



Viola Davis por Fences

Naomie Harris por Moonlight

Nicole Kidman por Lion

Hayley Squires por Yo, Daniel Blake

Michelle Williams por Manchester frente al mar











Mejor guión original



Damien Chazelle por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Barry Jenkins y Tarell McCraney por Moonlight

Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar

Ken Loach por Yo, Daniel Blake

Taylor Sheridan por Comanchería





Mejor guión adaptado



Luke Davies por Lion

Tom Ford por Animales Nocturnos

Eric Heisserer por La Llegada

Andrew Knight y Robert Schenkkan por Hasta el último Hombre

Allison Schroeder y Theodore Melfi por Figuras ocultas





Mejor pelí­cula de habla no inglesa



Dheepan

Julieta

Mustang

El Hijo de Saul

Toni Erdmann





Mejor pelí­cula de animación



Buscando a Dory

Kubo y las dos Cuerdas mágicas

Vaiana

Zootrópolis











Mejor documental



Enmienda XIII

The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years

The Eagle Huntress

Notes on Blindness

Weiner





Mejor debut de un productor, director o guionista británico



Mike Carey y Camille Gatin por Melanie, the Girl with All the Gifts

George Amponsah y Dionne Walker por The Hard Stop

Peter Middleton, James Spinney y Jo-Jo Ellison por Notes on Blindness

John Donnelly y Ben A. Williams por The Pass

Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill y Lucan Toh por Under the Shadow





Mejor fotografí­a



Seamus McGarvey por Animales Nocturnos

Linus Sandgren por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Bradford Young por La Llegada

Giles Nuttgens por Comanchería

Greig Fraser por Lion





Mejor banda sonora



Jóhann Jóhannsson por La Llegada

Justin Hurwitz por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Mica Levi por Jackie

Dustin O'Halloran y Volker Bertelmann por Lion

Abel Korzeniowski] por Animales Nocturnos











Mejor dirección artí­stica



Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Animales Nocturnos

¡Ave, César!

Doctor Strange

La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor vestuario



Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Florence Foster Jenkins

Jackie

Aliados

La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor montaje



Animales Nocturnos

La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Hasta el último Hombre

Manchester frente al mar

La Llegada





Mejor maquillaje



Animales Nocturnos

Doctor Strange

Florence Foster Jenkins

Hasta el último Hombre

Rogue One











Mejor sonido



La Llegada

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Hasta el último Hombre

Marea negra





Mejores efectos especiales



La Llegada

Doctor Strange

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

El Libro de la selva

Rogue One





Premio a la estrella emergente



Anya Taylor-Joy

Laia Costa

Lucas Hedges

Ruth Negga

Tom Holland

Encabeza las nominaciones, cómo no, La La Land, dispuesta a arrasar una vez más con 11 menciones. La siguen con 9 dos cintas, ambas protagonizadas por Amy Adams : La Llegada y Animales nocturnos. La diferencia entre ambas es que la primera está nominada a todo y la segunda a todo menos a la categoría más importante, mejor película, como prueba de su carácter divisorio. En su lugar están las dos sospechosas habituales, Manchester frente al mar (5 nominaciones) y Moonlight (4), y la única representante británica en estos premios, recordémoslo, británicos: Yo, Daniel Blake (5 candidaturas).Ni siquiera los ingleses tienen algo de amor que dar para Scorsese, Eastwood, Nichols o Larraín. Apenas si les llega para un poco de Mel y ni siquiera les quedan más que migajas para Denzel.Los ganadores se darán a conocer en la gala que se celebrará el próximo 12 de febrero en el Royal Albert Hall de Londres.