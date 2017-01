'La La Land' se lleva todos los Globos de Oro

02:23 - 10/01/2017

Y sorpresa relativa con Huppert por delante de Portman, aunque Portman puede recuperar terreno con el SAG, que no estará la francesa y solamente tendrá que rivalizar con Stone.



Y luego está Aaron Taylor-Johnson, que prácticamente no ha sido nominado a nada, y se lleva el Globo.



A mi el que me gustaría ver en los Oscars es a Michael Shannon, pero si se mete Aaron no me quejaré. La cuestión es que haya algun actor de Animales Nocturnos.