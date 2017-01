'Moonlight' arrasa en los premios de la NSFC

La NATIONAL SOCIETY OF FILM CRITICS (NSFC) suele ser el primer grupo importante en anunciar sus premios tras el cambio de año. Se trata de una organización a escala nacional compuesta por 54 críticos entre los que se se encuentran los más importantes del país, de publicaciones como Variety, The Hollywood Reporter, The New Yorker, Wall Street Journal, Rolling Stone o Los Angeles Times. Es por tanto de una de las asociaciones más prestigiosas y respetadas entre el gremio, si no la que más, pudiendo decirse que es la verdadera voz de la crítica seria de Estados Unidos (la alternativa farandulera y populista sería la Broadcast Film Critics Association). Eso sí, tiende hacia el elitismo y hacia las películas minoritarias y arriesgadas, lo que hace que no sea tan conocida como otras. Sin ir más lejos, entre sus últimas ganadoras se encuentran Adiós al lenguaje, A Propósito de Llewyn Davis, Amor y Melancolía, lo que ya os da una idea de la poca correlación que tienen con los Óscar.



Los ganadores de la 51 edición de sus premios son:









Mejor pelí­cula



Moonlight



Finalistas:

Manchester frente al mar

La Ciudad de las Estrellas. La La Land





Mejor director

Barry Jenkins por Moonlight



Finalistas:

Damien Chazelle por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar





Mejor actor

Casey Affleck por Manchester frente al mar



Finalistas:

Denzel Washington por Fences

Adam Driver por Paterson









Mejor actriz

Isabelle Huppert por Elle y El Porvenir



Finalistas:

Annette Bening por 20th Century Women

Sandra Hüller por Toni Erdmann





Mejor actor secundario

Mahershala Ali por Moonlight



Finalistas:

Jeff Bridges por Comanchería

Michael Shannon por Animales Nocturnos





Mejor actriz secundaria

Michelle Williams por Manchester frente al mar



Finalistas:

Lily Gladstone por Certain Women

Naomie Harris por Moonlight









Mejor guión

Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar



Finalistas:

Barry Jenkins y Tarell McCraney por Moonlight

Taylor Sheridan por Comanchería





Mejor documental

OJ: Made in America



Finalistas:

I Am Not Your Negro

Enmienda XIII





Mejor película de habla no inglesa

Toni Erdmann



Finalistas:

La Doncella

Elle

El Porvenir









Mejor fotografí­a

James Laxton por Moonlight



Finalistas:

Linus Sandgren por La Ciudad de las Estrellas. La La Land

Rodrigo Prieto por Silencio

Nuevo premio importante para el film de Barry Jenkins, que poco a poco se confirma como el favorito de la crítica más intelectual, frente al favorito de los expertos más populistas, el musical La La Land. Ahora bien, está claro que una cinta luminosa, positiva y buenrollista es más fácil de vender a la Academia (y a otros grupos afines, como los Criotics' Choice o los Globos de Oro) que un drama sobre un adolescente negro que descubre su homosexualidad. Así que el camino de Moonlight hacia el Óscar aún es cuesta arriba.