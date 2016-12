Otorgados el Feroz Especial y el Mejor Documental

Los PREMIOS FEROZ 2017 han otorgado el Premio Especial de este año a la película La muerte de Luis XIV, dirigida por Albert Serra, y el Premio al Mejor Documental a Dead slow ahead, de Mauro Herce. Ambos directores recogerán sus galardones en la ceremonia que se celebrará el próximo 23 de enero en el Palacio de los Duques de Pastrana de Madrid, presentada por Antonio de la Torre.



El Premio Especial que reconoce a aquella película que, a juicio del Comité Organizador, hubiera merecido mejor suerte en su carrera comercial, ha ido a parar al drama histórico La muerte de Luis XIV, uno de los proyectos más ambiciosos y radicales de su director, Albert Serra (El cant des ocells, Historia de la meva mort), quien retrata en su cinta los últimos días de Luis XIV, monarca absolutista francés apodado popularmente “El Rey Sol”. La cinta fue una de las mejor valoradas en la pasada edición del Festival de Cannes, donde se presentó fuera de competición. Después ha pasado por los festivales de Jerusalén, Toronto, Nueva York, Busan, Londres y Sevilla.; fue estrenada en salas españolas el pasado 18 de noviembre.



Este galardón lo deciden los miembros del Comité Organizador de los Feroz, integrado por Alfonso Caro, Alicia García Ribas, C. David Carrón, David Martos, Elena Sánchez, Fernando de Luis-Orueta, Javier Zurro, Kristina Zorita, Laura Seoane, Luis Martínez, Pedro Vallín, Pepa Blanes, Rocío García y Teresa Montoro. Para dicho comité “La muerte de Luis XIV consagra a Albert Serra como el más exagerada y pomposamente excéntrico, y hasta heterodoxo, de los directores españoles. Anómalo. Provocadoramente anómalo. Hablar de la vanidad del mundo desde la carne iluminada del mayor de los Reyes que ha dado el universo es una idea y un privilegio de desahogados. Y eso es Serra. Bien que así sea. Con este premio, dedicado a señalar lo otro, lo diferente frente a lo mismo, la idea no es tanto descubrir nada, ya de sobra conocido, como volver a ver lo que merece ser visto y, por culpa de sabe Dios qué, siempre cuesta tanto”.



El nuevo Premio Feroz al Mejor Documental, instaurado este año por la organización para reconocer el espectacular auge experimentado por el género en los últimos años, ha recaído en Dead slow ahead, primera película del hasta ahora operador de cámara Mauro Herce. A caballo entre el documental y el cine experimental, la cinta es un particular retrato del carguero “Fair Lady” y de su tripulación. Se estrenó en España el pasado 28 de octubre y consiguió una mención especial en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y el Premio Especial del Jurado en el de Locarno. El Comité del Premio Feroz 2017 al Mejor Documental (formado por los periodistas Ángel Suanzes, Kristina Zorita, Luis Martínez, Marta Armengou y Teresa Montoro) ha elegido por unanimidad Dead Slow Ahead "por la capacidad de la película de situarse en un terreno extraño y deslumbrante lejos de cualquier definición o género. Entre el thriller, el terror y el sueño; entre la ficción y la realidad".



Los miembros de la AICE, un grupo de más de 180 periodistas especializados de todo el país, comenzarán ahora la votación en segunda ronda, y el lunes 23 de enero conoceremos a los ganadores de los cuartos PREMIOS FEROZ. La gala será retransmitida por #0 de Movistar+ y en ella el mítico realizador Narciso Ibáñez Serrador recibirá el Premio Feroz de Honor.