Primer tráiler de 'Blade Runner 2049'

09:24 - 20/12/2016

Espero que recupere el tono de Sicario en vez de el de Arrival. Aunque por lo que se transluce en el tráiler es una adaptación, muy elegante, de la estética original.



La música hace que se me erice el vello, y al contrario que con otros clásicos, no me parece mal una secuela de Blade Runner. Quitando la estética, la emotividad y lo rompedor, siempre me pareció bastante vacía argumentalmente. Tal vez en la nueva puedan arreglar eso. Por cómo se han entrelazado sus influencias, resulta curioso que ahora se estrenen tan seguido ésta y Ghost in the Shell, será curioso ver ambas en el marco del Hollywood actual. Y me temo que bastante decepcionante.